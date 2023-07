Εξυπνες ιδέες για να ξεκινήσετε γυμναστική

Όλοι γνωρίζουμε ότι η άσκηση κάνει καλό, αλλά τα οφέλη της δεν μας παρακινούν πάντα να βάλουμε το ξυπνητήρι και να φορέσουμε τα αθλητικά μας παπούτσια. Σύμφωνα με έρευνα, το 75% των Αμερικανών δεν ανταποκρίνεται στην συνιστώμενη οδηγία για αερόβια άσκηση και ενδυνάμωση (Σ.τ.Μ.: το 68% των Ελλήνων δηλώνει πως δεν ασκείται καθόλου, σύμφωνα με έρευνα του 2022). Πολλοί ειδικοί λένε ότι το κλειδί για καλύτερες και πιο τακτικές προπονήσεις δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στο μυαλό. Όπως μπορεί να καταλάβει όποιος αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σ’ έναν μαραθώνιο στο Netflix και σ’ ένα βραδινό τρέξιμο, το σώμα μπορεί να είναι πρόθυμο, αλλά το πνεύμα χρειάζεται περιστασιακά μια ώθηση.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά εργαλεία που μπορεί να ξεγελάσουν τον απρόθυμο εγκέφαλό μας, ώστε να βρει το κίνητρο να επιστρέψει στο γυμναστήριο ή να ανέβει με ποδήλατο το βουνό.

Shutterstock

Δοκιμάστε να παίξετε

«Ο εγκέφαλος λατρεύει το παιχνίδι, ειδικά αν τον ανταμείβουμε όταν κερδίζουμε», δηλώνει η Ντάγια Γκραντ, νευροεπιστήμονας και life coach στο Λος Άντζελες. Χρησιμοποιήστε το προς όφελός σας. Για παράδειγμα, ο Μάιλο Μπράιαντ, προπονητής στο Σαν Ντιέγκο, έχει μαζί του δύο κληρωτίδες με τίτλους ασκήσεων για τα ομαδικά του μαθήματα. «Οι αθλητές θα τραβήξουν στα τυφλά μια άσκηση από τη μία κληρωτίδα και έναν αριθμό επαναλήψεων από την άλλη κι ό,τι προκύψει», λέει. Εφαρμογές όπως το Zombies, Run! –μια διασταύρωση μεταξύ ενός tracker γυμναστικής και ενός επεισοδίου του The Last of Us– έχουν πάει την άσκηση σε άλλο επίπεδο. Όπως οι περισσότερες εφαρμογές τρεξίματος, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαδρομή και τον ρυθμό σας. Η πονηριά του είναι πως σας δίνει «αποστολές» μέσα από τα ακουστικά σας καθώς ασκείστε, ώστε να τρέξετε για να αποφύγετε ένα ζόμπι ή να μαζέψετε προμήθειες για να χτίσετε ένα εικονικό καταφύγιο.

Η εφαρμογή Rouvy συνδέεται με ένα έξυπνο μόνιτορ, το οποίο μετατρέπει το κανονικό σας ποδήλατο σε στατικό, για μια εικονική βόλτα σε διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μπορεί ακόμη και να ρυθμίσει την αντίσταση του ποδηλάτου σας καθώς συναντάτε κατηφόρες ή ανηφόρες. Η Παμ Μουρ, μια εκπαιδεύτρια ποδηλασίας στο Μπόλντερ του Κολοράντο, δηλώνει ότι κάποτε έκανε ποδήλατο στο Μπέβερλι Χιλς με έναν φίλο της στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, χωρίς να βγει από το σπίτι της. «Παρόλο που ήταν πιο γρήγορος από μένα, μπορούσαμε να κάνουμε ποδήλατο μαζί», λέει.

Shutterstock

Λειτουργήστε σαν (παβλοφικός) σκύλος

Οι συνήθειες είναι δυνατόν να εγγραφούν στον εγκέφαλο. Συνδέστε λοιπόν τη γυμναστική σας με μια συνήθεια, κάτι που ήδη κάνετε καθημερινά, δηλώνει ο Μπεν Ρέαλ, προσωπικός γυμναστής στην Ατλάντα. Αν αφήνετε τα παιδιά σας στο σχολείο στις 8 π.μ., για παράδειγμα, σηκώστε βάρη στις 8.15 π.μ. «Όπως συμβαίνει με το πείραμα του Παβλόφ, όταν ακολουθήσουμε αυτές τις συνήθειες με συνέπεια για αρκετές εβδομάδες, αφαιρούμε το δύσκολο κομμάτι της απόφασης και της δύναμης της θέλησης από την εξίσωση», δηλώνει ο Ρέαλ.

