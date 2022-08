Δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε νέο σώμα κάνοντας πιλάτες

Από τον Danielle Friedman c.2022 The New York Times Company – Απόδοση: ΣΙΜΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ

ΟΤΑΝ η Σάρι Μπέρκοβιτς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας χορευτικής παράστασης, επί σκηνής, οι γιατροί ενημέρωσαν την ηθοποιό ότι μια λανθασμένη κίνηση θα μπορούσε να την αφήσει παράλυτη για μια ζωή. Υπέφερε από τρεις κήλες δίσκου αυχένος, με τη μια να προεξέχει από τη σπονδυλική της στήλη. Μήνες φυσικοθεραπείας την έβγαλαν από τη ζώνη κινδύνου. Mετά, ανακάλυψε το πιλάτες.

Αν και την παρακολουθούσαν εξαιρετικοί γιατροί και φυσικοθεραπευτές στην αρχική φάση της θεραπείας, είπε πως το πιλάτες τής έδωσε «δύναμη και αυτοπεποίθηση στην κίνηση – την αυτοπεποίθηση ότι μπορούσα να περπατήσω ξανά», δηλώνει. Η προπόνηση τη βοήθησε να αναρρώσει, αλλά και την ενέπνευσε να γίνει και η ίδια εκπαιδεύτρια πιλάτες και να ανοίξει το δικό της στούντιο. «Το πιλάτες με άλλαξε πολύ», είπε. «Όταν βλέπω έναν πελάτη να αρχίζει να αναπτύσσει την ίδια σωματική και συναισθηματική δύναμη, με ικανοποιεί ιδιαίτερα».

Η Μπέρκοβιτς δεν είναι η μόνη οπαδός του πιλάτες που μιλά για τις μεταμορφωτικές δυνάμεις αυτής της γυμναστικής. Πολλά στούντιο χρησιμοποιούν μια φράση που αποδίδεται στον ιδρυτή της, τον Γερμανό πυγμάχο Τζόσεφ Πιλάτες: «Σε δέκα συνεδρίες θα αισθάνεστε καλύτερα, σε είκοσι συνεδρίες θα δείχνετε καλύτερα, σε τριάντα συνεδρίες θα έχετε ένα εντελώς νέο σώμα».

Το πιο δημοφιλές μηχάνημα στο πιλάτες ονομάζεται Reformer και μοιάζει με μικρό σκελετό κρεβατιού με μια συρόμενη πλατφόρμα, συνδεδεμένη με ένα σύστημα ελατηρίων, ιμάντων και τροχαλιών.

ΤΟ ΠΙΛΑΤΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Αν και καμία άσκηση δεν μπορεί να μας προσφέρει ένα νέο σώμα, οι λάτρεις αυτής της γυμναστικής υποστηρίζουν ότι η προπόνηση αντίστασης με λίγα βάρη μπορεί να βοηθήσει το σώμα μας με διάφορους σημαντικούς τρόπους, ενισχύοντας τους μυς του κορμού γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Το πιλάτες κέρδισε για πρώτη φορά ευρεία προβολή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, καθώς διασημότητες όπως η Μαντόνα και η Ούμα Θέρμαν διαλαλούσαν τα οφέλη του, και οι λάτρεις της αερόβιας γυμναστικής αναζητούσαν μια επιλογή με πιο στοχευμένο αντίκτυπο.

Αλλά, πριν από μερικά χρόνια, αυτό το είδος γυμναστικής φαινόταν να βρίσκεται σε ύφεση, ενώ νεότερες και πιο απαιτητικές τάσεις γυμναστικής, όπως το spinning και τα boot camps, έκαναν πάταγο. Εν μέρει, όμως, χάρη στην πανδημία, οι προτεραιότητες πολλών ανθρώπων όσον αφορά την άσκηση μετατοπίστηκαν από τις έντονες προπονήσεις που κυρίως καίνε θερμίδες, σε δραστηριότητες που προάγουν περισσότερο τη σύνδεση νου-σώματος, σημείωσε ο Σέντρικ Μπράιαντ, πρόεδρος και επιστημονικός υπεύθυνος του Αμερικανικού Συμβουλίου Άσκησης.

