Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής σε «συγκλονιστικά» χαμηλό επίπεδο, προειδοποιούν οι ειδικοί

Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής έχει υποχωρήσει σε εποχικό ιστορικό χαμηλό και οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ολέθριες, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Νέα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν πως ο θαλάσσιος πάγος είναι αρκετά συρρικνωμένος όσο ποτέ άλλοτε κατά τη χειμερινή περίοδο (Μάρτιο – Οκτώβριο).

«Απέχει μακράν από οτιδήποτε έχουμε δει, είναι σχεδόν συγκλονιστικό», ανέφερε ο Γουάλτερ Μέιερ από το National Snow and Ice Data Center, που παρακολουθεί τα επίπεδα θαλάσσιου πάγου.

Both Arctic & Antarctic sea ice appear to be heading toward their respective seasonal limits, soon reaching the lowest extent at the end of summer in the north, and the highest extent as winter ends in the south. Read our latest sea ice analysis post: https://t.co/gRj54iPSAh pic.twitter.com/3GGatkb9Bq

