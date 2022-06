Σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Όζι Όσμπορν

Πρόσφατα, ο Όζι Όσμπορν διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19, κάτι που είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα την Σάρον Όσμπορν, λόγω των προβλημάτων υγείας που ο μουσικός αντιμετώπιζε ήδη.

Τώρα, η σύζυγος και μάνατζερ του Όσμπορν συνεχίζει να εκφράζει την ανησυχία της για αυτόν, λόγω χειρουργικής επέμβασης στην οποία πρέπει να προχωρήσει.

Για την ακρίβεια, η Σάρον Όσμπορν στο νέο της σόου «The Talk» στην βρετανική τηλεόραση, ανέφερε στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ: «Ο Όζι θα προχωρήσει σε μια μεγάλη επέμβαση την Δευτέρα και θα πρέπει να είμαι εκεί. Πραγματικά, θα καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής του».

Η Σάρον Όσμπορν δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγχείρηση του συζύγου της, πάντως, πέρυσι, ο ίδιος ο Όζι Όσμπορν είχε πει πως χρειάζεται μία ακόμα επέμβαση στον αυχένα, ύστερα από την πτώση που είχε το 2019 -δεν γνωρίζουμε, όμως, αν η Όσμπορν αναφερόταν σε αυτό.

Επιπλέον, ο Όσμπορν έκανε γνωστό πίσω στο 2020 πως πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν τον πτοούν από το να ετοιμάζει νέα μουσική, μιας και πρόσφατα μάθαμε πως πρόκειται να ακούσουμε νέο δίσκο του τον Σεπτέμβριο.

Sharon Osbourne reveals that Ozzy Osbourne is set to have a major operation on Monday that will “determine the rest of his life.”@MrsSOsbourne | @OzzyOsbourne pic.twitter.com/kC3BJQrnkk

— The Talk (@TheTalkUK) June 8, 2022