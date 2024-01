Πώς η Μεσσηνία αναδείχθηκε 7ος καλύτερος προορισμός γκολφ στον κόσμο

Και να μην ασχολείσαι ιδιαίτερα με το γκολφ, αν ρωτηθείς ποιές χώρες πρωταγωνιστούν στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων γκολφικών θερέτρων του κόσμου, έχεις πιθανότητες να πέσεις μέσα: σαφώς οι ΗΠΑ, οπωσδήποτε η Σκωτία ως πατρίδα του αθλήματος με τεράστια παράδοση, από κοντά και η Αγγλία (εδώ θα έπεφτες έξω), ενώ με λίγο καλύτερη εποπτεία του χώρου μπορεί και να μάντευες την Αυστραλία και τον Καναδά (και θα έπεφτες μέσα). Η έκπληξη σε αυτή την έγκυρη αξιολογική κατάταξη των κορυφαίων προορισμών, βρίσκεται στη θέση Νο. 7. Και βρίσκεται στην Ελλάδα.

«Αν έλεγες σε κάποιον πριν από 15 χρόνια ότι ένα θέρετρο γκολφ της Ελλάδας θα αναδεικνυόταν έβδομο καλύτερο στον κόσμο το 2023, θα σε κοιτούσε με απορία» γράφει ο Κρις Μπέρτραμ, υπεύθυνος σύνταξης του ετήσιου Golf World Top 100 Courses and Resorts. Και συνεχίζει, φέρνοντάς μας στο θέμα μας: «Αλλά η Costa Navarino είναι κάτι ξεχωριστό και, πιστέψτε μας, η θέση δεν της δόθηκε καθόλου χαριστικά».

Πως προκύπτει όμως αυτή η αξιολόγηση; Μέσα από ψηφοφορία ενός πάνελ ειδικών, που ταξιδεύουν, παίζουν, δοκιμάζουν και αξιολογούν εκατοντάδες υποψήφιους προορισμούς με τέσσερα βασικά κριτήρια: Tα ίδια τα γήπεδα (πόσο καλά διατηρούνται, τι εγκαταστάσεις διαθέτουν, πως είναι η συνολική εμπειρία που προσφέρουν στους παίκτες κλπ.), με «άριστα» το 40 (και έξτρα πόντους για θέρετρα που διαθέτουν πάνω από ένα γήπεδα). Τις υποδομές φιλοξενίας (με άριστα το 20): το εύρος επιλογών, την ποιότητα αλλά και το δυναμικό τους. Την τοποθεσία (με άριστα το 20): αυτό το κριτήριο μιλάει από μόνο του, δεδομένου ότι η μισή γκολφική απόλαυση βρίσκεται στην επαφή με τη φύση και την ομορφιά του τοπίου, απλώς διευκρινίζεται ότι πόντοι αφαιρούνται αν χρειάζεται μεταφορικό μέσο από το ένα γήπεδο στο άλλο. Και τέλος, τις μη σχετιζόμενες με το γκολφ εγκαταστάσεις (με άριστα το 20), δηλαδή επιπλέον υποδομές και υπηρεσίες που μπορούν να καταστήσουν το θέρετρο περισσότερο ελκυστικό σε οικογένειες και ζευγάρια. «Προφανώς και το γκολφ είναι η κεντρική παράμετρος, αλλά λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τον ξενοδοχειακό παράγοντα και τις μη γκολφικές υποδομές, γιατί δεν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα Τοπ 100 «γηπέδων με δωμάτια», διευκρινίζεται. «Θέλαμε να συμπεριλάβουμε ολοκληρωμένα θέρετρα, ελκυστικά τόσο σε φανατικούς του παιχνιδιού όσο και σε ζευγάρια και οικογένειες».

