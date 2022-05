5 συμβουλές για να πετύχετε τους στόχους σας από την πιο διάσημη mental coach του κόσμου

Ο Marcell Jacobs – ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο, πριν από τον αγώνα κυριολεκτικά δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια του. Είχε σημειώσει εξαιρετικό χρόνο (ξεπέρασε το ευρωπαϊκό ρεκόρ) στο πρώτο τεστ, και βρισκόταν ένα βήμα πριν φύγει από το γήπεδο.

Αμέσως μετά πήρε τηλέφωνο τη Nicoletta Romanazzi. Μιλούσαν είκοσι λεπτά κάνοντας ασκήσεις αναπνοής μαζί στο τηλέφωνο, και συζητούσαν για το άγχος του που ήταν αυτό που τον εμπόδιζε να κινηθεί. «Αντιμετωπίζω έναν αγώνα σαν να πίνω ένα κοκτέιλ στην παραλία». Μετά από ακριβώς 9,80 δευτερόλεπτα κερδίζει το χρυσό στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Πώς επαναφέρουμε μυαλό και σώμα όταν φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση; Πως επιστρέφουμε σε φυσιολογικές συνθήκες όταν το άγχος μας κυριεύει;

Η Nicoletta Romanazzi ξέρει την απάντηση. Η 55χρονη, είναι «mental coach με εξειδίκευση στην αθλητική προπόνηση και σε κορυφαίες επιδόσεις και είναι trainer και εκπαιδεύτρια breathwork». Εδώ και είκοσι χρόνια η δουλειά της είναι γεμάτη περιέργεια και πάθος για τους ανθρώπους. Μελετά συνεχώς νέες μεθοδολογίες για να διαμορφώσει καλύτερα την προσέγγισή προς τους ανθρώπους, όπως νευρογλωσσικό προγραμματισμό, SPHERE, στρατηγική καθοδήγηση, φωνητικό διάλογο και ύπνωση.

Αρκεί μόνο να ακούστε τα podcast της στο Spotify και να δείτε τις φωτογραφίες της στο Instagram με τα κορίτσια της (Costanza και Ludovica, τις 25χρονες δίδυμες που τώρα συνεργάζονται μαζί της και την Camilla, 23, φοιτήτρια στο Polimoda), για να πάρετε μια γεύση από εκείνη. Ξανθιά, χαμογελαστή, αισιόδοξη και επαγγελματίας. Είναι η γυναίκα που ακολούθησε 5 αθλητές στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι πήραν 4 μετάλλια. Είναι η γυναίκα που έφερε επανάσταση στο επάγγελμα του mental coach, ένα σταυροδρόμι μεταξύ ψυχολογίας και motivational techniques, που έγινε η λύση στα προβλήματα πολλών.

Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία το πρώτο της βιβλίο «Enter the game with your head». “How to train your talents and learn from your limits (ed. Longanesi) “, ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία στο διαδίκτυο. «Εάν πιστεύετε ότι αυτό που λειτουργεί στους αθλητές δεν μπορεί να λειτουργήσει και σε εσάς, επειδή οι άντρες αθλητές είναι superhumans και οι γυναίκες διαθέτουν εξαιρετικά ταλέντα και ικανότητες, πρέπει να ξέρετε ότι, το μυστικό αυτών των πολύ καλών αθλητών είναι μόνο ένα: η ικανότητα να οραματίζονται έναν στόχο, να χτίζουν μια στρατηγική για να πετύχουν και στη συνέχεια η εκπαίδευση για την επιτυχία. Η ευθραυστότητα είναι κάτι που μας ενώνει όλους», σημειώνει η Nicoletta.

Μιλήσαμε μαζί της και της ζητήσαμε να μας αποκαλύψει τις πέντε συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να εκπαιδεύσετε τις δυνατότητές σας για να πετύχετε τους στόχους σας και να αποκτήσετε αληθινή ευημερία στη ζωή σας.

1. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε; Η δύναμη της επιθυμίας

Συχνά ξέρουμε πολύ καλά τι δεν θέλουμε, αλλά ίσως δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι είναι αυτό που θέλουμε. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε και να αφεθούμε ελεύθεροι για να ονειρευόμαστε, χωρίς να βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Όσο περισσότερο πιστεύουμε στη δύναμη των επιθυμιών μας, τόσο πιο πιθανό είναι να τις πετύχουμε.

Άσκηση: Πάρτε στυλό και χαρτί και απαντήστε στις ερωτήσεις: Τι θέλω; Ποια είναι τα όνειρα μου; Να είστε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς.

2. Μάθετε να αναλαμβάνετε την ευθύνη στη ζωή σας

Κάθε φορά που δίνουμε την ευθύνη για αυτό που βιώνουμε σε εξωτερικούς παράγοντες, το αφεντικό, τους γονείς κ.λπ., εγκαταλείπουμε την προσωπική μας δύναμη, χάνοντας επίσης τη δυνατότητα να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Η ευτυχία μας δεν πρέπει να εξαρτάται από τους εξωτερικούς παράγοντες, μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η αλλαγή προέρχεται από κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς.

Άσκηση: Αφιερώστε λίγα λεπτά για να αναλογιστείτε όλες τις καταστάσεις της ζωής σας, στις οποίες έχετε παραδώσει την προσωπική σας δύναμη σε άλλους και από σήμερα επιλέξτε να την πάρετε πίσω στα χέρια σας.

3. Εκπαιδεύστε τους εαυτούς σας για να διευρύνετε το comfort zone σας

Οι συνήθειές μας, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και αγαπάμε, όλα όσα μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, αποτελούν την comfort zone μας. Κάθε φορά που πιέζουμε τον εαυτό μας, νιώθουμε ένα αίσθημα δυσφορίας ή ακόμα και φόβου, τείνοντας να επιστρέφουμε γρήγορα στην comfort zone μας. Αλλά με τον καιρό ο κόσμος εξελίσσεται και αυτό το comfort zone θα γίνει τόσο στενό που θα μοιάζει με φυλακή.

Αν από την άλλη, μάθουμε να μένουμε σε «άβολες» συνθήκες για λίγο, τότε αυτή η νέα εμπειρία θα γίνει ουσιαστικά μέρος του comfort zone μας, επεκτείνοντάς την και βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής μας.

Άσκηση: Κάθε μέρα σπρώξτε τον εαυτό σας έξω από το comfort zone σας ακόμη και με κάτι μικρό, αλλάξτε δρόμο για το σπίτι ή παραγγείλτε κάτι διαφορετικό για μεσημεριανό γεύμα ή ίσως μιλήστε με κάποιον που δεν γνωρίζετε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