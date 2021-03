To penpalling δεν είναι ντεμοντέ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ήμουν έφηβη, ήταν πολύ της μόδας να έχεις «pen pals». Φίλους δηλαδή από ξένες χώρες με τους οποίους αλληλογραφούσες, ώστε, κατά κύριο λόγο, να εξασκείς τη ξένη γλώσσα που μάθαινες. Τα γράμματα των δύο δικών μου pen pals (από Πορτογαλία και Κορέα) τα έχω ακόμα φυλαγμένα.

Αν και σήμερα το να γράφεις γράμματα ακούγεται κάπως βαρετό ή ακόμα και ντεμοντέ, υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι όλων των ηλικιών εκεί έξω που επιλέγουν να βάζουν τις σκέψεις τους σε ένα χαρτί και να τις ταχυδρομούν σε φίλους τους ανά τον κόσμο, συνοδεύοντας συχνά τα γράμματά τους με μικρο-δωράκια, όπως χαρτικά και αυτοκόλλητα, ακόμα και φακελάκια τσαγιού.

Στο Instagram ανεβαίνουν σε καθημερινή βάση δεκάδες posts από ανθρώπους που αναζητούν pen pals. Τις προάλλες ανάρτησα και εγώ ένα, αναζητώντας φίλους από Ιαπωνία. Εδώ και λίγο καιρό μαθαίνω μόνη μου Ιαπωνικά και σκέφτηκα πως θα ήταν ωραίο να γνώριζα αυτήν την τόσο διαφορετική κουλτούρα μέσω αλληλογραφίας με κάποιον ντόπιο. Μέσα σε λίγες ώρες είχα κάνει πέντε νέους «φίλους», και μάλιστα όχι μόνο από την Ιαπωνία, αλλά και από Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία. Αφού ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες μέσω Instagram –κυρίως για να βεβαιωθούμε πως δεν είμαστε τίποτα… ψυχοπαθείς– ανταλλάξαμε και διευθύνσεις. Το Σαββατοκύριακο που κάθισα να γράψω τα πέντε γράμματα στους πέντε νέους φίλους μου ήταν από τα πιο δημιουργικά των τελευταίων ετών. Είχα καιρό να ενθουσιαστώ έτσι με κάτι.

Συνειδητοποιώ πως η ανάγκη μου για επικοινωνία έχει γίνει πιο επιτακτική τελευταία, σίγουρα και λόγω καραντίνας. Για μια επικοινωνία, όμως, που δεν καταναλώνεται γρήγορα, όπως τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε στο Messenger, αλλά που απαιτεί και από τους δύο αλληλογραφούντες χρόνο, αφοσίωση και φροντίδα. Την ίδια στιγμή, με τα ταξίδια να έχουν σταματήσει, η αλληλογραφία με ανθρώπους που γεννήθηκαν και ζουν σε άλλες χώρες είναι και ένας τρόπος να έρθεις κοντά σε μία άλλη κουλτούρα. Και μόνο ο γραφικός χαρακτήρας κάποιου, το χαρτί που επιλέγει, τα γραμματόσημα πάνω στο φάκελο, μπορούν να σου επικοινωνήσουν κάτι για την άλλη χώρα και να σε ταξιδέψουν σε αυτή νοερά. Τέλος, η ίδια η άφιξη ενός γράμματος, για το οποίο, μάλιστα, ένας άλλος (άγνωστος αρχικά) άνθρωπος έχει αφιερώσει χρόνο μπορεί να σε γεμίσει απρόσμενη χαρά.

Όχι, η αλληλογραφία όπως παλιά δεν είναι ντεμοντέ. Αν κάτι θυμίζει αλλοτινές εποχές είναι ότι τα γράμματα από Ιαπωνία θα κάνουν τρεις μήνες να φτάσουν, γιατί οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις έχουν ανασταλεί, λόγω Covid-19, και τα γράμματα θα ταξιδέψουν με πλοίο!

Ιnfo

Πού μπορείτε να αναζητήσετε pen pals: Στο Instagram σε λογαριασμούς όπως penpals_wantedd και finda.penpal, ή κάνοντας αναζήτηση με hashtags #penpalswanted ή #penpalsearch, στις ομάδες «Worldwide Snail Mail Pen Pals» και «Snailmail Penpals From All Over The World» του Facebook ή στις ιστοσελίδες penpalworld.com, globalpenfriends.com και ipfworld.com.

Tip: Να είστε προσεκτικοί σε ποιον δίνετε τη διεύθυνσή σας! Το ιδανικό θα ήταν να νοικιάζατε μία ταχυδρομική θυρίδα.