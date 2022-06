Οι BIG δίνουν ένα Plus στη βιωσιμότητα

Το The Plus είναι το πιο βιώσιμο και καινοτόμο εργοστάσιο στον κόσμο και η Vestre μας προσκαλεί να το εξερευνήσουμε και να περιηγηθούμε στην πανέμορφη φύση του δάσους της Magnor που το περιβάλλει. Όνειρο του CEO της εταιρείας επίπλων, Jan Christian Vestre, ήταν να φτιάξει ένα πρωτοποριακό εργοστάσιο που να αποδεικνύει ότι ο κλάδος της βιομηχανίας μπορεί να παράγει πιο γρήγορα και πιο πράσινα από ποτέ. Το The Plus, ωστόσο, που σχεδίασε το Bjarke Ingels Group (BIG) είναι πολύ περισσότερα: εξωστρεφές, πολύχρωμο, παιχνιδιάρικο, δημοκρατικό. Είναι ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους και γεμάτο από δημιουργική ενέργεια.

Το νέο εργοστάσιο επίπλων μοιάζει με μικρό χωριό και είναι ένας χώρος εμπειριών. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής καταλαμβάνουν 7.000 τ.μ. και περιβάλλονται από μια καταπράσινη έκταση 300.000 στρεμμάτων που προσφέρεται για πεζοπορία και κάμπινγκ – μια ιδέα που ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες δημιουργίας ενός κόμβου πράσινης παραγωγής έξω από το Όσλο. Το κτίριο ολοκληρώθηκε σε μόλις 18 μήνες και όλα τα υλικά έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήριο τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Κυρίως είναι κατασκευασμένο από τοπική ξυλεία, σκυρόδεμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ανακυκλωμένο χάλυβα.

Πρόκειται για το πρώτο κτίριο του είδους στον κόσμο που θα λάβει την υψηλότερη περιβαλλοντική βαθμολογία BREEAM Outstanding (BREEAM – Εξαιρετική), η οποία ορίζεται ως διεθνής καινοτομία. Θεωρητικά, λιγότερο από το 1% όλων των νέων μη οικιακών κτιρίων θα επιτύχει αυτό το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα το The Plus θα παράγει 250.000 kWh ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως και 50% λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ένα συμβατικό εργοστάσιο.

Όλο το κτίριο λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ, υδροηλεκτρική κίνηση, συστήματα συλλογής βρόχινου νερού, θέρμανσης και ψύξης, πράσινες στέγες, κ.ά.) για να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική συνείδηση στον τρόπο παραγωγής που έχει υιοθετήσει η Vestre, η οποία επιπλέον θα χρησιμοποιεί για τις μεταφορές αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ο σχεδιασμός του μοιάζει με τέσσερις ακτίνες, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια αίθουσα παραγωγής (αποθήκη, εργοστάσιο χρωμάτων, εργοστάσιο ξύλου, συναρμολόγηση), που ενώνονται στο κέντρο δημιουργώντας ένα + (plus). H διάταξη αυτή είναι πολύ ευέλικτη για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων παραγωγής και επιτρέπει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ξενάγησης στους επισκέπτες. Χρώματα, απαλές καμπύλες στους διαδρόμους και τις αίθουσες, τεράστιες τζαμαρίες που φέρνουν τη φύση στο εσωτερικό. Όλη η διαδικασία παραγωγής μοιάζει με παιχνίδι εξερεύνησης, καθώς τα χρώματα στις αίθουσες, τις μηχανές και το πάτωμα των διαδρομών καθοδηγούν το κοινό από το ένα στάδιο παραγωγής στο άλλο – σαν ένα σχεδιάγραμμα οργανωμένο με χρώματα.

Ζητούμενο ήταν ένα εργοστάσιο που θα επιτρέπει στον κόσμο, είτε ξεναγείται μέσα στις αίθουσες του είτε πεζοπορεί στο δάσος, να μπορεί να δει τη διαδικασία δημιουργίας ενός επίπλου. Η Vestre μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία της για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης προς τη βιώσιμη παραγωγή. «Το Plus είναι ένα παράδειγμα αειφορίας που δείχνει ότι οι βιώσιμες λύσεις είναι καλύτερες για το περιβάλλον και δημιουργούν πιο όμορφους χώρους εργασίας – όπως αυτό το εργοστάσιο μέσα στο δάσος» λέει ο Bjarke Ingels, Founding Partner και Creative Director, BIG.

Σε κάθε πτέρυγα ένα υπερυψωμένο σημείο επιτρέπει τη θέα από ψηλά μέσα στην αίθουσα αλλά και στο δάσος. Στο εξωτερικό, κατά μήκος όλου του εργοστασίου, οι υψομετρικές αυτές διαφορές δημιουργούν κεκλιμένα επίπεδα που σχηματίζουν ένα μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιείται από επισκέπτες και προσωπικό για παρατήρηση και πεζοπορία μέχρι τη φυτεμένη πράσινη ταράτσα.

Το The Plus είναι ένα υβρίδιο που συνδυάζει την ανοιχτή παραγωγή με ένα δημόσιο πάρκο. Ένα πράσινο ορόσημο για τη μεταποιητική βιομηχανία που δείχνει πώς μπορεί να είναι τα εργοστάσια του μέλλοντος και πώς μπορούμε να τα βιώνουμε.

To The Plus εγκαινιάστηκε 3 Ιουνίου 2022. Ξεναγήσεις στο εσωτερικό θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο το κοινό μπορεί να περιηγηθεί στον περιβάλλοντα χώρο και να πεζοπορήσει στο δάσος. vestre.com