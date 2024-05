Κίνα: Κάμερα κατέγραψε σπανιότατο καφέ πάντα σε δάσος

Ενα άγριο καφέ γιγάντιο πάντα κατέγραψε κάμερα εγκατεστημένη σε δάσος, στα όρη Qinling της Κίνας.

Είναι μόλις η 11η φορά σε διάστημα 40 χρόνων που καταγράφεται το σπανιότατο αυτό υποείδος που ενδημεί μονάχα στη συγκεκριμένη περιοχή της Κίνας.

A wild brown #giantpanda was seen through an infrared camera set up at an altitude of about 1,500 m in the Qinling Mountains in northwest China’s Shaanxi. It is so far the 11th time the extremely rare panda subspecies has been spotted in the area: local authorities #biodiv pic.twitter.com/PolFBgcM4a

