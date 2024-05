Eurovision: Τι συνέβη το 1998 και πήραμε μία από τις χειρότερες θέσεις στην ιστορία;

Το 2016 στη Στοκχόλμη, το ποντιακό συγκρότημα Argo με το τραγούδι «Utopian Land» έμεινε εκτός τελικού, βάζοντας τέλος σε ένα σερί προκρίσεων στον τελικό, το οποίο κρατούσε από το έτος που εισάχθηκαν στη Eurovision (2004). Ο αποκλεισμός τους σημαδεύτηκε από την χαμηλότερη θέση που πήρε ποτέ η Ελλάδα στον διαγωνισμό (14η από τις 16 χώρες του Ημιτελικού, με 44 βαθμούς). Μέχρι τότε, η χειρότερη θέση της Ελλάδας είχε σημειωθεί το 1998.

Η Eurovision του 1998, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μπέρμιγχαμ, ήταν μία από τις πιο μουσικά ενδιαφέρουσες και αγωνιώδεις διοργανώσεις των 90s που έμεινε στην ιστορία λόγω της Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, της πρώτης τρανς γυναίκας που κέρδισε τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Ισραήλ. Το νικητήριο «Diva» αναδείχθηκε πρώτο μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ, καθώς το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ιμάανι (Imaani) και το «Where Are You?» (δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχετε σε κάποιο μπαρ της Αθήνας ακόμη και σήμερα) και η Μάλτα με την Κιάρα (Chiara) και το γλυκανάλατο «The One that I Love» μονομαχούσαν μέχρι τo τέλος. Αν η Βόρεια Μακεδονία έδινε το δωδεκάρι της στην Μάλτα αντί στην Κροατία, τότε πιθανότατα θα μιλούσαμε για άλλη Eurovision.

Εκείνη τη χρονιά, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τον 19χρονο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν το αναζητήσετε στο YouTube, θα εκπλαγείτε με την αύρα που αποπνέει η φωνή του και με το πόσο ανεπηρέαστος είναι από ένα φαινόμενο μικροφωνισμού που συνέβη ζωντανά. Σε σύνθεση του ίδιου και του Ζήνωνα Ζινδιλή, το «Γένεσις» κατετάγη 11ο από τις 25 χώρες που συμμετείχαν. Όσο για την Ελλάδα, το δωδεκάρι των Κύπριων έσωσε τη Διονυσία Καρόκη και το συγκρότημα «Θάλασσα» από την τελευταία θέση. Χάρη σ’ αυτό, το «Μια κρυφή ευαισθησία» σκαρφάλωσε στην 20η θέση. Πέραν της χειρότερης επίδοσης που σημείωσε από το 1974, η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις επόμενες δύο διοργανώσεις λόγω κακής επίδοσης και οικονομικών προβλημάτων, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει ήδη από νωρίς.

Ένα επεισοδιακό παρασκήνιο

Το ντοκιμαντέρ του BBC, «Νaked Eurovision», που βρήκαμε τυχαία στο YouTube από έναν χρήστη που επανασχεδιάζει τις βαθμολογίες των διοργανώσεων πριν το 2003, αποτελεί έναν καλτ θησαυρό για όσους Eurofans θέλουν να σκαλίσουν το παρασκήνιο εκείνης της Eurovision. Μεγάλο μέρος της αφήγησης του ντοκιμαντέρ κινείται γύρω από τον θόρυβο που προκάλεσαν οι συντελεστές της ελληνικής συμμετοχής.

Στη διάρκεια της πρώτης πρόβας του συγκροτήματος, ο συνθέτης του τραγουδιού, Γιάννης Βάλβης φαίνεται πολύ δυσαρεστημένος για την τηλεοπτική σκηνοθεσία, η οποία δεν συλλαμβάνει τις χορευτικές κινήσεις της ερμηνεύτριας. Σε κάθε διοργάνωση, υπάρχουν παρόμοια σκηνοθετικά προβλήματα, τα οποία τρόπον τινά βελτιώνονται στις τεχνικές πρόβες, βάσει των οδηγιών που δίνει η κάθε αποστολή. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τίποτα δεν πηγαίνει καλά, δημιουργώντας θυμό και ένταση. Η κάμερα καλύπτει τις έντονες διαμαρτυρίες του Έλληνα συνθέτη, ο οποίος σταδιακά φαίνεται να χάνει το δίκιο του.

Στη συνέντευξη τύπου με τους ελάχιστους παρευρισκόμενους, η κάμερα του BBC κάνει κοντινό σε ένα χαρτί που κρατάει: «Διαμαρτύρομαι για την οργάνωση εναντίον της ελληνικής συμμετοχής, ειδικά για την τηλεοπτική σκηνοθεσία και επίσης φοβάμαι για το τελικό αποτέλεσμα το Σάββατο το βράδυ», με τον σχολιαστή του BBC να ειρωνεύεται πως «ο κόσμος είναι αχρείαστα έτοιμος να ακούσει τις καταγγελίες του Γιάννη (σ.σ. Βάλβη)».

Όλο αυτό το saga διαμαρτυριών συνεχίζεται. Στα πλάνα του ντοκιμαντέρ παρατηρούμε τον Βάλβη να μιλάει στο κινητό του, αγνοώντας την απαγόρευση του φρουρού ασφαλείας, να στέκεται στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ με σταυρωμένα τα χέρια (ο σχολιαστής απλώς αναρωτιέται με ένα εκτενές «Why?»), επειδή έπρεπε να παίξει το μπάσο που οι τεχνικοί δεν του έδωσαν, και στο τέλος, να του αφαιρείται η διαπίστευση με βίαιο τρόπο, καταγγέλλοντας αποικιοκρατική συμπεριφορά από τους διοργανωτές.

Το συγκρότημα πρέπει να υπογράψει ότι θα εμφανιστεί στη σκηνή χωρίς τον Βάλβη. Διαφορετικά, θα αποκλειστεί. Η τελευταία πράξη του ελληνικού δράματος διαδραματίζεται στον δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, όπου ο Βάλβης παρακολουθεί τον τελικό, σχολιάζοντας πως η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ κάνει παρόμοιες κινήσεις με την τραγουδίστριά του και πως χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα γρήγορες λήψεις και ψηφιακές ακτίνες στην πρώτη. Υπόσχεται πως δεν θα σταματήσει να πολεμάει γι’ αυτή την κατάσταση ακόμα και είκοσι χρόνια μετά. Παρ’ όλα αυτά, είναι σίγουρο πως οποιαδήποτε διαμαρτυρία, δεν θα απέτρεπε την κακή θέση στην τελική κατάταξη – κάτι που συμβαίνει και στις πιο επιτυχημένες χώρες του διαγωνισμού.