Το πιλάτες γνωρίζει και πάλι μεγάλη άνθηση. Οι περισσότερες έρευνες αγοράς δεν το διαχωρίζουν από τη γιόγκα, αλλά η Διεθνής Ένωση Υγείας, Αγωνισμάτων Ρακέτας και Αθλητικών Κέντρων το κατέταξε ως την πιο δημοφιλή δραστηριότητα γυμναστικής για τις γυναίκες. Σήμερα μπορείτε να κάνετε πιλάτες με διάφορους τρόπους: σε μικρά ιδιωτικά στούντιο με ατομική διδασκαλία ή αλυσίδες στούντιο, σε μια πιο εικονική μορφή μέσω εφαρμογών, αλλά και σε μια πιο ενισχυμένη μορφή, το power πιλάτες.

Αξίζει, λοιπόν, να προσπαθήσετε να εντάξετε το πιλάτες στην προπόνησή σας; Και ποια μορφή της είναι η καταλληλότερη για εσάς; Αν αυτός ο τύπος γυμναστικής σάς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, δείτε τι πρέπει να ξέρετε.

Tι είναι το πιλάτες;

Η προπόνηση γίνεται συχνά πάνω σ’ ένα στρώμα ή σε μια καρέκλα και περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις δύναμης και ευλυγισίας που συναντώνται και σε άλλες μορφές προπόνησης με αντιστάσεις. «Δεν υπάρχει τίποτα μυστηριώδες στο πιλάτες», δήλωσε η Αλίσια Ουνγκάρο, ιδιοκτήτρια του Real Pilates στη Νέα Υόρκη και συγγραφέας πολλών εγχειριδίων για την εκμάθηση της μεθόδου.

Υπάρχουν, όμως, μερικά στοιχεία που κάνουν αυτή τη γυμναστική μοναδική. Πρώτον, ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εστιάζουν στην αναπνοή και να καλλιεργούν τη σύνδεση νου-σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι όλες οι κινήσεις πηγάζουν από τον κορμό. Οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται σε σετ που γυμνάζουν στρατηγικά τους μυς χωρίς να τους εξαντλούν.

Πολλές προπονήσεις πιλάτες ενσωματώνουν επίσης ειδικό εξοπλισμό, όπως μηχανήματα αντίστασης με ελατήριο, σχεδιασμένα για να στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη και να στοχεύουν σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες. Το πιο δημοφιλές μηχάνημα, που ονομάζεται Reformer, μοιάζει με μικρό σκελετό κρεβατιού με μια συρόμενη πλατφόρμα, συνδεδεμένη με ένα σύστημα ελατηρίων, ιμάντων και τροχαλιών. Επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν μια σειρά από εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία μέσα από τη γυμναστική πιλάτες. Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μυϊκής αντοχής και της ευλυγισίας, στη μείωση του χρόνιου πόνου και στον περιορισμό του άγχους και της κατάθλιψης.

Ποιoς μπορεί να επωφεληθεί από το πιλάτες;

Η σύντομη απάντηση είναι: όλοι. Αλήθεια.Το πιλάτες μπορεί να προσαρμοστεί σε ευρύ φάσμα αθλητικών στόχων, ηλικιών και ικανοτήτων. Μπορεί να ωφελήσει επαγγελματίες χορευτές, αθλητές, έγκυες γυναίκες, ακόμα και ογδοντάρηδες που θέλουν να βελτιώσουν την ισορροπία τους. «Ο καθένας μπορεί να το κάνει», δήλωσε η Κάρι Σάμπερ, διευθύντρια εκπαίδευσης πιλάτες του στούντιο Equinox. «Δεν χρειάζεται να είστε 25 ετών και χορεύτρια του Cirque du Soleil. Μπορείτε να είστε 85 ετών και να αρχίσετε να κάνετε πιλάτες». Αν και το να κάνει κάποιος πιλάτες ωφελεί από μόνο του, κάποιοι το προσεγγίζουν ως βοήθημα σε άλλες σωματικές δραστηριότητες. «Μου έμαθε πραγματικά πώς να κινώ το σώμα μου», δήλωσε ο Κρις Ρόμπινσον, αθλητής πολεμικών τεχνών και ιδιοκτήτης του στούντιο Pilates and Sports, με έδρα το Σαν Ντιέγκο. «Και διαπίστωσα ότι μπορούσα να εφαρμόσω τις αρχές αυτής της εκπαίδευσης σε οτιδήποτε».

Οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές συνιστούν συχνά το πιλάτες ως μονοπάτι αποκατάστασης για άτομα που αναρρώνουν από τραυματισμούς. «Μπορεί να χρησιμεύσει ως μεταβατικό στάδιο επιστροφής σε μια πιο φυσιολογική δραστηριότητα», δήλωσε ο Μπράιαντ. Μπορεί επίσης να μειώσει τις πιθανότητες τραυματισμού, είπε, γιατί βελτιώνει τη σταθερότητα του κορμού, την ισορροπία, την ευλυγισία και τη στάση του σώματος. «Γνωρίζουμε ότι, όταν αυτές οι δεξιότητες είναι σε κακή κατάσταση, αυξάνεται ο κίνδυνος για μυοσκελετικούς και αρθρικούς τραυματισμούς».

Το πιλάτες μπορεί να ωφελήσει και τις γυναίκες μετά τον τοκετό ή αυτές που κυοφορούν, καθώς ενδυναμώνει με ασφαλή τρόπο τον κορμό και προετοιμάζει τη λεκάνη. «Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενδυναμώσετε τη λεκάνη σας, χωρίς να κάνετε εκατοντάδες Kegels», δήλωσε η Σάρα Κλάμπετ, φυσικοθεραπεύτρια και επικεφαλής των κλινικών λειτουργιών της Origin, μιας εταιρείας υγείας με έδρα το Λος Άντζελες. «Οποιοσδήποτε με προβλήματα ή δυσλειτουργία της λεκάνης θα βοηθηθεί από το πιλάτες».

Πόσο συχνά πρέπει να κάνει κάποιος πιλάτες;

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συμβουλεύουν τους ενήλικες να αφιερώνουν 150 λεπτά σε αερόβια δραστηριότητα μέτριας έντασης, και δύο ημέρες την εβδομάδα σε προπονήσεις ενδυνάμωσης. Το πιλάτες θα μπορούσε να ενταχθεί στην τελευταία κατηγορία. Αλλά, ενώ θα δείτε οφέλη με μία ή δύο φορές την εβδομάδα, οι ειδικοί συμφωνούν ότι το ιδανικό είναι τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτή είναι η καλύτερη τακτική, συμφωνεί η Σάμπερ.

Υπάρχει η περίπτωση να το παρακάνετε; Όχι ακριβώς, αν εναλλάσσετε τον τρόπο με τον οποίο εξασκείστε. «Αν διαπιστώσετε ότι είναι αυτό που σας αρέσει, δεν είναι κακό να το κάνετε πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα», δήλωσε ο Μπράιαντ.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος πιλάτες για εσάς;

Δεν είναι όλοι οι τύποι πιλάτες ίδιοι. Οι έμπειροι εκπαιδευτές συνιστούν να ξεκινήσετε με ατομικές προπονήσεις ή προπονήσεις μικρών ομάδων, ώστε να μάθετε τα βασικά. «Το ιδανικό είναι να βρίσκεστε σε στούντιο», δήλωσε ο Ρόμπινσον. «Έχετε στη διαθεσιμότητά σας όλα τα εργαλεία για να βοηθηθείτε και έναν εκπαιδευτή για να σας καθοδηγήσει».

Αλλά για πολλούς ανθρώπους, είπε, αυτό δεν είναι εφικτό. Οι ατομικές προπονήσεις συχνά ξεκινούν από 75 δολάρια ή και περισσότερο ανά συνεδρία (Σ.τ.Μ. από 30-35 ευρώ στην Αθήνα), ενώ τα διαδικτυακά μαθήματα σίγουρα είναι πιο οικονομικά. «Υπάρχουν πολλά που μπορείς να κερδίσεις μέσω μιας διαδικτυακής συνεδρίας, αν αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις», δήλωσε ο Ρόμπινσον. «Ξέρετε, λίγο πιλάτες είναι καλύτερο από το καθόλου πιλάτες».

