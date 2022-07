Όσκαρ Άιζακ: Ο πιο πολυάσχολος ηθοποιός του Χόλιγουντ μιλά στο «Κ»

Ο Όσκαρ Άιζακ είναι ένας από τους πιο πολυάσχολους ηθοποιούς του σημερινού Χόλιγουντ και ταυτόχρονα από τα πιο «καυτά» ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις δουλειές του από το 2018 και έπειτα –και παρόλο που μεσολάβησαν δύο χρόνια πανδημίας–, θα βρει 15 (!) ταινίες και σειρές με το όνομά του. Και μιλάμε για πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους: από ρόλους σε πελώρια μπλοκμπάστερ, όπως ο Πόλεμος των Άστρων και το Dune, μέχρι χαρακτήρες σε πιο καλλιτεχνικές δουλειές, όπως Ο μετρητής καρτών του Πολ Σρέιντερ ή η τηλεοπτική διασκευή του μπεργκμανικού Σκηνές από έναν γάμο.

Στο γλυκόπικρο Inside Llewyn Davis των αδελφών Κοέν, την πρώτη ταινία όπου ο Άιζακ είχε έναν μεγάλο ρόλο

Αυτή την τακτική, πάντως, ο γεννημένος στη Γουατεμάλα, αλλά μεγαλωμένος στο Μαϊάμι σταρ την ακολούθησε από νωρίς στην καριέρα του. Με ρόλους φυσικά μικρότερους, συμπληρωματικούς, μέχρι που οι αδελφοί Κοέν τον έκαναν πρωταγωνιστή στο Inside Llewyn Davis το 2013, εκεί όπου ο Άιζακ έδειξε πως μπορεί να σηκώσει άνετα και το συγκεκριμένο φορτίο. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν στο αμέσως επόμενο Ex Machina, την ταινία που μας σύστησε και το μοναδικό ταλέντο του Άλεξ Γκάρλαντ. Παρ’ όλα αυτά, όταν ήρθε η (αναπόφευκτη) πρόταση για έναν ρόλο υπερήρωα από το σύμπαν της Marvel, ο ίδιος ήταν πολύ διστακτικός. «Φοβόμουν πως θα κατέληγα ένας τύπος που φοράει μπέρτα στην κορυφή ενός λόφου και αναρωτιέται: “Τι διάολο κάνω εγώ εδώ πέρα;”» μας είπε από το σπίτι του στο Μπρούκλιν, σε συνέντευξη που έγινε μέσω Ζoom.

Τελικά ο Άιζακ φόρεσε την κάπα, υποδυόμενος τον Moon Knight στην ομώνυμη σειρά του Disney+, η οποία μας συστήνει έναν –είναι η αλήθεια– αρκετά διαφορετικό από τους συνηθισμένους κομίστικους ήρωες. Αρχικά εκεί υπάρχει ο… άνθρωπος Στίβεν Γκραντ, ένας φιλήσυχος υπάλληλος μουσείου, ο οποίος ωστόσο υποφέρει από κενά μνήμης και αστραπιαίες εικόνες μιας άλλης ζωής. Σύντομα θα καταλάβει πως τις συγκεκριμένες «τρύπες» γεμίζει ο Μαρκ, ένας περιπετειώδης μισθοφόρος με τον οποίο ο Στίβεν μοιράζεται το κορμί του. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όταν ένας τρομακτικός εχθρός κάνει την εμφάνισή του, το σώμα του Στίβεν/Μαρκ διεκδικεί πλέον και ο Χόνσου, Αιγύπτιος θεός του φεγγαριού, που θέλει να προστατέψει τους αθώους αυτού του κόσμου.

Στο σύμπαν του Dune, στον ρόλο του Δούκα Λίτο Ατρείδης.