Με το απόλυτο στη βαθμολογία το 100, λοιπόν η Costa Navarino συγκέντρωσε ένα ακριβοθώρητο 90. Στη σύντομη αιτιολόγηση της διάκρισης, οι συντάκτες του Golf World Top 100 αναφέρονται στα τέσσερα διαφορετικά, «ξεχωριστής ποιότητας» γήπεδά της – εξάλλου όλα ανεξαιρέτως πλασαρίστηκαν και σε μια άλλη αξιολόγηση, των 135 καλύτερων του κόσμου: Τhe Dunes Course (σε σχέδια Bernhard Langer), Bay Course (με σχεδιαστή τον Robert Trent Jones Jr), Hills Course και το (μοναδικό παγκοσμίως) International Olympic Academy Course, αμφότερα σε σχέδια του Jose Maria Olazabal. «Όλα προσφέρουν εξαιρετική θέα, αλλά ιδίως το Bay και το Olympic», επισημαίνεται, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην ευκολία μετακίνησης προς το Bay, το Olympic και το Hills με τα οργανωμένα μέσα της Costa Navarino.

Το εύρος επιλογών διαμονής, με το «οικογενειακό» Westin, το «αρχοντικό» Romanos, το «σικ» W και το υπερπολυτελές Mandarin Oriental προφανώς εκθειάζεται («όποιο και να επιλέξετε, θα έχετε κάνει μια σοφή επιλογή»), όπως και το εύρος υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για όσους δεν παίζουν γκολφ. Εν κατακλείδι, «η Costa Navarino είναι περισσότερο ένας ολοκληρωμένος προορισμός από ένα απλό resort, και πανάξια κατέκτησε την έβδομη θέση ανάμεσα τα βαριά ονόματα της λίστας».

Κάποιες παρατηρήσεις στη λίστα Golf World Top 100 μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της διάκρισης: περιλαμβάνει 20 θέρετρα στην περιοχή της Μεσογείου, που λόγω κλιματικών συνθηκών είναι ας πούμε ανταγωνιστικά, και η Costa Navarino είναι αυτό με την υψηλότερη κατάταξη: το επόμενο είναι το Verdura στην Σικελίας, στην 16η θέση! Από τα προπορευόμενα resort, μόνο αυτό που βρίσκεται στην 6η θέση, και μάλιστα με ισοβαθμία, το Streamsong της Φλόριδας, μετρά λιγότερα χρόνια λειτουργίας (12 έναντι 14) από τον προορισμό της Μεσσηνίας, ο οποίος πάντως από το 2010 έχει διπλασιάσει και τα γήπεδά του και τα ξενοδοχεία του. Το Pebble Beach της Καλιφόρνιας (5η θέση, 91 βαθμοί) υφίσταται από το 1919, το Turnberry στο Ayrhire της Σκωτίας (4η θέση, 92 βαθμοί) από το 1906, το Pinehurst στη Βόρεια Καρολίνα (3η θέση, 93 βαθμοί) από το 1895, το Gleneagles στο Perth της Σκωτίας (2η θέση, 94 βαθμοί) από το 1924, και το πρώτο των πρώτων Bandon Dunes, στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ (97 βαθμοί) από το 1999. Πρόκειται για τα «πολύ βαριά» ονόματα που λέγαμε, σε χώρες με μακρά παράδοση και τεράστια απήχηση για το γκολφ, που έχουν φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα επαγγελματικά πρωταθλήματα και τουρνουά στον κόσμο. Το ότι η Μεσσηνία έχει βρεθεί, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ανάμεσά τους, αποτελεί ακόμα μία δικαίωση για το όραμα του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, με θετικό αντίκτυπο στον ποιοτικό τουρισμό της χώρας συνολικά.

Η Costa Navarino θα λειτουργήσει για πρώτη πλήρη σεζόν φέτος με τα τέσσερα ξενοδοχεία, τα τέσσερα γήπεδά της και την Agora που εγκαινιάστηκε πέρυσι. Η αρχή γίνεται με το Westin και τα γήπεδα γκολφ, στις 18 Φεβρουαρίου.