Οι πιο απρόθυμοι μπορεί να χρειάζονται κάτι ακόμη. Δοκιμάστε να συνδυάσετε την προπόνησή σας με μια δραστηριότητα που αγαπάτε, παρακολουθήστε για παράδειγμα την τελευταία σεζόν του Survivor. Αυτός ο «πειρασμός» ενισχύεται αν βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά αποκλειστικά και μόνο όταν γυμνάζεστε, δηλώνει η Κέιτι Μίλκμαν, συμπεριφορική επιστήμονας στη σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. «Έτσι, ενδίδετε στον πειρασμό της “κακής” τηλεόρασης ή της ακρόασης μυθιστορημάτων με βρικόλακες μόνο στο γυμναστήριο», δηλώνει η Μίλκμαν.

Προσαρμόστε το στα μέτρα σας

Στον εγκέφαλό μας αρέσουν επίσης τα πράγματα που μοιάζουν ότι φτιάχτηκαν μόνο για μας. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι αθλητές που πίστευαν ότι είχαν λάβει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης τα πήγαν καλύτερα από εκείνους που πίστευαν ότι ακολουθούσαν ένα γενικό πρόγραμμα. Οι προσωπικοί γυμναστές είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να κάνετε πράξη αυτή τη διαπίστωση. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή όπως το Stronger by the Day, στην οποία οι προπονητές λαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία της φυσικής σας κατάστασης (πόσο βάρος μπορείτε να σηκώσετε, για παράδειγμα) και στήνουν ένα πρόγραμμα προπόνησης ειδικά για σας. «Έχω πάθει εμμονή μ’ αυτό», δηλώνει η Μουρ. «Με το να γυμνάζομαι και να ακολουθώ το πρόγραμμα, δυνάμωσα».

Σύμφωνα με τον Παντελεήμονα Εκκεκάκη, ψυχολόγο άθλησης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έχουμε την τάση να θυμόμαστε πώς νιώσαμε για κάτι αφού το ολοκληρώσουμε. Γι’ αυτό προτείνει «να αντιστρέψουμε τη σειρά της άσκησης –να κάνουμε το πιο δύσκολο μέρος νωρίς μετά από μια καλή προθέρμανση και να μειώνουμε σταδιακά την ένταση– ώστε να αποχωρούμε από την προπόνηση με την καλύτερη δυνατή ανάμνηση». Αυτή η προσέγγιση με τον αντίστροφο ρυθμό δυσκολίας όχι μόνο βοηθάει να απολαύσεις την προπόνηση, αλλά και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την άσκηση έως και μία εβδομάδα αργότερα.

Δεσμευθείτε συναισθηματικά

Το πιο αποτελεσματικό ψυχολογικό τέχνασμα για να τηρήσετε ένα πρόγραμμα άθλησης μπορεί να είναι και το πιο απλό: Δεσμευθείτε για κάτι, είτε πρόκειται για έναν αγώνα 5 χλμ. σε τρεις μήνες, είτε για ένα τουρνουά τένις σε έναν χρόνο, είτε για έναν χορό πατέρα-κόρης την ερχόμενη άνοιξη. «Όταν προπονούμαστε για κάτι, αποκτάμε έναν σκοπό», δηλώνει ο Μπράιαντ. Θέστε μικρότερους στόχους στην πορεία, φροντίζοντας να απαιτούν προσπάθεια αλλά να είναι και εφικτοί. Πάνω απ’ όλα, βρείτε τι λειτουργεί καλύτερα για σας έχοντας κατά νου πως, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, μπορεί να αλλάξει. Η άσκηση είναι πιο βιώσιμη αν έχουμε μια συναισθηματική σύνδεση μαζί της. «Γι’ αυτό κάποιοι άνθρωποι τρέχουν μαραθωνίους για να υποστηρίξουν κάποια οργάνωση ή ενέργεια ή αφιερώνουν κάθε χιλιόμετρο σε ένα συγκεκριμένο άτομο», λέει η Γκραντ. 