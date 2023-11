Τι συμβαίνει με την εικονική πραγματικότητα στη λεωφόρο Μεσογείων;

Υπάρχει ένα μυστηριώδες μαύρο κτίριο στον αριθμό 403 της λεωφόρου Μεσογείων. Όταν περνάς από μπροστά του, είναι αδύνατον να μαντέψεις τι μπορεί να κρύβει μέσα. Εάν όμως βγεις για μία στιγμή από τις λωρίδες κυκλοφορίας, ξεχάσεις την κίνηση και αγνοήσεις τις φωνές των οδηγών, ίσως προσέξεις το αινιγματικό όνομα στην επιγραφή: «Teleport Services». Κάτω από αυτήν υπάρχει μια μικρή πόρτα με ένα κουδούνι. Όταν σταθήκαμε για πρώτη φορά στο κατώφλι, χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει, κρυφοκοιτάζοντας στο εσωτερικό του κτιρίου, κάναμε ένα βήμα πίσω και αναμείναμε γεμάτοι περιέργεια.

Η πρώτη μας κίνηση εντός της αίθουσας ήταν να φορέσουμε τα Virtual Reality γυαλιά μας. Έπειτα πιάσαμε δύο χειριστήρια και ξαφνικά μια εικονική πύλη εμφανίστηκε σε μια γωνιά. Ο ατμός ανάβλυζε πυκνός από μέσα της και η μηχανική φωνή μιας γυναίκας μάς καλούσε να προχωρήσουμε. Ένα βήμα και τίποτα δεν θα ήταν πια ίδιο.

Το πιο πιθανό είναι να μην έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι να ακροβατείς στην άκρη ενός διαστημικού σταθμού, κοιτάζοντας γύρω την ύλη να αιωρείται στο σκοτάδι. Να χαζεύεις μακρινούς γαλαξίες σαν να μπορείς, σχεδόν, να τους αγγίξεις. Να αποφεύγεις μετεωρίτες με ελιγμούς και να βλέπεις την ουρά εξωγήινων πλασμάτων να χάνεται στον διάδρομο ενός σκάφους. Και η αλήθεια είναι πως μέχρι σήμερα δεν είχατε λόγο να το κάνετε.

«Σε ευχαριστώ, απόψε πήγα για λίγο στο διάστημα». Ο Ηλίας Μαλλικόπουλος, ο δημιουργός των Teleport Services, εταιρείας καινοτόμων εμπειριών εικονικής πραγματικότητας, θυμάται χαρακτηριστικά τα λόγια αυτά. Ανήκουν σε ένα παιδί που τον πλησίασε με ενθουσιασμό, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του. «Θέλουμε να δώσουμε ζωή σε όσο το δυνατόν περισσότερους κόσμους. Να δημιουργούμε εμπειρίες που κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ζήσει», λέει.

Ένας πρωτοποριακός χώρος VR ανοίγει έναν καινούργιο κόσμο, που είναι κάτι περισσότερο από μια απίθανη εμπειρία gaming. Φωτ. Αγγελος Γιωτόπουλος

«Εδώ δημιουργούνται όλα»

Η προηγούμενη VR εμπειρία που είχα ζήσει ήταν στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η επικοινωνία μεταξύ των παικτών δεν ήταν καθαρή, τα γραφικά δεν ήταν πειστικά, η κίνηση δύσκολη και ο χώρος εξαιρετικά περιορισμένος για τον αριθμό των παικτών. Έμοιαζε με έναν τομέα που έχει τεράστιες δυνατότητες και την ίδια στιγμή μακρύ δρόμο για να διανύσει. Στον χώρο που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι των Teleport Services καταλαβαίνεις από την αρχή ότι έχουν καινοτομήσει σε όλα τα επίπεδα. Εδώ δεν υπάρχουν περιορισμοί. «Μπερδεύουμε το μυαλό του επισκέπτη. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το φανταστικό και ποιο το πραγματικό», μου λένε. Αυτό που προσφέρουν είναι μια καινοτόμα multiplayer Virtual Reality εμπειρία πολύ υψηλών στάνταρ.

