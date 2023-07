Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη

Το καλοκαίρι του 2023 διαφαίνεται σταδιακά ότι θα είναι ιδιαίτερα θερμό, με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus να επιβεβαιώνει σήμερα ότι ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής και της επιστροφής του φαινομένου El Niño ωθεί τις θερμοκρασίες στους ωκεανούς και τη Γη σε πρωτοφανή επίπεδα.

Αν και δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η εξέλιξη του καλοκαιριού, στη Γη – από την Κίνα ως την Ισπανία, περνώντας από τον Ατλαντικό-καταγράφονται ρεκόρ θερμοκρασίας ήδη από τον Απρίλιο, η πιο ξεκάθαρη ένδειξη της αποσταθεροποίησης του κλίματος του πλανήτη, με καταστροφικές συνέπειες: δασικές πυρκαγιές, ξηρασία, σφοδρές βροχοπτώσεις…

«Ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, λίγο περισσότερο από μισό βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2000, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ του Ιουνίου του 2019», επεσήμανε η υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S), τα στοιχεία της οποίας, που συγκεντρώνονται από το 1950, θεωρούνται μαζί με αυτά της αμερικανικής NOAA από τα πιο αξιόπιστα παγκοσμίως.

The #C3S monthly Climate Bulletin is out now:

📈June was the warmest June globally at just over 0.5°C above average;

📈 the North Atlantic saw record-high sea surface temperatures;

📈#Antarctic sea ice reached its lowest extent for June on record at 17% below average. pic.twitter.com/Mtq12AhJgh

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 6, 2023