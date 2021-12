Λονδίνο με… τέχνη

Design Museum

«Amy: Beyond the Stage»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο της Amy Winehouse, το Design Museum διοργανώνει μια έκθεση που αφηγείται ιστορίες από τη ζωή και την καριέρα της, εξερευνά το στυλ και τις επιρροές της και υπενθυμίζει το μοναδικό ταλέντο και τη δημιουργικότητα της ταλαντούχας τραγουδίστριας που πέθανε σε ηλικία μόλις 27 χρόνων.

Στην έκθεση φιλοξενούνται προσωπικά της αντικείμενα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ, όπως ρούχα, φωτογραφίες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η αναδρομική εμπειρία που παρουσιάζεται εμπνέεται από το τραγούδι «Tears Dry on their Own», μία τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Winehouse. Μία από τις επιμελήτριες, η Priya Khanchandani, αναφέρει ότι η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στη μουσική, εξερευνά ωστόσο και την αισθητική της Winehouse μέσα από ρούχα και προσωπικά της αντικείμενα.

Εστιάζοντας στην καλλιτεχνική αξία της, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια εγκατάσταση-προσομοίωση του στούντιο Metropolis στο οποίο ηχογραφούσε η Winehouse, σχεδιασμένη από την καλλιτέχνιδα Chiara Stephenson. Το κοινό θα δει ακόμα την πρώτη της ηλεκτρική κιθάρα, μια Daphne blue Fender Stratocaster, την οποία χρησιμοποίησε στην παραγωγή του πρώτου της άλμπουμ με τίτλο «Frank», καθώς και ένα βίντεο που περιγράφει λεπτομερώς την ηχογράφηση του «Back to Black», του άλμπουμ που εκτόξευσε την καριέρα της.

Έως 10 Απριλίου 2022, designmuseum.org

Barbican Centre

«Noguchi»

Ο Ιαπωνο-Αμερικανός γλύπτης Isamu Noguchi (1904 – 1988) συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Η Barbican Art Gallery παρουσιάζει την πρώτη του αναδρομική εντός ευρωπαϊκού εδάφους τα τελευταία 20 χρόνια.

Διερευνώντας την εξέλιξη και την πορεία της καριέρας του για έξι δεκαετίες στη γλυπτική, την αρχιτεκτονική, τον χορό και το σχέδιο, η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερα από 150 έργα, συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικής σειράς γλυπτών, σκηνικά θεάτρου, αρχιτεκτονικά σχέδια και μακέτες, φωτιστικά και έπιπλα, αναδεικνύοντας την εφευρετικότητα και ταυτόχρονα την καινοτόμο προσέγγιση του καλλιτέχνη στη γλυπτική ως περιβάλλοντος διαβίωσης.

Ο Noguchi καθιερώθηκε ως είδωλο του ντιζάιν με το διάσημο τραπεζάκι του από γυαλί και ξύλο (1944), που παράγεται από τη Herman Miller, και τα διάσημα πλέον φωτιστικά Akari, ωστόσο ο ίδιος προσπαθούσε να αναδείξει μέσα από το έργο του τις ουμανιστικές αξίες του οραματιστή καλλιτέχνη. Γεννημένος από πατέρα Ιάπωνα πατέρα και μητέρα Αμερικανίδα εστίαζε σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα συνδυάζοντας τη φιλοσοφία της Ανατολής με την πρακτικότητα της Δύσης. Για εκείνον η γλυπτική ήταν παιχνίδι, τέχνη, μέσο βελτίωσης του τρόπου ζωής μας, εφεύρεση.

Εξερευνώντας όλες τις πτυχές της καλλιτεχνικής πρακτικής του, η έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα της τεράστιας παραγωγής του, από την εποχή της μαθητείας του δίπλα στον Constantin Brâncuși στο Παρίσι και τον διάσημο Κινέζο ζωγράφο Qi Baishi στο Πεκίνο μέχρι τα πολιτικά έργα του της δεκαετίας του 1930 και τις ριζοσπαστικές συνεργασίες του με τις πρωτοπόρες σύγχρονες χορογράφους Ruth Page και Martha Graham. Περιλαμβάνει επίσης τα περίφημα modular γλυπτά του από τη δεκαετία του 1940 -χαρακτηριστικό δείγμα της δημιουργικότητάς του μπροστά στις αντιξοότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η έκθεση κορυφώνεται με εμβληματικά έργα μεγάλης κλίμακας από τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980, που αφορούσαν ιδέες του για δημόσιους χώρους – ιστορικά μνημεία, κήπους και παιδικές χαρές.

Έως 23 Ιανουαρίου 2022, barbican.org.uk

Βρετανικό Μουσείο

«Hokusai: The Great Picture Book of Everything»

Οι επισκέπτες του Βρετανικού Μουσείου έχουν την ευκαιρία να δουν 103 ξεχασμένα ζωγραφικά και χαρακτικά του Iάπωνα δασκάλου του είδους Katsushika Hokusai (1760 -1849), τα οποία δημιούργησε μεταξύ 1820 και 1840 για την εικονογραφημένη εγκυκλοπαίδεια με τίτλο «The Great Picture Book of Everything», που δεν εκδόθηκε ποτέ. Οι εικόνες του περιγράφουν λεπτομερώς σκηνές από την ιστορία, τη μυθολογία και τη φύση και φέρουν όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκαναν τον Hokusai μεγάλο καλλιτέχνη: φαντασία, εφευρετικότητα και μοναδική επιδεξιότητα. Η τελευταία φορά που είχαν παρουσιαστεί ήταν σε μια δημοπρασία στο Παρίσι το 1948. Έκτοτε βρίσκονταν σε μια γαλλική ιδιωτική συλλογή μέχρι που το 2019 εμφανίστηκαν στον οίκο δημοπρασιών Piasa του Παρισιού και αποκτήθηκαν από το Βρετανικό Μουσείο.

Ο Hokusai συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους Ιάπωνες καλλιτέχνες του 19ου αιώνα. Παρήγαγε έργα αριστοτεχνικής ποιότητας σε όλη τη διάρκεια της πορείας του με πιο διάσημο το «Under the Wave off Kanagawa», γνωστότερο ως «Το Μεγάλο Κύμα» (1831). Μέχρι τον θάνατό του, είχε δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 έγχρωμες εκτυπώσεις, σχεδόν 1.000 πίνακες, εκατοντάδες εικονογραφημένα βιβλία και σκίτσα. Η ιδέα για τα σχέδια που θα εικονογραφούσαν το βιβλίο «The Great Picture Book of Everything», που παρουσιάζονται στην ομώνυμη έκθεση, ήρθε από το γεγονός ότι η Ιαπωνία υπό τη δυναστεία των σογκούν του οίκου Τοκουγκάουα παρέμεινε για 220 χρόνια αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο. Οι επαφές ήταν περιορισμένες και αυστηρά ρυθμισμένες. Τα ταξίδια εντός της χώρας απαιτούσαν επίσημη άδεια, ενώ τα ταξίδια στο εξωτερικό απαγορεύονταν. Φιλοδοξία του Hokusai ήταν να συνθέσει εικόνες με παγκόσμια απήχηση, οι οποίες εμπνέονταν από ποικίλα θέματα, από κόσμους πραγματικούς και φανταστικούς.

Έως 30 Ιανουαρίου 2022, britishmuseum.org