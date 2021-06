Εικαστική ξενάγηση: Για τα μάτια σας μόνο

H ιδέα του arthens γεννήθηκε όταν η Θεοδώρα Κουμουνδούρου οργάνωσε ένα art tour για φίλους της που θα έρχονταν για διακοπές στην Ελλάδα και οι οποίοι ήθελαν οπωσδήποτε να επισκεφτούν και κάποιους χώρους τέχνης. «Φτιάχνοντας το δικό τους πρόγραμμα, συνειδητοποίησα το κενό που υπήρχε στις οργανωμένες εικαστικές περιηγήσεις στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ακολουθήσει κανείς πολλών ειδών θεματικές βόλτες: ιστορικές, γαστρονομικές, ποδηλατικές κ.ο.κ. Δεν υπήρχαν ωστόσο περιηγήσεις αποκλειστικά για τέχνη, πολύ περισσότερο ιδιωτικές ξεναγήσεις σε στούντιο, γκαλερί, workshops κ.α.».

Η Θεοδώρα σπούδασε Θεωρία Τέχνης στο Goldsmiths του Λονδίνου και εργάστηκε για ένα διάστημα στην πρωτοποριακή γκαλερί Edel Assanti. Το 2018 επιστρέφει στην Ελλάδα και αρχίζει ανεξάρτητες συνεργασίες με γκαλερί και δημιουργούς. Η Αθήνα διοργανώνει πλέον μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές, ντόπιοι Έλληνες καλλιτέχνες γυρίζουν από το εξωτερικό και νεόφερτοι εγκαθίστανται αναζητώντας την έμπνευσή τους στην ενέργεια της πόλης, που αναδύεται ως καλλιτεχνική σκηνή και συζητείται ακόμα και εκτός συνόρων. Μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας το ARTHENS παίρνει σάρκα και οστά με στόχο την προβολή των Ελλήνων καλλιτεχνών σε ξένους που έρχονται για τουρισμό αλλά και σε ένα πιο ειδικό κοινό, όπως γκαλερίστες και συλλέκτες. Οι βόλτες ωστόσο δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε ξένους ή σε όσους μπορούν να αγοράσουν ακριβούς πίνακες. Σχεδιάζονται πάνω στις επιθυμίες και στα ενδιαφέροντα ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη και περιλαμβάνουν από μουσεία μέχρι εργαστήρια κεραμικής.

Φωτογραφίζοντας τα πολύχρωμα σκίτσα του Αριστείδη Λάππα. Δεξιά: Η Ιρλανδή Fionnuala πίσω από το έργο What’s Worse του Theo Michael στην γκαλερί Keiv.

Κανονίσαμε να ακολουθήσουμε μία από τις πρώτες ξεναγήσεις που οργάνωσε η Θεοδώρα Κουμουνδούρου. Το ραντεβού είχε δοθεί Παρασκευή πρωί στους Αμπελοκήπους και το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε δύο ατελιέ και δύο γκαλερί. Ευτυχώς η αμηχανία της πρώτης γνωριμίας διαλύθηκε γρήγορα, καθώς η συντροφιά αποτελούνταν από τρεις νέους καλλιτέχνες, τον Ολλανδό Ruben που ζει στη Νέα Υόρκη, τη Βρετανίδα Eleannor που ασχολείται με χαρακτική και την Ιρλανδή Fionnuala, που αυτόν τον καιρό παρακολουθεί ένα πρόγραμμα arts residency.➔

