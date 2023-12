Τζέρσκιν Φέντριξ: «Με τον Λάνθιμο μας ένωσαν το χιούμορ και το παράλογο»

Η μουσική στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, την πρώτη του ταινία με πρωτότυπες συνθέσεις, είναι ιδιοσυγκρασιακή, περιπετειώδης και τολμηρή, έχει ήδη βραβευτεί στο Φεστιβάλ της Γάνδης, είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και φέρει την υπογραφή ενός 28χρονου ανερχόμενου Βρετανού μουσικού, που κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με αξιώσεις. Τον γνωρίσαμε και συζητήσαμε μαζί του γι’ αυτή τη συνεργασία που ήρθε από το πουθενά, αλλά και για τη ζωή του, τις επιρροές και τα όνειρά του.

Τζέρσκιν, πού μεγάλωσες;

Κοντά στη φύση, στην αγγλική ύπαιθρο, κάπου στη μέση του πουθενά, μακριά απ’ τη θάλασσα.

Σου έλειπε η θάλασσα;

Πολύ. Ξέρεις, είμαι θαυμαστής των ελληνικών ακτών. Αγαπώ την Πάτμο, την επισκέπτομαι συχνά. Περνούσα αρκετό χρόνο ως παιδί στην εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας. Εκεί μυήθηκα και στην εκκλησιαστική μουσική. Οπότε το να βρίσκομαι στο ιερό νησί της Αποκάλυψης, με τα υπέροχα μοναστήρια, με γυρίζει στα παιδικά μου χρόνια.

Τι μουσική άκουγες μικρός;

Το πρώτο άλμπουμ που άκουσα ήταν το The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle του Μπρους Σπρίνγκστιν. Εκεί κατάλαβα ότι θέλω να γίνω μουσικός. Άκουγα πολύ Μπομπ Ντίλαν, Νικ Κέιβ και Ιάννη Ξενάκη επίσης. Μεγάλωνα μακριά από την πόλη και παραπονιόμουν που δεν μπορούσα να πηγαίνω σε μεγάλες συναυλίες. Είχα κάτι φίλους από το διαδίκτυο που είχαν μπλέξει με την πανκ και την underground ραπ της Αγγλίας κι έτσι γνώρισα κι αυτή τη σκηνή.

Πώς βρέθηκες να γράφεις μουσική για το Poor Things;

Μια μέρα με πήρε τηλέφωνο η μάνατζέρ μου και μου είπε να τσεκάρω τα μέιλ μου γιατί πάντα τα αφήνω αδιάβαστα. Βρήκα ένα μέιλ από τον παραγωγό της ταινίας, στο οποίο μου έγραφε ότι θέλει να με γνωρίσει ο Λάνθιμος. Σοκαρίστηκα όταν μιλήσαμε. Μου είπε ότι είχε ακούσει το ντεμπούτο μου, το Winterreise, του άρεσε που ήταν αντισυμβατικό και μετά χαράς θα συνεργαζόταν μαζί μου. Είπα μέσα μου: Απ’ όλους τους μουσικούς του πλανήτη θέλει έναν άγνωστο νεαρό συνθέτη;

Είχες δει τις ταινίες του;

Ναι, ήμουν θαυμαστής του. Συμπτωματικά, στο πανεπιστήμιο είχα κάνει μια εργασία με θέμα τη χρήση της μουσικής στον Αστακό.

Τι χαρακτήρα ήθελες να δώσεις σε αυτό το σάουντρακ;

Είναι ό,τι πιο αντισυμβατικό έχω γράψει. Εξέπληξα τον ίδιο μου τον εαυτό. Ήθελα να έχει κάτι το αφελές και το ακατέργαστο, να προσεγγίζει την ευπάθεια, την παιδικότητα και τον δυναμισμό του χαρακτήρα της Έμα Στόουν.

Ο Λάνθιμος τι σχόλια σου έκανε;

Ο Γιώργος είναι ένας κουλ συνεργάτης. Δεν είναι ο σκηνοθέτης που θα σε αντιμετωπίσει σαν μαριονέτα. Το μόνο που σου ζητά είναι να φαντάζεσαι πράγματα. Με άφησε εντελώς ελεύθερο δημιουργικά.

Νιώθω να σας ενώνει μια τάση προς το αλλόκοτο.

Μας ένωσαν το κοινό μας χιούμορ και μια ροπή προς το παράλογο που φέρουμε ως δημιουργοί. Μας έχουν περιγράψει και τους δύο ως παράξενους. Είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Έχω επίγνωση ότι η μουσική μου είναι κάπως αλλόκοτη, το ίδιο φαντάζομαι σκέφτεται και ο ίδιος για τις ταινίες του. Όμως, δεν γίνεσαι αντισυμβατικός σκόπιμα. Υπάρχει ένα ένστικτο που σε οδηγεί εκεί.

Πας και για το Όσκαρ τώρα;

Ωραίο θα ήταν να έρθει κι ένα Όσκαρ, αλλά δεν τα σκέφτομαι αυτά, γιατί με σακατεύουν ψυχολογικά. Τα βραβεία είναι κάτι σαν ωραία μπόνους. Δεν με κάνουν να νιώθω ξεχωριστός ούτε αλλάζουν το πώς σκέφτομαι για τη δουλειά μου.

Πώς σκέφτεσαι τη δουλειά σου στο μέλλον;

Ετοιμάζουμε ένα νέο φιλμ με τον Λάνθιμο. Θέλω σίγουρα να βγάλω το δεύτερο άλμπουμ μου και να συνεχίσω να γράφω μουσική για το σινεμά. Εύχομαι να βρεθούν πολλοί ευαίσθητοι άνθρωποι στον δρόμο μου, γιατί η μουσική μου πιστεύω τους ταιριάζει.

