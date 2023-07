8 looks για να υιοθετήσετε σωστά την απόλυτη τάση του καλοκαιριού

Old money ή quiet luxury αισθητική; Όπως και αν επιλέγετε να το αποκαλείτε, είναι το trend του καλοκαιριού που πρωταγωνιστεί στα street style των fashion capitals, δημιουργώντας μια επανάσταση στη μόδα.

Τόσο η επιτυχία της σειράς Succession, όσο και It girls όπως η Sofia Richie, δημιούργησαν την ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα νέο στυλ στην καθημερινή γκαρνταρόμπα, ανεπιτήδευτο, σοφιστικέ και με γνώμονα μια ήσυχη πολυτέλεια. Πολυτελή υφάσματα, χαλαρές γραμμές, ουδέτερα χρώματα, έμφαση στην λεπτομέρεια, διαχρονικές γραμμές, ορίζουν ένα στυλ που δεν βασίζεται σε τάσεις αλλά δείχνει πάντα επίκαιρο.

Η quiet luxury αισθητική βασίζεται σε ποιοτικά basics, luxe υφάσματα όπως το λινό, το μετάξι, το κασμίρ και λεπτομέρειες που συνθέτουν εμφανίσεις χωρίς υπερβολές, με μια less is more προσέγγιση. Μην βιαστείτε να την συνδέσετε όμως με βαρετές ή συνηθισμένες εμφανίσεις. Το quiet luxury είναι μοντέρνο και με καθαρές γραμμές, ακολουθεί τις αρχές του μινιμαλισμού, αλλά αποπνέει έντονη θηλυκότητα.