Η μεταλλική πόρτα στο επίπεδο του δρόμου άνοιξε και η Κατερίνα Σάρρα βγήκε να μας υποδεχτεί με ένα φωτεινό χαμόγελο ίδιο με τους «ήλιους» πάνω στις μεγάλες ζωγραφικές εγκαταστάσεις που αντίκρισα στο ατελιέ της. Ένας απλός χώρος πλημμυρισμένος στο φως και στο χρώμα, όπου πάνω στα μεγάλα τελάρα το ροζ μοιάζει να ανταγωνίζεται με το κίτρινο, το βεραμάν με το πορτοκαλί, το φούξια με το πορτοκαλί, κ.ο.κ. Αλλεπάλληλες στρώσεις μπογιάς, χωρίς σαφή όρια και φόρμα, δημιουργούν έναν ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ υφής και χρώματος. Όσο η Κατερίνα εξηγεί πώς δουλεύει, συνειδητοποιώ ότι αυτό που εκ πρώτης όψεως δείχνει εύκολο απαιτεί χρόνο, τεχνικές και γνώση.

2. Ο Κωνσταντίνος Λιανός φωτογραφίζεται δίπλα στον πίνακα του Ιάσονα Καμπάνη.

3. Η Κατερίνα Σάρρα δείχνει στους επισκέπτες της τις παλέτες που έχει χρησιμοποιήσει σε κάποια έργα της. 4. Π. Τσάκωνας και Κ. Σιγάλας, δύο πίνακες, δύο εποχές, ίδιο ερέθισμα. 5. Η Θεοδώρα Κουμουνδούρου.

6. Ο Αριστείδης Λάππας στο ατελιέ του στο Μεταξουργείο.

Αναχωρούμε για την Κυψέλη και την γκαλερί Keiv του Κωνσταντίνου Λιανού. Προλάβαμε την έκθεση Against the Linear, με εννέα καλλιτέχνες να μετουσιώνουν στα έργα τους προσωπικά βιώματα σε αισθητική. Όχι σαν κάτι το ωραιοποιημένο ή το ιδεατό, αλλά σαν κάτι που αναδύεται από μέσα τους. Αφήνομαι στη θέαση του σύγχρονου έργου του Παύλου Τσάκωνα Marika in the Valley, που παρουσιάζεται δίπλα από το έργο-έμπνευση του Κωνσταντίνου Σιγάλα Οι Έρωτες (1912) –απεικονίζουν νεαρές γυναίκες δίπλα στο νερό. Επόμενη στάση, Μεταξουργείο. Ο εικαστικός Αριστείδης Λάππας μάς ξενάγησε στο πολύχρωμο σύμπαν του και στην επόμενη δουλειά του, που ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην γκαλερί Breeder. Στα ζωγραφικά του Αριστείδη συνδυάζονται πολλά διαφορετικά στοιχεία: μυθολογικές φιγούρες, σύμβολα, κυκλαδικά ειδώλια, μοτίβα από παραδοσιακά υφαντά. Πρόσφατα άρχισε να παρουσιάζει και τα γλυπτά του από παπιέ μασέ – πολύχρωμα κομμάτια που μοιάζουν συχνά σαν να ξεπηδούν μέσα από τους πίνακές του.

Αφήνουμε πίσω μας το κέντρο της πόλης και κατηφορίζουμε προς Πειραιά και την Carwan Gallery, όπου παρουσιάζονται τα βοτανικά φωτιστικά του Marcin Rusak, του Πολωνού ντιζάινερ που έχει εμμονή με τα λουλούδια, φτιαγμένα από τα φύλλα ενός τροπικού φυτού. Με αυτή τη στάση ενσωματώθηκε στην ξενάγηση μία ακόμα μορφή τέχνης, το ντιζάιν. Η Θεοδώρα επισημαίνει εδώ ότι την ενδιαφέρει μέσα από τα art tour ο κόσμος να γνωρίζει διάφορες μορφές των εικαστικών τεχνών. Τι άλλο όμως την ενδιαφέρει, ποιος είναι ο επόμενος στόχος της; «Θα ήθελα να βρεθώ σύντομα σε ενδιαφέρουσες art fair του εξωτερικού, όπου θα ξεναγώ Έλληνες και ξένους φιλότεχνους».

INFO

Πληροφορίες για τα art tour της Θεοδώρας Κουμουνδούρου στο [email protected], τηλ. 6971-660675, arthens.gr