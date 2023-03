Τζον Φαβρό: Ο άνθρωπος πίσω από το Mandalorian

To 2009, o Τζορτζ Λούκας είχε αρχίσει να «τρώγεται» ξανά για να επιστρέψει στον φανταστικό κόσμο του Πολέμου των Άστρων. Η δεύτερη τριλογία του (1999-2005) υπήρξε μεν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, ωστόσο θεωρήθηκε από πολλούς, φαν και μη, σημαντικά κατώτερη από την πρώτη. Εκείνο τον καιρό, βέβαια, το ενδιαφέρον είχε αρχίσει να μεταφέρεται για τα καλά από τη μεγάλη στη μικρή οθόνη, η οποία γνώριζε μια νέα χρυσή εποχή· ο Λούκας είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζει το πρώτο τηλεοπτικό Star Wars, όταν αντιλήφθηκε πως δεν θα κατάφερνε ποτέ να βρει τους πόρους να το πραγματοποιήσει.

Το Game of Thrones, που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι σειρές, θα ξεκινούσε δύο χρόνια αργότερα. Τελικά, το 2012 ο Αμερικανός παραγωγός πούλησε τη Lucasfilm, και μαζί τα δικαιώματα του Πολέμου των Άστρων, στην Ντίσνεϊ. Επτά χρόνια αργότερα, το τηλεοπτικό του όραμα έγινε πραγματικότητα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία από κάποιον άλλο: τον Τζον Φαβρό.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε με το Mandalorian ήταν να δημιουργήσουμε μια σειρά που θα μείωνε την κλίμακα του κόσμου του Πολέμου των Άστρων σε σχέση με όσα είδαμε στις αντίστοιχες ταινίες μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών», λέει στο «Κ» ο Τζον Φαβρό λίγο μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης τρίτης σεζόν. «Η προοπτική των φιλμ είχε μεγαλώσει τρομερά, σε βαθμό που οι μάχες τους να αποφασίζουν τη μοίρα ολόκληρου του σύμπαντος. Ήθελα να δω αν στη σκιά όλων αυτών μπορούσα να αφηγηθώ μια μικρότερη ιστορία γύρω από έναν μεμονωμένο ήρωα. Κάπως έτσι καταφέραμε να συστήσουμε νέους φαν του Star Wars σε καινούργιους χαρακτήρες και κόσμους· φυσικά, έπειτα από τρεις κύκλους, και αυτό το παρακλάδι έχει επεκταθεί, οι ιστορίες έχουν γίνει πιο περίπλοκες, έξτρα χαρακτήρες έχουν εισαχθεί και το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο».

Το 2018, η Ντίσνεϊ πρότεινε στον Τζον Φαβρό να δημιουργήσει μια πρωτότυπη σειρά, τοποθετημένη στο σύμπαν του Πολέμου των Άστρων.

ΕΝΑ ΑΧΩΡΙΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Πώς έφτασε, όμως, ένας ηθοποιός-πουλέν της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής, με έδρα τη Νέα Υόρκη, να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεμελιωτές στο σύγχρονο γιγάντωμα της Ντίσνεϊ; Η αρχή έγινε με μια σπουδαία φιλία. Έχοντας παρατήσει τις σπουδές του στο Queens College για να κυνηγήσει την καριέρα του αυτοσχεδιαστικού κωμικού, ο Φαβρό συναντά ξανά τον παλιό του συμφοιτητή Βινς Βον στα γυρίσματα της ταινίας Rudy του 1993. Οι δυο τους γίνονται πια αχώριστοι, ώσπου το 1996 ο ανήσυχος Φαβρό εξασφαλίζει για τον εαυτό του και τον φίλο του τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Swingers του Νταγκ Λάιμαν. Ο ίδιος μάλιστα υπογράφει εκεί το πρώτο του σενάριο, με το φιλμ να παίρνει θέση κλασικού στην ποπ κουλτούρα και την καριέρα του διδύμου να απογειώνεται.

Ωστόσο, ενώ ο Βον μετατρέπεται γρήγορα σε μεγάλο αστέρι της κωμωδίας, ο Φαβρό αρχίζει να στρέφεται προς το δημιουργικό κομμάτι. Το 2001 θα καταφέρει τελικά να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, το μαφιόζικο buddy story Made, με τον ίδιο να είναι ακόμα σεναριογράφος, παραγωγός και συμπρωταγωνιστής στο πλευρό του Βον. Δύο χρόνια αργότερα θα κάνει την πρώτη του εμπορική επιτυχία με τη χριστουγεννιάτικη κωμωδία Elf, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γουίλ Φέρελ.