Οι ομάδες αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, κινούνται μέσα σε έναν ψηφιακό χώρο για να λύσουν γρίφους και να ολοκληρώσουν αποστολές, φορώντας μόνο τα γυαλιά τους. Κανένα καλώδιο και κανένας εξοπλισμός δεν τους εμποδίζει να κινηθούν εντελώς φυσικά. Οι ήχοι, οι διαστάσεις, τα πλάσματα που ξεπροβάλλουν χωρίς προειδοποίηση όσο εκείνοι περιηγούνται στον χώρο, μοιάζουν αληθινά. Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία είτε να εξερευνήσουν ομαδικές περιπέτειες σε μια αίθουσα με δύο πίστες, μία διαστημική και μία μαγική, είτε να χωριστούν σε δύο αντίπαλα γκρουπ που μάχονται μεταξύ τους σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Το θαυμαστό της υπόθεσης είναι πως οι κόσμοι αυτοί δεν ανήκουν σε παιχνίδια που αγοράζονται έτοιμα από το εμπόριο, αλλά κατασκευάζονται εκεί, στον επάνω όροφο του κτιρίου. «Εδώ δημιουργούνται όλα», λέει ο Ηλίας όταν μας καλωσορίζει σε μια αίθουσα γεμάτη υπολογιστές. Μια ομάδα προγραμματιστών δουλεύει πάνω στις επόμενες εμπειρίες, μία με θέμα το Halloween και μία χριστουγεννιάτικη. Στον χώρο, ένα κάδρο με μια φράση τραβά αμέσως την προσοχή: «The future of the world is in this room».

Η είσοδος που μεταφέρει τους επισκέπτες σε άλλους, φανταστικούς κόσμους. Φωτ. Αγγελος Γιωτόπουλος

VR γυαλιά, το πιο σημαντικό εξάρτημα της εικονικής πραγματικότητας. Φωτ. Αγγελος Γιωτόπουλος

Άπειρες δυνατότητες

«Μπορεί να πάρει μήνες για να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι», λέει ο Ηλίας. «Φαντάσου ότι είναι σαν μια διαδραστική ταινία, θέλει σκηνοθεσία και σχεδιασμό. Πρέπει να γράψεις ένα σενάριο, να ορίσεις τους χώρους, να δημιουργήσεις συναισθήματα και ταυτόχρονα να συγχρονίσεις τους παίκτες, ώστε να είναι στη σωστή θέση προκειμένου να βλέπει ο ένας τον άλλο. Πρέπει να έχουν μια δυναμική διάδραση μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Μουσική, εφέ, animation, τα πάντα παίζουν ρόλο. Η διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη gaming είναι ότι εδώ έχεις να κάνεις με πραγματικά μεγέθη».

Ο Ηλίας ασχολείται με τους υπολογιστές από μικρή ηλικία. Σπούδασε μαθηματικός και έκανε μεταπτυχιακό στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, πριν δουλέψει στον χώρο της διαφήμισης και της κατασκευής ιστοσελίδων και παιχνιδιών. Μια έκθεση στην Αμερική τού προσέφερε το αρχικό ερέθισμα για να ασχοληθεί με τον κλάδο της εικονικής πραγματικότητας. «Είδαμε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου συμμετείχαν πολλά άτομα μαζί σε ένα παιχνίδι εμπορίου. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση και σκεφτήκαμε να το κάνουμε κι εμείς. Ως προγραμματιστής, θέλησα να το πάω λίγο παραπέρα. “Γιατί να μην μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι τις εμπειρίες μας;”».

Οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα. «Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος δεν τις έχει κατανοήσει ακόμη πλήρως. Ο σκοπός είναι να αρχίσει να τις μαθαίνει, για να δει ότι χρησιμοποιώντας τες μπορεί να κάνει πράγματα πολύ πιο άνετα». Η εφαρμογή του VR μπορεί να φέρει επανάσταση σε πάρα πολλούς τομείς πέρα από αυτόν της διασκέδασης. Φανταστείτε να κάνετε μια δουλειά στην τράπεζα από το σαλόνι σας. Να επισκέπτεστε μια εικαστική έκθεση, ένα σπίτι που θέλετε να αγοράσετε ή έναν χώρο που δημιουργεί τώρα κάποιο αρχιτεκτονικό γραφείο. Να βλέπετε τους συμμαθητές σας σε ένα σχολείο ακριβώς σαν να ήσασταν στην αίθουσα ή να επιβιβάζεστε σε μια πτήση χωρίς να ανοίξετε καν την πόρτα του σπιτιού σας. Οι δυνατότητες που διαστέλλουν ή συστέλλουν τον χρόνο και τον χώρο και τον πλάθουν με βάση τον εκάστοτε σκοπό, είναι κυριολεκτικά άπειρες.

«Οι προεκτάσεις είναι πολλές, οπότε το μέλλον του VR μοιάζει ευοίωνο, είναι όμως ακόμη στα σπάργανά του. Ίσως έχουμε ξεκινήσει αρκετά νωρίς, η αγορά στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη πολύ έτοιμη. Μας ρωτάνε: “Τι κάνετε εσείς εδώ; Με τι ασχολείστε;”. Προσφέρουμε υπηρεσίες που φαίνονται περίεργες, αλλά λύνουν τα χέρια. Οι εφαρμογές που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Αν καθίσουμε δέκα λεπτά να μιλάμε, θα μας έρχεται κάθε λεπτό και μία καινούργια ιδέα για κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε».

Oι αφετηρίες για τις δύο διαφορετικές εκδοχές του παιχνιδιού θυμίζουν διαστημικό σταθμό. Φωτ. Αγγελος Γιωτόπουλος

«Κοίταξε τα αστέρια πόσο όμορφα είναι!»

Η δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται σε τομείς πέρα από τη διασκέδαση. Από τον πολιτισμό έως την αρχιτεκτονική και την εκπαίδευση, οι άνθρωποι των Teleport Services δημιουργούν σύμπαντα για διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες. «Κάθε μέρα που περνά προσπαθούμε να βελτιώνουμε κάτι. Να πάμε λίγο παραπέρα», λένε. Η εικονική πραγματικότητα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα σε κάποιους να κάνουν πράξη όνειρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ποτέ, κάτι που μπορεί να έχει και κοινωνικό πρόσημο. «Είχαμε έρθει σε επαφή με ειδικούς παιδαγωγούς και με παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μέσω του VR μπορούν να ζήσουν πράγματα που για κάποιους άλλους ίσως φαίνονται καθημερινά», λέει ο Ηλίας, ενώ μου εξηγεί πως το VR θα είχε χρησιμότητα και στα χέρια του κράτους, σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κ.ά.

Όπως όλα στις Teleport Services, το χειριστήριο που χρησιμοποιούν οι παίκτες έχει φουτουριστικό ντιζάιν. Φωτ. Αγγελος Γιωτόπουλος

Τη στιγμή εκείνη, όμως, από τον κάτω όροφο ακούμε τις φωνές: «Ακολουθήστε με, η μόνη έξοδος είναι από εδώ!», «Κοίταξε τα αστέρια πόσο όμορφα είναι!». Τη στιγμή που δίπλα μας οι άνθρωποι της εταιρείας δημιουργούν το επόμενο εικονικό σύμπαν, κάποιοι πολύ κοντά μας βιώνουν πρωτόγνωρα συναισθήματα. Μπορεί να είναι αντιμέτωποι με κάποια εξωγήινη οντότητα, να αναζητούν την έξοδο σε κάποιον σκοτεινό λαβύρινθο ή να ισορροπούν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί στην άκρη του κόσμου. Ένα βήμα και ίσως βρεθούν σε κάποιον άλλο γαλαξία. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πώς είναι να ταξιδεύεις στο διάστημα;

IΝFO → Οι τιμές για τη συμμετοχή κυμαίνονται από 20 έως 30 ευρώ το άτομο, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία. / Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή / τηλ. 210-6015332 / [email protected]