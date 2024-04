Το αντιφλεγμονώδες πρωτεϊνικό πρωινό που μπορείτε να τρώτε και στο γραφείο

«Η υγιεινή διατροφή λειτουργεί μόνο όταν είναι πρακτική και ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο τρόπος ζωής μας προσαρμόζεται στο φαγητό γιατί είναι περίπλοκος και καταλήγουμε να αποτυγχάνουμε και να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες», λέει η Cristina Barrous, expert σε θέματα διατροφής και δημιουργός της σελίδας στο Instagram Taking Care of Me Again – η Barrous μόλις έγινε μητέρα του τρίτου της παιδιού – και σε αυτό μοιράζεται όλα τα τιπ φαγητού και φροντίδας που είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Σε μια από αυτές τις συστάσεις μίλησε για μια συνταγή που ήταν αρκετά viral στα social media που είχε δοκιμάσει και είχε ήδη την έγκρισή της (ως διατροφολόγος και πολυάσχολη μητέρα που έχει λίγο χρόνο για να ετοιμάσει υγιεινά πιάτα).

Περισσότερα στη Vogue