Αυστραλία: Το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα πλήττεται από το χειρότερο επεισόδιο λεύκανσης

Το Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα στη βορειοανατολική Αυστραλία υφίσταται αυτή τη στιγμή το χειρότερο επεισόδιο λεύκανσης που έχει παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη, με το 73% των υφάλων του να έχει υποστεί ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η αρχή που το διαχειρίζεται.

«Το συσσωρευμένο πλήγμα που υπέστη το φετινό καλοκαίρι το φράγμα ήταν μεγαλύτερο από αυτά που είχε υποστεί τα προηγούμενα καλοκαίρια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση η Αρχή του Θαλάσσιου Πάρκου και του Μεγάλου Φράγματος, η οποία εξαρτάται από την αυστραλιανή ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

BREAKING: The Great Barrier Reef suffering ‘most severe’ coral bleaching on record.

This is the FIFTH bleaching event in EIGHT years. This is a CLEAR sign that our climate and oceans are heating at unprecedented rates: https://t.co/QAxYEFp5xf

No time to wait. #ActOnClimate pic.twitter.com/Wt2OjoFQtX

— Mike Hudema (@MikeHudema) April 16, 2024