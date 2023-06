Που πάμε για brunch το καλοκαίρι

☛ Στον φούρνο για brunch

Προζυμένια ψωμιά, αφράτη babka γεμισμένη με πράσινο φιστίκι και κρέμα ζαχαροπλαστικής, αρωματικά ρολά πορτοκαλιού, ένα υβρίδιο μεταξύ φοκάτσιας και τυρόψωμου, πυκνό και λαδένιο, είναι μόνο μερικά από αυτά που ψήνουν καθημερινά στον μικρό φούρνο της Κυψέλης. Το Flake είναι «αδερφάκι» του Kick, του δημοφιλούς concept store που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στον πεζόδρομο, φτιάχνει το δικό του ψωμί και περιορισμένες ποσότητες από ζυμαρένιες λιχουδιές που μπορεί κανείς να πάρει για το σπίτι ή να δοκιμάσει επιτόπου. Με τα ίδια ψωμιά ετοιμάζουν ωραία σάντουιτς, όπως η φοκάτσια με σαλάμι Δράμας, γαλένι, μαρμελάδα ντομάτας και τσίλι, αλλά και πιο ολοκληρωμένα πιάτα για πρωινό. Ανάμεσά τους: ομελέτα φούρνου με δροσερή κρέμα σχοινόπρασου και πίκλες κρεμμυδιού, μελάτο αυγό σε αυγουλιέρα, σερβιρισμένο με ψωμί, βούτυρο, χειροποίητη μαρμελάδα και γραβιέρα Σύρου, ή καλοφτιαγμένο avocado toast με πολλά μυρωδικά.Γ. Π.

→ Flake, Σποράδων 24, Κυψέλη

☛ Grilled cheese ή γαλλική ομελέτα;

Το New York breakfast sandwich του Όβεν έχει αυγά scrambled, τυρί και τραγανό μπέικον σε προζυμένιο ψωμί.

Από το ανοιχτό εργαστήριο του Όβεν βγαίνουν ταψιά με ζεστά μπισκότα, κέικ, χωριάτικες

πίτες και μπέιγκελ και έπειτα τακτοποιούνται στα ράφια μαζί με τις σπιτικές φραντζόλες.

Οι τελευταίες θα κοπούν σε λεπτές φέτες, θα γεμιστούν με τυριά και πάστα μαύρης τρούφας και θα τηγανιστούν για λίγο σε βούτυρο. Έτσι φτιάχνεται το grilled cheese, μία από τις πιο λαχταριστές επιλογές για πρωινό στο σκανδιναβικού ύφους microbakery που άνοιξε πριν από λίγες εβδομάδες στη Γλυφάδα. Το Νew Υork breakfast sandwich με αυγά scrambled, μπέικον και τυρί, η γαλλική ομελέτα και το nordic bowl με αυγά, αβοκάντο, καπνιστό σολομό και ψωμί ντίνκελ είναι ακόμη κάποια από όσα σερβίρονται στο φωτεινό «μπαλκόνι» του Όβεν.Γ. Π.

→ Όβεν, Αρτέμιδος 9, Γλυφάδα, τηλ. 210-9681275

☛ Πάμε για πρωινό μπουρίτο;

Έχει μια ωραία πολυπολιτισμική αύρα το This is Loco, που αυτόν τον μήνα κλείνει δύο χρόνια στο Κουκάκι. Ο χώρος έχει κάτι από Καλιφόρνια, η δημιουργός του, Αθηνά Σκουβάκη, έχει ζήσει για χρόνια στην Αυστραλία, ο σεφ Hλίας Καρακατσάνης-Τεχάδα είναι Ελληνοουρουγουανός. Όσο για τον κόσμο, που κάθεται μέσα, στο πεζοδρόμιο και στο στενάκι στα δεξιά –το οποίο ομορφαίνει με όλα όσα έχει ζωγραφίσει με έντονα χρώματα στον γκρι τοίχο η Ελληνογερμανίδα Άννα Κιόσσε–, έρχεται από… παντού. Εδώ θα καθίσεις για πρωινό πλάι σε τουρίστες που μένουν ή τριγυρίζουν στη γειτονιά. Δίπλα σε έναν ζεστό ή κρύο καφέ θα βάλεις το πλούσιο breakfast burrito με χειροποίητο τσορίθο και κόκκινα φασόλια, που σερβίρεται με κρέμα αβοκάντο και sour cream. Όχι μόνο: δίπλα στα λατινοαμερικανικά που φτιάχνουν στην κουζίνα, θα βρεις πολλά αυγά, πάνκεϊκ, κέικ και frozen bowls, υγιεινά και δροσερά.Α. Σ.

