Η Πέμπτη είναι η καλύτερη μέρα για πρώτο ραντεβού

Με το πρώτο της βιβλίο (Everything I Know About Love), τα podcasts της, αλλά και τη δημοφιλή στήλη της στο ένθετο Style των Sunday Times, η βραβευμένη Βρετανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Ντόλι Άλντερτον έχει γίνει η φωνή των μιλένιαλς, καταγράφοντας απολαυστικά τις σύγχρονες σχέσεις και τα αδιέξοδά τους. Το ίδιο επιχειρεί και στο πρώτο της μυθιστόρημα, Φαντάσματα (εκδ. Ψυχογιός, μτφρ. Γωγώ Αρβανίτη), μια γλυκόπικρη αποτύπωση του τι σημαίνει να είσαι σινγκλ γυναίκα στα τριάντα την εποχή των σόσιαλ μίντια και των εφαρμογών γνωριμιών. Επικοινωνήσαμε μαζί της για μια σύντομη κουβέντα περί σχέσεων.

Επιλέξατε μια φράση του Μαρσέλ Προυστ για την έναρξη του πρώτου κεφαλαίου: «Είναι η φαντασία μας που ευθύνεται για τον έρωτα, όχι το άλλο πρόσωπο». Ο έρωτας είναι μια προβολή ψευδαισθήσεων;

Λατρεύω αυτό το απόφθεγμα του Προυστ, γιατί αμφισβητεί τη φύση του έρωτα, κάτι που υποθέτω ότι κάνω κι εγώ γράφοντας. Βρίσκω συναρπαστικό το γεγονός ότι η αντίληψή μας ευθύνεται για το πώς θα αισθανθούμε για κάποιον. Στον έρωτα, τις περισσότερες φορές, δεν μας έλκει αυτό που πραγματικά είναι ο άλλος, αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτόν. Μας έλκουν τα κενά που θέλουμε να καλύψουμε, όσα θέλουμε να διορθώσουμε από το παρελθόν μας, οι φαντασιώσεις της εφηβείας μας.

Έχετε κάποια συμβουλή για τα αρνητικά συναισθήματα που μας προκαλεί το γκόστινγκ;

Θεωρώ προτιμότερο να έρχεσαι αντιμέτωπος με το άτομο που σου κάνει γκόστινγκ από το να επιλέξεις να σιωπήσεις. Το να επιδιώξεις να έρθεις σε επαφή μαζί του, ζητώντας τους λόγους της εξαφάνισης, δεν είναι τόσο ταπεινωτικό όσο φαντάζει. Αντιθέτως, σε ενδυναμώνει. Είναι ένας τρόπος να εμποδίσεις να γίνει «μύθος» μέσα σου, άτρωτο ον που στοιχειώνει τη σκέψη σου και σε ταλαιπωρεί.

Πρώτο ραντεβού. Τι να αποφύγεις για να μην είναι και το τελευταίο;

Μην το προγραμματίζετε ποτέ για Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ. Αν δεν πάει καλά, θα νιώσετε αγανάκτηση που πήγε στράφι το Σαββατοκύριακό σας. Το βράδυ της Πέμπτης είναι καλύτερη λύση. Αποφύγετε την επικοινωνία στο WhatsApp για περισσότερες από τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση και επ’ ουδενί μην επιλέξετε να πάτε σινεμά. Τέλος, αποφύγετε το φλερτ με ηθοποιούς! (γελάει).

Υπάρχει ορατό προειδοποιητικό σημάδι ότι μια φιλία αρχίζει να φθείρεται;

Μπορείς να καταλάβεις ότι μια φιλία αρχίζει να φθείρεται όταν ο ένας παύει να είναι ευαίσθητος με τον άλλο, παρουσιάζοντας μια αψεγάδιαστη εικόνα του εαυτού του. Αυτό είναι ένα κακό σημάδι, όχι όμως και αξεπέραστο. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει ακόμη περιθώριο να φτιάξουν τα πράγματα.

Έχοντας «επισκεφτεί» με τη γραφή σας διάφορες πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων, ποια σας έχει μπερδέψει περισσότερο;

Εξακολουθώ να νιώθω μπερδεμένη με τον έρωτα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Κακό γιατί, ενώ έχω κάνει πολλά λάθη, διατηρώ ακόμη την τάση να πληγώνομαι ή να κάνω άστοχες επιλογές. Από την άλλη, το γεγονός ότι παραμένω ανοιχτόκαρδη και ανίδεη σαν τους εφήβους σημαίνει ότι πιθανότατα θα είμαι πάντα ικανή να πέφτω με τα μούτρα στον έρωτα, ακόμα και στα ενενήντα μου χρόνια! Η σκέψη αυτή με κάνει χαρούμενη.