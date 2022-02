O Guardian αποθεώνει το φαγητό της Θεσσαλονίκης

«Η Θεσσαλονίκη είναι η αληθινή “πόλη του φαγητού”», λέει στον Guardian η Νταϊάνα Κόχυλα, Ελληνοαμερικανίδα τηλεοπτική σεφ και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής. Και τα Ηνωμένα Έθνη συμφωνούν, με την Unesco να χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη πρώτη γαστρονομική πόλη τον Νοέμβριο του 2021.

Για πολλούς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται με αυτό τον τρόπο. Ο Guardian κάνει ένα ταξίδι στην ελληνική συμπρωτεύουσα και -εκτός από την ιστορία- εξυμνή την κουζίνα παρουσιάζοντας φαγητά και ποτά που την κάνουν διάσημη στους επισκέπτες.

Μπουγάτσα

Για τους λάτρεις του τυριού ή του γλυκού, η μπουγάτα είναι το απόλυτο πρωϊνό της Θεσσαλονίκης. Η μπουγάτσα έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Η πίτα έφτασε στην πόλη των Σερρών όταν οι Έλληνες ίδρυσαν κοινότητες με ανταλλαγή πληθυσμών μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1922.

Σουτζουκάκια

Τα σουτζουκάκια (σμυρνέικα ή πολίτικα) είναι πιάτο της ελληνικής και τουρκικής κουζίνας. Στην Ελλάδα έγιναν γνωστά από τους πρόσφυγες της Μικράς Άσίας και της Κωνσταντινούπολης. Καρυκευμένο με κύμινο, σκόρδο και λίγο κανέλα, αυτό το σπιτικό φαγητό συνήθως σερβίρεται με πικάντικες νιφάδες πιπεριάς. Στη Θεσσαλονίκη, τα καλύτερα σουτζουκάκια θα τα φάμε κοντά στον Λευκό Πύργο, σε ταβέρνα που φτιάχνει νόστιμα σουτζουκάκια από το 1977.

Κουλούρια

Τα κουλούρια με σουσάμι υπάρχουν παντού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όμως για μια πιο εκρηκτική εμπειρία γεύσης, υπάρχουν ειδικοί σε σημεία της πόλης που στα κουλούρια βάζουν γέμιση από ελιά, κρεμώδες τυρί και γαλοπούλα, ταχίνι και μαύρη σοκολάτα.

Σεφαραδίτικη κουζίνα

Η Θεσσαλονίκη ήταν κάποτε το σπίτι μιας από τις πιο μεγάλες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα. Οι Σεφαραδίτες Εβραίοι έφτασαν στην πόλη μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία το 1942 με μια μεγάλη επιρροή στην πόλη, τόσο που η Θεσσαλονίκη ονομαζόταν «Μητέρα του Ισραήλ». Στην παλιά εβραϊκή γειτονιά, θα βρούμε παραδοσιακά πιάτα και άλλες λιχουδιές της σεφαραδίτικης κουζίνας.

Ντόπιο κρασί

Διάσημη για το πάθος της στη ρετσίνα, η Ελλάδα φημίζεται ως ένας από τους προορισμούς για κρασί. Μαζί με τις διεθνείς ετικέτες, οι αμπελώνες που περικυκλώνουν τη Θεσσαλονίκη φιλοξενούν γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού όπως η λευκή Μαλαγουζιά και το Ασύρτικό, το κόκκινο Ξινόμαυρο, το Μαυρούδι και το Λημνιό. Τρια από τα καλύτερα οινοποιεία, βρίσκονται σε απόσταση 15 λεπτών από το κέντρο της πόλης με το αμάξι, νοτιοδυτικά της πόλης.

Μπουγιουρντί

«Στη Θεσσαλονίκη, τα πιάτα είναι λίγο παραπάνω καυτερά από αυτά στην υπόλοιπη Ελλάδα», αναφέρει η Σαντάλ Τζάσπερς από την τουριστική εταιρεία Τζάσπερς που ξεναγεί τους τουρίστες στις γαστρονομικές τάσεις της πόλης. Αυτή η κληρονομιά που ήρθε από το 1920 αποδεικνύεται καλύτερα στο μπουγιουρντί: ψητή φέτα με ντομάτα, φρέσκες καυτερές πιπεριές και λίγο τσίλι, με ρίγανη και ελαιόλαδο.

Τρίγωνα Πανοράματος

Το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προάστιο της πόλης, φημίζεται όχι μόνο για την όμορφη θέα και την καταπράσινη φύση αλλά και για τα τρίγωνα Πανοράματος. Πρόκειται για σιροπιαστούς «χρυσούς» κώνους με γέμιση κρέμας. Πέρα από το εργαστήρι στο Πανόραμα, το ζαχαροπλαστείο Ελενίδης έχει ανοίξει κατάστημα και στο κέντρο για εκείνους που τα αναζητούν.

Μύδια

Με τον Θερμαϊκό Κόλπο την κύρια περιοχή παραγωγής μυδιών στην Ελλάδα, θα ήταν λάθος αν η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη δεν περιλαμβάνει δοκιμή μυδιών.

Frappé

Ο φραπές, ο εμβληματικός κρύος καφές που είναι ιδανικός για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, ανακαλύφθηκε τυχαία το 1957 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όταν ο εκπρόσωπος της Nestle Γιάννης Δρίτσας δεν είχε να βάλει ζεστό νερό στον καφέ του. Αντί αυτού έβαλε κρύο νερό και πάγο στο σέικερ. Έτσι γεννήθηκε ο φραπές. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

‘A unique culinary repertoire’: What makes food and drink in Thessaloniki so special? https://t.co/JLr3k43vV2

— The Guardian (@guardian) February 8, 2022