Η πρώτη επαφή του Φαβρό με τους υπερήρωες της Marvel έγινε όταν υποδύθηκε τον συνέταιρο δικηγόρο του Daredevil (Μπεν Άφλεκ) στο ομώνυμο φιλμ του Μαρκ Στίβεν Τζόνσον. To 2007, η Marvel του νέου επικεφαλής παραγωγού –και σημερινού θρύλου– Κέβιν Φάιγκε αποφασίζει να προικίσει τον σχετικά άπειρο σκηνοθετικά Φαβρό με ένα πελώριο μπάτζετ 140 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να γυρίσει τον πρώτο Iron-Man, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντ. Τζούνιορ. Η ταινία αποφέρει περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια και, σε συνδυασμό με την εξαγορά της Marvel από την Ντίσνεϊ το 2009, αποτελεί την απαρχή του περίφημου Marvel Cinematic Universe (MCU), της πιο επιτυχημένης εμπορικά κινηματογραφικής σειράς στην ιστορία του σινεμά. Σε όλη αυτή την πορεία ο Φαβρό θα εμπλακεί είτε ως σκηνοθέτης –πιο σπάνια– είτε ως παραγωγός σε επτά ακόμα ταινίες, που θα τον κάνουν, εκτός των άλλων, και πολύ πλουσιότερο.

Ο Τζον Φαβρό στο σετ της σειράς εξετάζει την κούνια του Baby Yoda.

MANDALORIAN ΚΑΙ BABY YODA

Το 2018, ο Τζον Φαβρό ήταν απασχολημένος με τη σκηνοθεσία του Βασιλιά των λιονταριών, του φωτορεαλιστικού ριμέικ του κλασικού κινούμενου σχεδίου της Ντίσνεϊ, όταν η τελευταία τού πρότεινε να δημιουργήσει μια πρωτότυπη σειρά τοποθετημένη στο σύμπαν του Πολέμου των Άστρων και βασισμένη σε δική του παλιότερη ιδέα. Η σειρά μάλιστα προοριζόταν να εγκαινιάσει την ολοκαίνουργια διαδικτυακή πλατφόρμα του στούντιο. Ενθουσιασμένος, ο Φαβρό ρίχτηκε με τα μούτρα στο γράψιμο, δουλεύοντας ταυτόχρονα και τα δύο πρότζεκτ.

Με τη βοήθεια του συμπαραγωγού και σκηνοθέτη Ντέιβ Φιλόνι, σύντομα γεννήθηκε ο Mandalorian, ένας μυστηριώδης κυνηγός επικηρυγμένων, καλυμμένος από την κορυφή ως τα νύχια με γυαλιστερή πανοπλία, ο οποίος τριγυρνά στον γαλαξία όπως o Κλιντ Ίστγουντ στην Άγρια Δύση.

Το κοινό τον λάτρεψε· τόσο εκείνον όσο και τον Baby Yoda, το μωρό Τζεντάι που ο Mando υιοθετεί και αργότερα παίρνει το όνομα Γκρόγκου. «Νομίζω ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται σε έναν συνδυασμό πραγμάτων. Από τη μία υπάρχει αυτός ο συναρπαστικός χαρακτήρας που τον ερμηνεύει ιδανικά ο Πέντρο Πασκάλ, αλλά και το υπόλοιπο καστ (στο Mandalorian έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί πολλοί και διάφοροι, από τους διακεκριμένους ηθοποιούς Τίμοθι Όλιφαντ, Τζιανκάρλο Εσπόσιτο και Ροζάριο Ντόσον μέχρι τον σπουδαίο κινηματογραφιστή Βέρνερ Χέρτσογκ). Επιπλέον πιστεύω πως και η αισθητική της σειράς είναι αυτή του κλασικού Star Wars. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι που να μοιάζει πως φτιάχτηκε όταν ήμασταν παιδιά. Ελπίζω ότι καταφέραμε να αιχμαλωτίσουμε ξανά την ιδέα που μας έκανε να ερωτευτούμε τον Πόλεμο των Άστρων και να την παρουσιάσουμε έτσι ώστε να προσκαλέσουμε εκεί και τις νεότερες γενιές», αναφέρει σχετικά ο Φαβρό.

