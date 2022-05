Δίκη Ντεπ – Χερντ: Όσα μάθαμε από την πρώτη μέρα κατάθεσης της Άμπερ Χερντ

Είναι τόσα αυτά που έχουν ακουστεί ήδη ως τώρα στην πολυσυζητημένη δίκη ανάμεσα στο πάλαι ποτέ ζευγάρι των Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ, που λίγο-πολύ όσα συμβαίνουν πίσω από τις πόρτες του δικαστηρίου της Βιρτζίνια όπου διεξάγεται αυτή, μοιάζουν σαν ένα σόου στο οποίο όλοι εμείς είμαστε θεατές.

Αφού ο Τζόνι Ντεπ ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, η Άμπερ Χερντ πήρε με τη σειρά της το βήμα την Τετάρτη 4 Μαΐου για να ξεκινήσει κι αυτή τη δική της κατάθεση.

Πέρα από τους νομικούς εκπροσώπους της, η Χερντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο μαζί με μία κλινική ψυχολόγο, που επιβεβαίωσε πως η ηθοποιός έχει διαγνωστεί με κρίσεις πανικού αλλά και μετατραυματικό στρες.

«Είναι απαίσιο για μένα να κάθομαι εδώ για εβδομάδες και να ξαναζώ τα πάντα», είπε η Χερντ, ξετυλίγοντας το κουβάρι από την πρώτη συνάντησή της με τον Τζόνι Ντεπ όταν αυτή ήταν 22 ετών (σήμερα είναι 36).

Όπως παραδέχτηκε η Χερντ, ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς υπήρξε εξ αρχής ένας ηλεκτρισμός αλλά περίμενε κάποια χρόνια μέχρι να εκδηλωθεί σε έρωτα, όταν και οι δύο τους ήταν πλέον ελεύθεροι.

Κι αν αυτή η πρώτη ευτυχισμένη περίοδος του ζευγαριού έκανε τη Χερντ να νιώθει ασφάλεια όταν βρισκόταν γύρω από τον Ντεπ, σύμφωνα με την ίδια, η συνέχεια προμήνυε βία του πρώην συζύγου της προς το πρόσωπό της, όπως έχει ξαναπεί άλλωστε στο παρελθόν.

Η Χερντ ανακάλεσε μάλιστα την πρώτη φορά που, όπως υποστηρίζει, ο Ντεπ την χτύπησε. «Άλλαξε τη ζωή μου», είπε αφοπλιστικά η ηθοποιός. Σύμφωνα με την εξιστόρησή της, αυτό έγινε όταν εκείνη ρώτησε τον ηθοποιό για ένα τατουάζ που είχε στο χέρι του, που της φαινόταν ασαφές. Ο Ντεπ της απάντησε ότι το τατουάζ γράφει «Wino», δηλαδή «Μπεκρής».

Τότε η Άμπερ Χερντ γέλασε και ο Τζόνι Ντεπ την χτύπησε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Εκείνη, χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς και νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιου είδους αστείο, συνέχισε να γελάει κι εκείνος την χτύπησε άλλες δύο φορές.

Η Χερντ εξέφρασε επίσης την υποψία της πως ο Ντεπ στην εν λόγω φάση βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, μιας και υπήρχε ένα βάζο με κοκαΐνη σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτόν.

«Το ξέρω πως ήταν λάθος και πως έπρεπε να τον παρατήσω. Κι αυτό ήταν που μου ράγισε την καρδιά. Γιατί δεν ήθελα να τον αφήσω», είπε η Χερντ, συνεχίζοντας: «Εύχομαι να μπορούσα να καθίσω εδώ και να πω ότι αντιστάθηκα και έφυγα από το σπίτι, τράβηξα μια γραμμή και υπερασπίστηκα τον εαυτό μου».

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της, η πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ είπε πως μετά από αυτό το πρώτο βίαιο ξέσπασμα απέναντί της, εκείνος την παρακάλεσε γονυπετής για συγχώρεση, υποσχόμενος πως αυτό δεν θα επαναληφθεί.

Heard testifies #JohnnyDepp held her by the arm during a fight and hit her in the face. She says that’s where this bruise on her arm came from. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/NBnVxKbBUI

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 4, 2022