→ This is Loco, Φαλήρου 47, Κουκάκι, τηλ. 210-9245654

☛ Κατευθείαν από τον φούρνο

Η κουζίνα του Artisanal έχει πολλές νόστιμες προτάσεις για πρωινό και o in house φούρνος σιγοντάρει με φρεσκοψημένα ψωμιά.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο σεφ του Artisanal, έχει αδυναμία στο ψωμί. Γι’ αυτό και μέσα στο εστιατόριο της Κηφισιάς έστησε έναν φούρνο. Μαζί με την ομάδα του ξεφουρνίζουν καθημερινά καρβέλια με τρία άλευρα, χωριάτικα με αλεύρι από τους Μύλους Κεπενού στην Πάτρα, 100% ολικής και πολλά ακόμη, και μαζί τους διάφορα καλοφτιαγμένα αρτοσκευάσματα. Στον σκιερό κηφισιώτικο κήπο σάς περιμένουν νόστιμο ξηροκαρπάτο χαρουπόψωμο, που σερβίρεται με αυγό και αβοκάντο, ανοιχτή προζυμένια σφολιάτα με ντομάτα και μυρωδικά, στριφτόπιτα με κολοκύθι, φέτα, δυόσμο και ξινόχοντρο, πεϊνιρλί και άλλα πολλά, φτιαγμένα με προϊόντα μικρών παραγωγών που έρχονται από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Μετά από έναν καφέ κι ένα ωραίο πρωινό δίπλα στις φουντωτές πρασινάδες, φεύγεις με το εσωτερικό ρολόι κουρδισμένο, έτοιμος για όσα σου επιφυλάσσει η μέρα.Α. Σ.

→ Artisanal, Ζηρίνη 2, Κηφισιά, τηλ. 210-8086111

☛ Για βάφλες και πρωινή γρανίτα

Τα waffle toasts του The Makers, με τσένταρ, ζαμπόν και αυγό μάτι, με κρόκο που ρέει, είναι πολύ δημοφιλή.

Και μεσοβδόμαδα, και τα Σαββατοκύριακα το The Makers θα το βρείτε γεμάτο, χαρούμενο και τιτιβιστό. Στα εξωτερικά τραπέζια του concept store που βλέπουν το πηγαινέλα της Πραξιτέλους ή μέσα, ανάμεσα στις κρεμάστρες με τις ποδιές, στα Τ-shirts, στις υφασμάτινες τσάντες και στις πετσέτες που φτιάχνουν η Τέτη Χαρίτου κι ο Γιώργος Μπάρλας στο ραφείο τους, κυκλοφορούν πολλά πιάτα για πρωινό/brunch. Οι ανάλαφρες και γευστικές αλμυρές βάφλες-τοστ, φτιαγμένες με ανθόγαλα και κεφίρ, που γίνονται ένα «άλλο» σάντουιτς με λιωμένο τσένταρ, ζαμπόν και βιολογικό αυγό μάτι, είναι μέγα χιτ. Ο σεφ Ηλίας Σταυρόπουλος, ο τρίτος της ομάδας, έχει να προτείνει πολλά ακόμη, από ομελέτες και αυγά ποσέ ή μια κρέπα-σπανακόπιτα μέχρι μπολ με γιαούρτι, δημητριακά και superfoods. Πρόσφατη άφιξη η γρανίτα με καρότο, τζίντζερ, διάφορα φρούτα και μαύρες σταφίδες, που ακούγεται ωραία ιδέα για τις μέρες που η θερμοκρασία παίρνει την ανιούσα.Α. Σ.

→ The Makers, Πραξιτέλους 37, Αθήνα, τηλ. 210-3311372