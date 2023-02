Αν θέλετε να είστε χαρούμενοι, «αντιμετωπίστε το Σαββατοκύριακό σας σαν διακοπές»

Το ρεπό και κυρίως η άδεια είναι σημαντικά για την ξεκούραση και την ανασύνταξη ενός εργαζομένου. Ωστόσο, από πρόσφατη έρευνα προκύπτει πως το να αντιμετωπίζουν όσοι δεν έχουν χρόνο για άδεια ή ημέρες άδειας, το Σαββατοκύριακό τους σαν διακοπές, τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Σχολής Διοίκησης του UCLA Anderson, βασίζονται σε μια σειρά πειραμάτων. Σε ένα από αυτά ζητήθηκε στους μισούς από 441 εργαζομένους να περάσουν ένα ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο όπως ένα κοινό της ζωής τους. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες ζήτησαν «να αντιμετωπίσουν το σαββατοκύριακο σαν διακοπές».

Τη Δευτέρα που επέστρεψαν στη δουλειά, όσοι είχαν περάσει το διήμερό τους σαν «παραθεριστές», δήλωσαν περισσότεροι χαρά, λιγότερη αρνητικότητα και περισσότερη ικανοποίηση από όσους έζησαν το Σαββατοκύριακό τους σαν ένα από τα πολλά.

Οι «παραθεριστές» δε, ξόδεψαν περισσότερα κατά το διήμερο – περίπου 130 δολάρια σε σχέση με τα 104 δολάρια των «συμβατικών».

Ωστόσο, τα ποσά που δαπανήθηκαν ποσώς επηρέασε το γκρουπ των «παραθεριστών» που εξακολούθησαν να δηλώνουν πιο ευτυχείς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας από τους λόγους που η προσέγγιση αυτή για τα Σαββατοκύριακα αποδείχτηκε πιο ωφέλιμη, ήταν πως η νοοτροπία των διακοπών φαίνεται να είναι πιο συνειδητή, καθώς οι εργαζόμενοι που είδαν το Σαββατοκύριακό τους ως ευκαιρία διακοπών, δήλωσαν πιο προσηλωμένοι στις στιγμές που ζούσαν.

«Η αντιμετώπιση του Σαββατοκύριακου σαν διημέρου διακοπών ενεργοποιεί μια αλλαγή νοοτροπίας – βγάζοντάς μας από τη διαρκή λειτουργία του ‘κάνω’, όπου οι δραστηριότητές μας είναι πράγματα που προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε ώστε να ‘τικάρουμε’ τις λίστες των πρέπει» λέει η Κάσι Χολμς, καθηγήτρια στο UCLA και μία εκ των επικεφαλής της έρευνας. «Η νοοτροπία των διακοπών μας επιτρέπει να νιώσουμε πως πράγματι κάνουμε ένα διάλειμμα και απολαμβάνουμε τη στιγμή».

Όπως, μάλιστα, σημειώνουν οι ερευνητές, δεν ήταν οι δραστηριότητες (για παράδειγμα, ένα ταξίδι σε ένα θεματικό πάρκο έναντι μιας ταινίας στον καναπέ) που έφερναν την ευτυχία. «Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν πως η εστίαση της προσοχής στο τώρα ήταν πιο σημαντική από τα συναισθηματικά οφέλη της άδειας» λένε οι ερευνητές.

Η έρευνα έδειξε πως το να μπει κανείς σε mode διακοπών το Σαββατοκύριακο, ήταν σχετικά εύκολο. Αρκούσε απλώς μια απόφαση.

«Λατρεύω τα αποτελέσματα της έρευνας γιατί είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστούν, κι όμως έχουν τόσο εντυπωσιακό αντίκτυπο» σημειώνει η Χολμς, συγγραφέας του βιβλίου “Happier Hour: How to Beat Distraction, Expand Your Time, and Focus on What Matters Most”.

Πηγή: Washington Post

