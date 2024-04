Εκθεση ΟΗΕ: Η Ασία, η ζώνη του πλανήτη που επηρεάστηκε περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές το 2023

Η Ασία ήταν «η περιοχή του κόσμου που επλήγη περισσότερο από τις καταστροφές» που οφείλονταν σε μετεωρολογικά φαινόμενα το 2023, με τις πλημμύρες και τις καταιγίδες να έχουν προκαλέσει τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων, αποκαλύπτει σήμερα σε έκθεσή του ο ΟΗΕ.

«Η κλιματική αλλαγή ενέτεινε τη συχνότητα και τη σφοδρότητα αυτού του είδους των φαινομένων, επηρεάζοντας βαθιά τις κοινωνίες, τις οικονομίες και, ακόμη πιο σημαντικό, τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε», αναφέρει η Σελέστε Σάουλο γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) σε ανακοίνωση.