«Αρχικά το πρώτο που έπρεπε να σκεφτώ ήταν η αποδοχή της μακροχρόνιας δέσμευσης που απαιτούν τα γυρίσματα ενός τέτοιου πρότζεκτ. Στη συνέχεια έπρεπε να δημιουργήσω τον Στίβεν, έναν χαρακτήρα πολύ διαφορετικό από όσους έχω παίξει μέχρι σήμερα, και έπειτα να “βρω” το alter ego του, τον Μαρκ. Στην πραγματικότητα ο Στίβεν παρέχει στον Μαρκ αυτό που έχει ανάγκη, μια φυσιολογική ζωή, δίχως τα τρομερά τραύματα που εκείνος έχει υποφέρει», λέει ο Άιζακ. Φυσικά αυτή η εναλλαγή μεταξύ των χαρακτήρων δεν είναι ακριβώς εύκολη υπόθεση: «Στο γύρισμα τον πρώτο καιρό δεν ένιωθα άνετα να αλλάζω συνεχώς μεταξύ των δύο, οπότε ζήτησα για μία εβδομάδα ή έστω για μία ολόκληρη μέρα να μένω στον ίδιο χαρακτήρα. Αργότερα όμως το συνήθισα και μπορούσα να περνάω από τον έναν στον άλλο αρκετά εύκολα».

Γρίφοι της Αιγύπτου

Εκτός από το ψυχαναλυτικό στοιχείο και τις διαφορετικές προσωπικότητες, πάντως, το στοιχείο που κάνει το Moon Knight να ξεχωρίζει είναι η περιπετειώδης φύση του: μας ταξιδεύει με έναν τρόπο τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και στην αρχαία Αίγυπτο. Φέρνει στο μυαλό μας αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς ή τη Λάρα Κροφτ. «Όταν μίλησα με τον Κέβιν Φάιγκι [σ.σ.: πρόκειται για τον πανίσχυρο παραγωγό πίσω από όλο το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel], τον βρήκα γοητευμένο από την αιγυπτιακή μυθολογία. Φυσικά, στο δυτικό σινεμά υπάρχουν σπουδαίες ταινίες που ασχολούνται με την αρχαιολογική περιπέτεια, όμως εδώ είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι διαφορετικό· η μεγαλύτερη διαφορά ήταν πως είχαμε κάποιον ντόπιο στη σκηνοθεσία, τον Μοχάμεντ Ντιάμπ, και αυτό εξασφαλίζει αυθεντικότητα και μοντέρνα ματιά, όχι απλώς μια αναπαραγωγή των γνωστών κλισέ», παρατηρεί ο Άιζακ.

Κόντρα στον τρομακτικό «κακό» (Ίθαν Χοκ) στο Moon Knight, ο Άιζακ έχει για σύμμαχο μια γυναίκα. Η Μέι Κάλαμαϊ, με καταγωγή από την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, υποδύεται τη Λέιλα, μια δυναμική κοπέλα που αγαπά τα αρχαία αινίγματα και παράλληλα δεν φοβάται να μπει στη μάχη όταν αυτό χρειαστεί.

Στον Μετρητή καρτών του Πολ Σρέιντερ.

Η ίδια βέβαια δεν αυτοπροσδιορίζεται ακριβώς έτσι: «Χρειάστηκαν μήνες προπόνησης για να φτάσω στο επίπεδό της», λέει γελώντας και συμπληρώνει ότι «το πνευματικό κομμάτι το βρήκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα να παίρνω μηνύματα ανθρώπων που με ευχαριστούν λέγοντας: “Επιτέλους, βλέπω κάποια σαν εμένα”. Δεν ήθελα να παίξω τη Λέιλα σύμφωνα με κάποιο δυτικό πρότυπο, όπως π.χ. την Αντζελίνα Τζολί, παρόλο που είναι υπέροχη. Έχει σημασία να αποδεχτείς το ποιος είσαι. Μπορεί να φανεί παράξενο, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με τα μαλλιά μου. Οι γυναίκες στην Αραβία έχουν κατά κανόνα σγουρά μαλλιά, που συχνά τα ισιώνουν για να μοιάζουν Δυτικές. Εγώ τα άφησα στο φυσικό τους και νομίζω ότι δούλεψε υπέρ του χαρακτήρα».

