Μία μίνι σειρά ρίχνει φως σε μία πολύ σκοτεινή σελίδα της Καθολικής Εκκλησίας

Σε μια κωμόπολη της Ιρλανδίας, ένα κοπάδι από αγελάδες προσπερνά βαριεστημένο ένα γυναικείο σώμα που κείτεται στη μέση του δρόμου. Ξαφνικά, η γυναίκα ξυπνάει έντρομη, καθώς προσπαθεί να καταλάβει πού βρίσκεται και –κυρίως– γιατί το λευκό νυχτικό της έχει κηλίδες αίματος. Οι κάτοικοι που τη συναντούν στον δρόμο, βέβαια, δεν εκπλήσσονται από την εμφάνισή της, αφού γνωρίζουν πως η Λόρνα Μπρέιντι υπνοβατεί λόγω μετατραυματικού στρες – τα χρόνια που πέρασε ως έφηβη σε ιδρύματα της καθολικής εκκλησίας τής έχουν αφήσει ένα βαρύτατο ψυχικό τραύμα.

Η μίνι σειρά The Woman in the Wall, παραγωγής BBC, ρίχνει φως στα Πλυντήρια της Μαγδαληνής, τον πλέον βάναυσο και σεξιστικό «θεσμό» της καθολικής εκκλησίας στην Ιρλανδία, μια ντροπιαστική «παράδοση» που έλαβε χώρα από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Τι ακριβώς συνέβαινε εκεί; Νέα «παραστρατημένα» κορίτσια στέλνονταν σε οικοτροφεία που διοικούνταν από καλόγριες και ζούσαν υπό περιορισμό, εργαζόμενες σκληρά στα πλυντήρια των μοναστηριών, που ήταν επικερδείς επιχειρήσεις. Η Λόρνα Μπρέιντι έφτασε εκεί ως ανήλικη εγκυμονούσα και, μετά τη γέννα, οι μοναχές την ενημέρωσαν πως η κόρη της πέθανε από επιπλοκές. Περνώντας μια ζωή μέσα στην αγωνία για το αν το παιδί της είναι ζωντανό και αν δόθηκε σε παράνομη υιοθεσία, η Λόρνα ξυπνάει μια μέρα και αναρωτιέται εξαιτίας της υπνοβασίας της: Μήπως είναι η ίδια υπεύθυνη για το πτώμα της άγνωστης γυναίκας που βρήκε μέσα στο σπίτι της καθώς και για τον φόνο ενός από τους ιερείς σε ένα από τα περιβόητα «πλυντήρια»;

Η καθηλωτική μίνι σειρά αποτελεί ένα καυστικό σχόλιο πάνω στα πολλαπλά εγκλήματα που έλαβαν χώρα για σχεδόν δύο αιώνες ενάντια σε γυναίκες οι οποίες απλώς έτυχε να γεννηθούν κορίτσια σε μια συντηρητική κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης. Στο σάουντρακ της σειράς περιλαμβάνεται και το τελευταίο τραγούδι της Σινέντ Ο’ Κόνορ που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον πρόσφατο θάνατό της – η Ιρλανδή τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δική της τραυματική εμπειρία ως ατίθαση 14χρονη έφηβη που στάλθηκε σε ένα από τα Πλυντήρια της Μαγδαληνής.

Πρωταγωνιστούν: Ρουθ Γουίλσον, Ντάριλ Μακ Κόρμακ.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 78%.

H σειρά στριμάρεται από το Cosmote TV.