Ο Τζον Φαβρό εν ώρα γυρίσματος.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Η σειρά του είναι πιθανότατα ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει εδώ και δεκαετίες στο αυθεντικό πνεύμα του μύθου του Τζορτζ Λούκας. Υπήρξε δε επαναστατική στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ζωντανέψει αυτόν τον φανταστικό κόσμο δίχως να χρειαστεί να βγει από την «ασφάλεια» του στούντιο. Συγκεκριμένα, το σύστημα StageCraft, το οποίο επιτρέπει στους δημιουργούς να προβάλλουν ένα προηγουμένως κινηματογραφημένο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο γύρω από τους ηθοποιούς που αλληλεπιδρούν με αυτό. Το αποτέλεσμα, πολύ ανώτερο από εκείνο της «πράσινης οθόνης», είναι άκρως ρεαλιστικό, σε βαθμό που ο θεατής να πιστεύει ότι η σειρά είναι όντως γυρισμένη σε ερήμους, ζούγκλες και παγετώνες· ή, όπως το θέτει ο Τζον Φαβρό, «οι ηθοποιοί δεν πηγαίνουν στην τοποθεσία, η τοποθεσία έρχεται στους ηθοποιούς».

Σκηνή από τον τρίτο κύκλο του Mandalorian.

Στον τρίτο κύκλο του πια, το Mandalorian έχει μεγαλώσει, ωστόσο κατά βάθος παραμένει μια ιστορία πατέρα-γιου: «Στους προηγούμενους δύο κύκλους ο Mando και ο Γκρόγκου δέθηκαν πολύ και άρχισαν να δημιουργούν μια οικογένεια, ωστόσο εκείνος ήξερε πως το παιδί θα γινόταν ένας πολύ ισχυρός Τζεντάι και έπρεπε να φύγει. Πέρασαν κάποιο διάστημα χωριστά και τώρα είναι ανακουφισμένοι που επανενώνονται. Ο Γκρόγκου, βέβαια, στο μεταξύ εκπαιδεύτηκε δίπλα στον Λουκ Σκαϊγουόκερ, κάτι το οποίο έχει αναβαθμίσει τις ικανότητές του, όπως θα δούμε στη συνέχεια».

Παρακλάδι και το ίδιο μιας κεντρικής ιστορίας, το Mandalorian διαθέτει ήδη ένα spinoff (The Book of Boba Fett), ενώ άλλα δύο βρίσκονται στα σκαριά. Μπορεί ωστόσο ένα κινηματογραφικό σύμπαν, ακόμα και τόσο απέραντο όσο αυτό του Πολέμου των Άστρων, να παράγει συνεχώς πρωτότυπο και ενδιαφέρον υλικό; «Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Εξαρτάται από το τι θέλουν οι κινηματογραφιστές αλλά και το κοινό. Προσωπικά υπήρξα αρκετά τυχερός ώστε να κάνω πολύ Star Wars ήδη, να εξερευνήσω διαφορετικές ιστορίες. Όμως, έχει να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργεί η βιομηχανία του θεάματος. Το κοινό σού δείχνει τι ενδιαφέρει περισσότερο και τι λιγότερο. Ελπίζουμε ότι οι διαφορετικές φάσεις και η εξέλιξη της ιστορίας θα μας επιτρέψουν να τη συνεχίσουμε για αρκετό καιρό ακόμα», καταλήγει ο Τζον Φαβρό.

ΙΝFO

Ο τρίτος κύκλος του Mandalorian προβάλλεται από την πλατφόρμα Disney+ με ένα καινούργιο επεισόδιο κάθε εβδομάδα.

ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΕ ΤΑΞΗ

→ Από πού αρχίζει κανείς;

Το σύμπαν του Πολέμου των Άστρων, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό, είναι πλέον πελώριο. Φυσικά οι εννέα ταινίες των τριών διαφορετικών τριλογιών, από το A New Hope του 1977 μέχρι το Skywalker: Η Άνοδος του 2019, αποτελούν τη βάση για να ξεκινήσει κανείς. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν έξτρα ταινίες (Rogue One, Solo), όπως και αρκετές διαφορετικές σειρές, με κορυφαία τα Andor, Οbi-Wan Kenobi και φυσικά το Mandalorian, που τοποθετούν τη δράση τους μερικά χρόνια πριν ή μετά τα γεγονότα των φιλμ. Ειδικά για τον τρίτο κύκλο του Mandalorian συνιστάται κανείς να παρακολουθήσει πρώτα το (επίσης πολύ καλό) spinoff The Book of Boba Fett. Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Disney+.