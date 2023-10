Για να κατανοήσετε τη Gen Z, πρέπει να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ

θυμαμαι ενα μεμε με τον Στιβ Μπουσέμι να ρωτάει: «Ηοw do you do, fellow kids» (Πώς πάει, παιδιά;). Στις ταινίες μικρού μήκους αυτό το ερώτημα, που μοιάζει σαν να το λέει κάποιος θείος που κάθεται με τη νεολαία, δεν ισχύει. Αντιθέτως, πιάνουν τον παλμό του σήμερα και συνήθως μένουν στην άκρη διδακτισμοί και ηθικά προτάγματα. Η ομάδα του Petit Plan, μιας δράσης που φιλοδοξεί να καλλιεργήσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση των λυκειόπαιδων μέσα από τον κινηματογράφο, προσεγγίζει το σινεμά με παρόμοιο τρόπο και το μοιράζεται με το κοινό της Αθήνας μέσα από το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους, που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά.

Στο φετινό Petit Plan: Europa ΙV θα προβληθούν ογδόντα ταινίες απ’ όλη την Ευρώπη. Πρόσφυγες που μαχαιρώνονται σε ξένες χώρες και διαπιστώνουν πως δεν έχουν καρδιά, γιατί την άφησαν πίσω στην πατρογονική εστία (Home of the heart, της Σάρα Σεϊντάν), ιστορίες γυναικείας αλληλεγγύης στο Βέλγιο (Medusa, της Αμέλια Νανί), μια τελετή βράβευσης για το καλύτερο καθεστώς στον κόσμο (Corruption on Earth, του Ομίντ Μιρνούρ), σχόλια για τη σεξουαλικοποίηση της βιομηχανίας των νυχτερινών κέντρων (Malevolence, της Γιουτζίνια Χάμιλτον) σχηματίζουν μια μικρή εικόνα για το φετινό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πολλές θεματολογίες, όπως η συμπεριληπτικότητα, ο πόλεμος και οι συνέπειές του και οι ανισότητες στην καθημερινή εφαρμογή τους.

INFO -> Aπό 16 έως 20/10, Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ελληνοαμερικανική Ένωση. Είσοδος ελεύθερη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο petitplan.org

Τηλεοραση

Cinobo Σειρές

Ανάμεσα στις τόσες συγκινητικές σκηνές της μίνι σειράς του Ράσελ Τ. Ντέιβις It’s a Sin, που παρακολουθεί μια παρέα φίλων στα ’80s, την εποχή που ξεσπάει ο ιός του AIDS, υπάρχει και η παραπάνω σκηνή, όπου ο πρωταγωνιστής Ρίτσι σώζει τη φίλη του από τον ξυλοδαρμό ενός αστυνομικού σε μια διαδήλωση. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο Cinobo, που, εκτός από ταινίες, παρουσιάζει τώρα και μερικές από τις κορυφαίες σειρές της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ξεχωρίζουμε επίσης το ιστορικό Berlin Alexanderplatz, την τηλεοπτική μεταφορά από τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ του ομώνυμου μυθιστορήματος του Άλφρεντ Ντέμπλιν, το οποίο προβάλλεται σε αποκατεστημένη μορφή. cinobo.com — Π. ΤΣ.

Δίσκος

Σούφγιαν Στίβενς

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια το πολύ προσωπικό όραμα του Αμερικανού τραγουδοποιού Σούφγιαν Στίβενς αφορά ένα πολύ ευρύ κοινό· ο νέος δίσκος που ακούει στον τίτλο Javelin δεν αποτελεί εξαίρεση. Αιθέρια ποπ με εντυπωσιακές ενορχηστρώσεις σε έναν δίσκο γεμάτο μικρά μουσικά σύμπαντα, όπως αυτό του Running Start με στίχους που πάνε κάπως έτσι: «I see the light upon the lake / The silver moon, the water snake / A pair of eyes, a gentle breeze / Forgotten tales, a wild beast». Μαγικό, έτσι δεν είναι; —ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ

Μόδα

Κάραβαν

Οι θαυμάστριες είχαν αρχίσει να ανυπομονούν. «Τι έγινε, κορίτσια, γδυτό χειμώνα θα περάσουμε;» έγραφε μια χρήστρια στον Instagram λογαριασμό του Κάραβαν, του ελληνικού brand που έχει δημιουργήσει cult following. Επιτέλους, η νέα συλλογή έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες με ’60s αισθητική και τον ευφάνταστο τίτλο I Was There. Δεν απογοήτευσε. Άλλωστε, στον πλανήτη Κάραβαν τα πάντα έχουν ρίγες ή παιχνιδιάρικα μοτίβα, έντονα χρώματα και ζωηρή διάθεση, και κυρίως αποπνέουν μια αισιοδοξία που τόσο έχουμε ανάγκη. @karavanclothing — ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Δημοτική Αγορά

Κυψέλη

Σημείο συνάντησης στην πόλη εδώ και χρόνια, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα και μια δεύτερη ανακαίνιση, επιστρέφει στη ζωή μας υπό τη διαχείριση της Τεχνόπολης έχοντας να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για κάθε λογής ενδιαφέροντα. Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν workshops ψηφιακής ενδυνάμωσης για 60+, μαθήματα πλεξίματος με βελονάκι, σεμινάρια ξυλουργικής, εικονογράφησης, πλήθος προγραμμάτων για παιδιά και πολλά άλλα. Ξεχωρίζουν η Γιορτή της Νιγηριανής Κοινότητας (15/10) και το ComicDom Bazaar (22/10). Φιλοξενούνται επίσης καταστήματα, συναυλίες κ.ά. Στη φωτογραφία το σεμινάριο σχεδιασμού κόμικς από τον Pan Pan. athens-technopolis.gr — Ε. Σ.

