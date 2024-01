Πίνω μια κουταλιά ελαιόλαδο την ημέρα και αυτά είναι τα αποτελέσματα

Πίνω κάθε πρωί μια κουταλιά ελαιόλαδο με άδειο στομάχι και αυτά είναι τα αποτελέσματα

Οι πολυάριθμες ιδιότητες που κρύβει το ελαιόλαδο είναι ευρέως γνωστές. Θεωρείται ένα ελιξίριο μακροζωίας, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Μια πηγή καλών λιπαρών που μπορεί να περιλαμβάνεται στην καθημερινή διατροφή. Γνωρίζετε όμως τι προσφέρει αν καταναλώνετε μια κουταλιά ελαιόλαδο κάθε πρωί με άδειο στομάχι; Χάρη στα πολλά οφέλη για το σώμα μου, έγινε η νέα καθημερινή συνήθεια.

Ιδιότητες του ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο είναι ένα μονοακόρεστο λιπαρό οξύ που αποτελείται από τριγλυκερίδια, ελαϊκό οξύ, λινολεϊκό οξύ, παλμιτικό οξύ και στεαρικό οξύ. Είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε, σκουαλάνιο και προβιταμίνη Α. Εντάσσεται στην διατροφή μας από μικρή ηλικία, καθώς συμβάλλει στο σχηματισμό των οστών και στην μυελίνωση του εγκεφάλου, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τον κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων και είναι ένα ισχυρό anti-aging συστατικό. Έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, η καθημερινή κατανάλωση 2 κ.σ. ελαιολάδου (περίπου 7 γραμμάρια), συνδέεται με την μείωση του κινδύνου καρδιοαγγειακών παθήσεων και νευροεκφυλιστικών ασθενειών, σε αντίθεση με άλλες πηγές λιπαρών όπως το βούτυρο και η μαργαρίνη.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προωθεί την απορρόφηση βιταμινών ενώ χαρίζει και υπέροχη γεύση, εξηγεί η Dr. Annamaria Acquaviva, scientific director του Palazzo di Varignana.

Τα οφέλη

καταπολεμά τον διαβήτη

είναι καλό για την καρδιά

μειώνει την αρτηριακή πίεση

ελέγχει την χοληστερόλη

τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα

ενδυναμώνει τα οστά

καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και την κυτταρική γήρανση

προωθεί την μακροζωία

