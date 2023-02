Ζωή σε διαρκή κίνηση

Πώς θα σας φαινόταν αν οι Άλπεις ήταν η θέα από το… γραφείο σας ή αν περνούσατε μία νύχτα στους αμμόλοφους της Σαχάρας; Τις ερωτήσεις-πρόκληση θέτει στους αναγνώστες η σύνοψη του βιβλίου «The Getways: Vans and Life in the Great Outdoors», εκδόσεις Gestalten, προτείνοντάς τους να αποδεσμευτούν από τις ανέσεις της σύγχρονης καθημερινότητας και να αφεθούν στη συναρπαστική εμπειρία των ταξιδιών με βαν. Στο Getaways θα βρείτε τρόπους για να μετατρέψετε ένα φορτηγάκι σε άνετο σπίτι και διαδρομές με εικονογραφημένους χάρτες που θα σας μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου. Πάνω από όλα, όμως, θα σας κάνουν να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας και να αγαπήσετε τη νομαδική ζωή. gestalten.com