Noma στην κορυφή της γαστρονομίας

Μετά την παύση του 2020 στην εστίαση λόγω της πανδημίας, το εστιατόριο Noma επέστρεψε φέτος δυναμικά, με τρία αστέρια Michelin και στην πρώτη θέση της λίστας των 50 καλύτερων εστιατορίων στον κόσμο. Διάσημος για τον τρόπο που αναζητά τις πρώτες ύλες, ο σεφ René Redzepi επαναπροσδιόρισε τη δανέζικη κουζίνα, δίνοντας έμφαση στα τοπικά προϊόντα. Τα εποχικά μενού του δημιούργησαν μια νέα τάση στις σκανδιναβικές χώρες και κατάφεραν να κάνουν την Κοπεγχάγη παγκόσμιο γαστρονομικό προορισμό. Η φετινή πρωτιά ωστόσο άφησε μια «πικρή» επίγευση, καθώς το Noma δεν έχει δικαίωμα να διαγωνιστεί ξανά στον θεσμό World’s 50 Best Restaurants. Έπειτα από πέντε φορές ‒2010, 2011, 2012, 2014 και 2021‒ που το εστιατόριο βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, συγκαταλέγεται πλέον στα Best of the Bests και η συμμετοχή του θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός. noma.dk