Blueberry nails: Το ιδανικό μανικιούρ για μαυρισμένη επιδερμίδα

Το απόλυτο It girl of the moment, η Sofia Richie, έχει ήδη αναδείξει την viral απόχρωση στο μανικιούρ του καλοκαιριού, που ταιριάζει απόλυτα με την quiet luxury προσέγγιση του στυλ της. Τα blueberry νύχια είναι το top nail trend που έχει την προσοχή μας τώρα, καθώς αναδεικνύουν ιδιαίτερα και την μαυρισμένη επιδερμίδα, οπότε και θα μας συνοδεύουν στις διακοπές μας. Ακολουθούν την τάση των παστέλ χρωμάτων που -τουλάχιστον φέτος- εκτόπισαν τα τολμηρά neon, επιβάλλοντας ένα πιο ήσυχο στυλ.

