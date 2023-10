Η τροφή που επιταχύνει τον μεταβολισμό

Υπάρχει μια τροφή που ίσως να μη σας περνάει από το μυαλό, όχι μόνο πλούσια σε προβιοτικά αλλά και ωφέλιμη για την υγεία του εντέρου, αλλά επιταχύνει τον μεταβολισμό και έχει πολλά ακόμη οφέλη τόσο για το ανοσοποιητικό σύστημα όσο και για τη φροντίδα του δέρματος.

Πρόκειται για το κεφίρ, ένα γαλακτοκομικό προϊόν που έχει υποστεί ζύμωση, για το οποίο οι διατροφολόγοι μιλούν όλο και περισσότερο τόσο για τις θρεπτικές και πεπτικές του ιδιότητες όσο και για την ευελιξία του που επιτρέπει να λαμβάνεται μεταξύ των γευμάτων, όπως στο πρωινό, ως επιδόρπιο, ακόμη και στο βραδινό. Η φαρμακοποιός και διατροφολόγος Paula Martín Clares λέει στο βιβλίο της About her The health of your skin is in what you eat (Ed. Zenith) ότι το κεφίρ « περιέχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο και βιταμίνες A, D και B ” .

