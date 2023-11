Γιατί βάφτηκε ροζ μια λίμνη στη Χαβάη

Στο ροζ της… τσιχλόφουσκας βάφτηκε λίμνη στη Χαβάη, σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες θεωρούν πως είναι αποτέλεσμα «αλοβακτηρίων» που αναπτύσσονται σε νερά με ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις άλατος, λόγω ξηρασίας.

Οι επιστήμονες του Εθνικού Καταφυγίου Αγριας Ζωής Kealia του Μάουι παρακολουθούν στενά από τις 30 Οκτωβρίου την αλλαγή χρώματος των νερών της λίμνης.

Οπως εξηγεί ο διευθυντής του καταφυγίου, Μπρετ Γουόλφ, ενημερώθηκε από πολίτη που περπατούσε στις όχθες πως «κάτι αλλόκοτο συμβαίνει εδώ».

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink 👀 https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/4xXlFph7CA

Αρχικά, ο ίδιος θορυβήθηκε πιστεύοντας πως το ροζ χρώμα είναι ένδειξη περίσσειας φυκιών. Η εκτίμησή του αυτή, ωστόσο, διαψεύστηκε από τους εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν ως «υπεύθυνο» της αλλαγής έναν οργανισμό που αποκαλείται αλοβακτήριο (halobacteria).

Τα αλοβακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που ευδοκιμούν σε υδάτινα σώματα με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού, γι’ αυτό και θεωρούνται «ακραιόφιλα» – δηλαδή οργανισμοί που ακμάζουν σε συνθήκες ακραίες όπου είναι αδύνατον να επιβιώσουν τα περισσότερα έμβια όντα.

From up above, the water at Kealia Pond National Wildlife Refuge in South Maui appears to be bright pink — as pink as bubble gum or a Barbie playset.

Details: https://t.co/k9oAkhC8AM

📹: Courtesy Travis Morrin Photography pic.twitter.com/mdqdooaQnO

— Star-Advertiser (@StarAdvertiser) November 10, 2023