Βιβλίο

Μικρός ήρως

Γιώργος Θαλάσσης, ένα όνομα, ένα κεφάλαιο στην ελληνική ποπ κουλτούρα. Το ορφανό αγόρι που πουλούσε χαρουπόπιτες στην κατοχική Αθήνα γίνεται ήρωας των μικρών παιδιών με τις αντιστασιακές του περιπέτειες που σκάρωνε ο Στέλιος Ανεμοδουράς στο περιοδικό Μικρός Ήρως από το 1953 έως και το 1968. Φέτος, που ο Μικρός Ήρως συμπληρώνει εβδομήντα χρόνια ζωής, οι περιπέτειές του μεταφέρονται σε ένα ηχητικό βιβλίο με τη φωνή του ηθοποιού Ερρίκου Λίτση. Τα πρώτα τέσσερα τεύχη, στα οποία γνωρίζουμε και τον Σπίθα, την Κατερίνα και τον Κεραυνό, είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα bookvoice, για όσους προτιμούν την ακρόαση από την ανάγνωση. bookvoice.gr — Π. ΤΣ.

Εστιατόριο

MAKRIS

Από τις πολυαναμενόμενες αφίξεις της νέας σεζόν, το εστιατόριο Makris, που ξεκίνησε το 2018 στο ξενοδοχείο Domes Miramare στην Κέρκυρα, λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες και στην Αθήνα, στο εντυπωσιακό νεοκλασικό που βρίσκαμε παλιότερα το Επτά. Επικεφαλής της κουζίνας είναι ο Πέτρος Δήμας (σεφ με θητεία στη Hytra, στη Σπονδή και σε κουζίνες αξιόλογων εστιατορίων στο Λονδίνο), ο οποίος προτείνει δύο μενού degustation, βασισμένα σε ελληνικές γεύσεις, υπό το πρίσμα του fine dining. Το ένα λέγεται «Γένεσις» και περιλαμβάνει 8 στάδια και το άλλο «Ουτοπία», με 13 στάδια, κατά τη διάρκεια των οποίων πιάτα με χρώματα, περίτεχνα βρώσιμα «κεντήματα» και υλικά όπως η κόκκινη γαρίδα Κοιλάδος, το σύγλινο Μάνης, ακόμα και τα γλυκάδια, εμφανίζονται στο τραπέζι. Άστιγγος 10 και Ερμού 119, Μοναστηράκι, τηλ. 216-0047777 — Γεωργία Παπαστάμου

Διακόσμηση

Ντάνιελ Στέργκις

Το έργο του Βρετανού ζωγράφου Ντάνιελ Στέργκις χαρακτηρίζει μια ιδιοσυγκρασιακή καλλιτεχνική γλώσσα, με αρκετά δάνεια από τον μοντερνισμό. «Με συναρπάζει το λεξιλόγιο της αφαίρεσης», είχε πει σε συνέντευξή του το 2019, «με ενδιαφέρει όμως να δω πώς μια τάση που αρθρώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα μπορεί σήμερα να μας αφορά». Στη νέα του έκθεση στην Ελλάδα, με τίτλο Τhe same air, θα δείξει δύο νέες σειρές με ακρυλικά όπου οι αυστηρές γεωμετρίες συνδυάζονται με πιο ποπ στοιχεία και μια έντονη χρωματική παλέτα. Από 19/10 έως 25/11, Crux Galerie, Σέκερη 4, cruxgalerie.com — Ξένια Γεωργιάδου

Συναυλία

Στιβ Γουίν

Το Gimme Shelter Film Festival βασίζει την επιτυχία του σε μια απλή παραδοχή: σε ποιον δεν αρέσουν τα ντοκιμαντέρ για τους μουσικούς του ήρωες; Φέτος, η πρεμιέρα είναι αφιερωμένη στην εναλλακτική αμερικανική σκηνή και στη νεο-ψυχεδέλεια: Το How did we find ourselves here?, σε σκηνοθεσία Έμιελ Σπέλντερ, αφηγείται τα έργα και τις ημέρες των Καλιφορνέζων Dream Syndicate. Ιδανικό κλείσιμο της βραδιάς; Ο Στιβ Γουίν σε ένα ακουστικό σόου, φυσικά. Τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου, στο Gagarin 205.— Γ.Ρ.

Παζάρι

Meet Market

Η συνήθεια που έγινε λατρεία, η διοργάνωση που έγινε θεσμός. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτές οι φράσεις ακούγονται αφόρητα κλισέ. Εκείνο όμως που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο είναι οι άνθρωποι και τα προϊόντα τους που συναντάς κάθε φορά στους πάγκους του Meet Market: από χειροποίητα γυαλιά μέχρι μπλούζες με ευφάνταστες στάμπες και από βότανα μέχρι μικροζυθοποιίες, τα πάντα είναι φτιαγμένα με μεράκι από τα 120 και πλέον ελληνικά brands που εκθέτουν τις δημιουργίες τους. Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη, Πειραιώς 100. — Γ.Ρ.