Η μέθοδος που, τελικά, θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον μπορεί να εξαρτάται από τους στόχους και τις ανάγκες σας. «Αν είστε υγιής και δεν έχετε κανένα μυοσκελετικό πρόβλημα και απλώς θέλετε μια καλή προπόνηση, πηγαίνετε να συμμετάσχετε σε ένα μάθημα πιλάτες στο γυμναστήριο», δήλωσε η Κάρι Λαμπ, δασκάλα της εθνικής εταιρείας πιλάτες Balanced Body και φυσικοθεραπεύτρια στο Golden του Κολοράντο. Αλλά, αν αναρρώνετε από έναν τραυματισμό ή αντιμετωπίζετε χρόνιο πόνο, μπορεί να επωφεληθείτε από μια πιο προσωπική συνεδρία.

Για εσάς που αναζητάτε μια προπόνηση που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τόσο καρδιολογικούς όσο και μυϊκούς στόχους, εξετάστε τις νεότερες, υβριδικές μορφές πιλάτες που επιταχύνουν τις κλασικές κινήσεις και υπόσχονται να ανεβάσουν τους παλμούς σας υψηλότερα.

Τι δεν μπορεί να κάνει το πιλάτες;

Το παραδοσιακό πιλάτες δεν ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα. «Όσο πιο προχωρημένος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο μοιάζει με αερόβια άσκηση», δήλωσε η Μπέρκοβιτς, η οποία εκπαιδεύει πλέον εκπαιδευτές, μέσω του διαδικτυακού της στούντιο, The Vertical Workshop. «Αλλά ποτέ δεν πρόκειται να φτάσετε στο σημείο να βάλετε πραγματικά το καρδιαγγειακό σας σύστημα σε ιδιαίτερη δοκιμασία». Ούτε είναι ισοδύναμο με την άρση βαρέων βαρών. «Υπάρχουν περιορισμοί στο πόση δύναμη χτίζει», δήλωσε η Σάμπερ. «Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κάνεις άρσεις με μπάρες ή πιέσεις πάγκου. Δεν πρόκειται να χτίσεις τους ίδιους μυς, επειδή στο πιλάτες δεν φτάνεις ποτέ σε σημείο εξάντλησης». Επίσης, δεν είναι η καλύτερη προπόνηση για να πείτε τα νέα σας με έναν φίλο ή να παρακολουθήσετε τηλεόραση. «Πρέπει να είσαι πραγματικά παρών και να δίνεις προσοχή στο πού βρίσκεται το σώμα σου και τι κάνει, και δεν θέλουν όλοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε η Σάμπερ. Χωρίς την απαιτούμενη συγκέντρωση, πιθανότατα δεν θα αποκομίσετε τόσα πολλά οφέλη – και υπάρχει η πιθανότητα μέχρι και να τραυματιστείτε.

Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε τον σωστό δάσκαλο

Αν θέλετε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από το πιλάτες, αναζητήστε «έναν καλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτή», ο οποίος βάζει την ασφάλεια των πελατών του πάνω απ’ όλα, δήλωσε ο Μπράιαντ. Όσο το πιλάτες κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις του κοινού, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι με πολύ λίγη εκπαίδευση αυτοδιαφημίζονται ως εκπαιδευτές πιλάτες. «Υπάρχουν κάποιοι που θα σας πουν ότι διδάσκουν πιλάτες και έχουν πάει μόνο σε ένα σεμινάριο του Σαββατοκύριακου», δήλωσε ο Λαμπ, ενώ άλλοι «έχουν περάσει από ολοκληρωμένη εκπαίδευση και έχουν ξοδέψει εκατοντάδες ώρες και χιλιάδες δολάρια για να γίνουν εκπαιδευτές».

Πριν εγγραφείτε σε οποιαδήποτε μορφή πιλάτες, ελέγξτε το υπόβαθρο του εκπαιδευτή και αναζητήστε κάποιον που έχει ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, που απαιτεί τουλάχιστον 400 ώρες εκπαίδευσης, αλλά και ανθρώπους που παραμένουν ενεργοί στη διαδικασία της εκπαίδευσης, δήλωσε ο Μπράιαντ. Συζητήστε με τον υποψήφιο εκπαιδευτή για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Βρείτε κάποιον που θα σας ακούσει προσεκτικά και θα σας καταλάβει ως άτομο, δήλωσε ο Μπράιαντ, «σε αντίθεση με το να έχει κάποιος το ύφος του ειδικού, που θα σας πει τι πρέπει να κάνετε».

ΙΝFO → Η Ντανιέλ Φρίντμαν είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Let’s get physical: How Women Discovered Exercise and Reshaped the World.