Σούπερ ηρωικά διδάγματα

Το Moon Knight είναι αρκετά σκοτεινό. Παρότι είναι ένα κόμικ και μάλιστα της Marvel, το βάρος πέφτει στην ψυχοσύνθεση και στο βάθος των ηρώων του. «Σε πρώτο πλάνο φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με ένα μυστήριο, το οποίο περιμένει τη λύση του. Αρχικά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα και σιγά σιγά μικρά στοιχεία μάς οδηγούν στο παρελθόν, μέχρι και την παιδική ηλικία των χαρακτήρων. Κι ενώ αυτή η τεχνική ταιριάζει με την παραδοσιακή αφήγηση των κόμικς, για μένα το όλο πράγμα είναι συμβολικό», σημειώνει ο Άιζακ. «Μια μεταφορά για το πώς επιβιώνεις από ένα ψυχικό τραύμα και το πώς αντιμετωπίζεις τον ίδιο σου τον πόνο. Κάποια από τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να το πετύχεις πρέπει να εξελιχθούν, να φτάσουν σε ένα καινούργιο επίπεδο επούλωσης. Ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει εξωτερικά στη σειρά είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διεργασίας».

Η ανάγκη του να αιτιολογήσει την επιλογή να ντυθεί σούπερ ήρωας καταλαβαίνεις ότι δεν προκύπτει από κάποιου είδους «τύψεις», αλλά από την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι πράγματι ξεχωριστό. «Δεν θα είχα καμία διάθεση να παίξω τον Κάπτεν Αμέρικα. Για το Moon Knight δεν γνώριζα τίποτα στην αρχή, δεν υπήρχαν προσδοκίες. Τελικά όμως νιώθω πως στον πυρήνα της σειράς βρίσκεται η προσωπική μου αισθητική ως καλλιτέχνη».

Τι άλλο «παίζει» στο Disney+;

To Moon Knight (φωτογραφία) είναι ένα από τα προγράμματα που προσφέρει η «φρέσκια» στην Ελλάδα πλατφόρμα του Disney+. Μπορεί να μη διαθέτει ακόμα την ποικιλία του Netflix ως προς το διεθνές περιεχόμενο, ωστόσο οι στοχευμένες επιλογές που προσφέρει είναι για κάποιους must-see. Αν σας συναρπάζουν οι ήρωες της Marvel, το Disney+ διαθέτει από τον Doctor Strange με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς μέχρι τις πολύ δημοφιλείς σειρές Wandavision, Loki κ.ά.

Αν προτιμάτε Πόλεμο των άστρων, κι εκεί θα βρείτε τα πάντα, από τα παλιότερα μέχρι τα πιο καινούργια. Οι δικές μας προτάσεις είναι σίγουρα το «άχαστο» The Mandalorian, το οποίο πηγαίνει πακέτο με το The Book of Boba Fett, καθώς και το πιο πρόσφατο Obi-Wan Kenobi, τη σειρά που ντύνει ξανά τον Γιούαν Μαγκρέγκορ με τον μανδύα των Τζεντάι. Επειδή βέβαια μιλάμε για την Disney και συνεπώς για την Pixar, στην πλατφόρμα υπάρχει επίσης η πλήρης ταινιοθήκη των κινούμενων σχεδίων τους, ενώ τα λίγο μεγαλύτερα… παιδιά θα βρουν εκεί τα θρυλικά The Simpsons και Family Guy.

Βασικό μειονέκτημα του Disney+ έναντι του ανταγωνισμού είναι η έλλειψη διεθνών προγραμμάτων, καθώς και η σχετικά φτωχή ταινιοθήκη, πέραν των όσων εξειδικευμένων αναφέραμε. Προφανή εξαίρεση αποτελεί το Άνοδος: Η ιστορία των Αντετοκούνμπο, η γυρισμένη στην Ελλάδα ταινία με θέμα την οικογένεια Αντετοκούνμπο. Όσο για τα υπόλοιπα φιλμ, εκεί μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τα τενιστικά Borg vs McEnroe και Η μάχη των φύλων, καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Summer of Soul. Τέλος, από τον κατάλογο της πλατφόρμας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η εξαιρετική, πολυβραβευμένη σειρά Atlanta, η οποία ανέδειξε ακόμα περισσότερο το ταλέντο του Ντόναλντ Γκλόβερ.