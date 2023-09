Ο παγκόσμιος πληθυσμός ρινόκερων ανακάμπτει– «Ανάσα» μετά από 10 χρόνια

Ο παγκόσμιος πληθυσμός ρινόκερων αυξήθηκε στα 27.000 άτομα, παρά τη λαθροθηρία και την απώλεια των ενδιαιτημάτων τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Κατά τον 20ο αιώνα, ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους μετρούσε περί τα 500.000 άτομα σε Αφρική και Ασία, ωστόσο έκτοτε έχει αποδεκατιστεί.

Πέρυσι, άρχισαν να φαίνονται δείγματα ανάκαμψης στον αριθμό τους, παρότι δύο είδη -αυτών της Ιάβας και της Σουμάτρας- παραμένουν στο χείλος της εξαφάνισης.

🦏 It’s #WorldRhinoDay, and new figures show that African rhino numbers are increasing despite poaching.

African authorities have estimated that there were 5.2% more rhinos across the continent at the end of 2022, compared to 2021.

Learn more ➡️ https://t.co/psBYYiuj52 pic.twitter.com/lTbsSdTmsO

— IUCN (@IUCN) September 22, 2023