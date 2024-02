H Costa Navarino εγκαινιάζει την πιο πλούσια σεζόν της στις 18 Φεβρουαρίου

Υπάρχουν προορισμοί όπου μπορείς να απολαύσεις ολιγοήμερες διακοπές με τα παιδιά, άλλοι που προσφέρονται για έντονα weekend αθλητικής δράσης ή απολύτως χαλαρωτικά και αναζωογονητικά διαλείμματα ευεξίας. Yπάρχουν προορισμοί με πλήθος επιλογών για εξορμήσεις στη φύση αλλά και με τεράστιο ιστορικό και μνημειακό πλούτο, σε κοντινές αποστάσεις με το αυτοκίνητο. Και υπάρχει και η Costa Navarino, που τα συνδυάζει όλα μαζί, και απέχει λιγότερο από 3,5 ώρες από την Αθήνα.

Από το 2010, τότε που άνοιξε η πρώτη περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, το Navarino Dunes, με το ομώνυμο γήπεδο γκολφ και τα δύο πολυβραβευμένα και πασίγνωστα, πια, resort, το οικογενειακό The Westin Resort Costa Navarino και το The Romanos, a Luxury Collection Resort με τη δική του αυθεντική προσέγγιση στην πολυτέλεια, η τουριστική σεζόν στη Μεσσηνία δεν έχει πάψει να επιμηκύνεται, με τους πρώτους επισκέπτες από τις ψυχρές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να καταφθάνουν αεροπορικώς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» για να απολαύσουν, μεταξύ άλλων, γκολφ με …κοντομάνικα, θεραπείες στο πολυβραβευμένο Anazoe Spa.

Για να φτάσουμε αισίως στο 2024, με την Costa Navarino να προετοιμάζεται για την πιο δυναμική και πλουσιότερη, από πλευράς επιλογών φιλοξενίας, άθλησης, γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και λοιπών δραστηριοτήτων, σεζόν της.

Πρώτο, στις 18 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, ανοίγει όπως κάθε χρόνο το Westin, ενώ την επόμενη μέρα θα ανοίξουν και τα τέσσερα γήπεδα γκολφ -The Dunes Course, The Bay Course, The Hills Course και το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course- που βρίσκονται σε ακτίνα 13 χιλιομέτρων. H γκολφική σεζόν μάλιστα ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς και με τη… φόρα μεγάλων διεθνών διακρίσεων: World’s Best Golf Venue στα World Golf Awards 2023, θέση στην πρώτη δεκάδα των Top 100 World Resorts του καταξιωμένου Golf World, και βραβείο Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility στα World Golf Awards 2023 για τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζονται στα γήπεδα.

Kαι να μην παίζετε γκολφ πάντως, τα προσεχή τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, καθένα με το δικό του πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εθίμων και παραδόσεων, φαντάζουν ως ιδανικές ευκαιρίες για μια πρώτη εξόρμηση, που θα περιλαμβάνει και πολύ αθλητισμό: το Navarino Outdoors προσφέρει πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ στο υπερσύγχρονο Mouratoglou Tennis Center, με τα 17 γήπεδα τένις, padel και pickleball, οι συνεργάτες του παγκοσμίου φήμης προπονητή Πατρίκ Μουράτογλου θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε το παιχνίδι σας, σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεστε.

Ακολουθεί, την 1η Απριλίου, το opening του υπερπολυτελούς Mandarin Oriental, Costa Navarino, με τις υπόσκαφες βίλες και σουίτες που «βλέπουν» τον Κόλπο του Ναβαρίνου …στο πιάτο. Στην πρώτη του σεζόν πλήρους λειτουργίας, το πρώτο resort του περιώνυμου ασιατικού brand στην Ελλάδα θα παρουσιάσει πέντε νέες βίλες τριών υπνοδωματίων, τη μυθική του Royal Villa πέντε υπνοδωματίων που εκτείνεται σε 1095 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, το καινούργιο Kids Club με εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους μικρούς επισκέπτες και νέες επιλογές περιποίησης και ευεξίας στο Spa του.

Την 1η Απριλίου θα ανοίξει επίσης η Navarino Agora, η μόνη εγκατάσταση της Costa Navarino που είναι ανοικτή και σε μη διαμένοντες στα ξενοδοχεία και τις κατοικίες της. Φιλοξενεί πάνω από 20 καταστήματα με είδη ένδυσης, υπόδησης και beachwear, αξεσουάρ, οπτικά, κοσμήματα, βιβλία, προϊόντα ομορφιάς και υγείας, καθώς επίσης εστιατόρια, street food, έναν θερινό κινηματογράφο και χώρους ψυχαγωγίας. Η φετινή σεζόν της θα περιλαμβάνει μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, φεστιβάλ ταινιών, εκθέσεις μόδας και πολλές ακόμη δράσεις.

Στις 25 Απριλίου ξεκινά τη λειτουργία του το The Romanos, a Luxury Collection Resort, με τις βίλες και σουίτες Ionian Exclusive να προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, άμεση πρόσβαση στην παραλία και νέες, εξατομικευμένες υπηρεσίες. Το resort προτείνει φέτος μια σειρά από θεματικές γευσιγνωσίες γύρω από το ουίσκι, τη σαμπάνια και το κρασί, ενώ θα εγκαινιάσει και μια νέα πισίνα ενηλίκων για όσους επιθυμούν περισσότερη ησυχία.

Στις 3 Μαίου, τέλος, πρόκειται να ανοίξει και το W Costa Navarino, με έμφαση στη θετική ενέργεια και την πολυσυλλεκτικότητα, και ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γύρω από τη μουσική, τα θαλάσσια σπορ, την ευεξία και τη γαστρονομία. Η σεζόν του θσα ξεκινήσει με το Wellness Sound Weekend που συνδέει τη μουσική με την ευεξία, ενώ θα ακολουθήσει το φεστιβάλ Chefs on Fire με καταξιωμένους Έλληνες σεφ, που θα παρουσιάσουν μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση στην τοπική κουζίνα.

Καθώς προχωρά η σεζόν, νέες επιλογές θα προστίθενται στο «μενού»: το ΝΒΑ Βasketball School για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να βελτιωθούν με την απαιτητική προπονητική φιλοσοφία του NBA, το FC Bayern Football Camp για τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου, και βεβαίως τα θαλάσσια σπορ – από kitesurfing, κανό και SUP μέχρι καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, yachting.

Δυναμική θα είναι η σεζόν και από πλευράς συνδεσιμότητας της Καλαμάτας με προορισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Νέα πτήση της Aegean-Olympic Air θα τη συνδέει με το Ηράκλειο δυο φορές την εβδομάδα από την 1η Ιουνίου, ενώ οι πτήσεις από την Αθήνα θα αρχίσουν στις 4 Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα για πολλαπλές συνδέσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω του δικτύου της Aegean Airlines και της Star Alliance. Οι πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της SAS προς και από Στοκχόλμη ξεκινούν στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ εβδομαδιαία πτήση της Air France από το Παρίσι θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Τέλος, οι νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της Volotea από τη Λιλ και τη Λιόν θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο costanavarino.com