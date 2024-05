H «διπλωματία των πάντα» μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας αποκαθίσταται με την επιστροφή δύο αρκούδων στο Σαν Ντιέγο

Μπορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να διάγουν μια ταραγμένη περίοδο στις σχέσεις τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των φθηνών κινεζικών εξαγωγών, των εντάσεων με την Ταϊβάν και θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο, όσον αφορά τα γιγάντια πάντα οι διπλωματικές σχέσεις βαίνουν προς πλήρη αποκατάσταση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε αυτήν την εβδομάδα πως δύο πάντα, o Yun Chuan και η Xin Bao, θα σταλούν από το κέντρο έρευνας και προστασίας της Κίνας στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγο – ο οποίος διατηρεί μακρά συνεργασία με τις αρμόδιες κινεζικές αρχές στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων για τα πάντα.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, η επικείμενη αποστολή των πάντα θα επικεντρωθεί στην πρόληψη και τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών και την προστασία των οικοτόπων τους.

«Πιστεύουμε πως όσο η σινοαμερικανική συνεργασία στο πεδίο αυτό ενισχύεται, τόσο θα ενταξεί και η έρευνα πάνω στην απειλούμενη άγρια ζωή και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» σημείωσε ο Lin Jian.

Οι επικεφαλής της ομάδας προστασίας Άγριας Ζωής του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγο ταξίδεψαν προσφάτως στην Κίνα για να γνωρίσουν τους επίδοξους νέους ενοίκους του κήπου. Ο Yun Chuan είναι ένα 5χρονο αρσενικό, η μητέρα του οποίου γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο το 2007. Η Xin Bao, ένα σχεδόν 4 ετών θηλυκό, γεννήθηκε στη βάση Πάντα Wolong Shenshuping στην επαρχία Sichuan και, σύμφωνα με τους Αμερικανούς που τη γνώρισαν, είναι ένα «ήπιο και πνευματώδες εσωστρεφές» πλάσμα.

🚨 🐼Announcement🐼🚨

We’re excited to share that our conservation and care team leaders recently visited China and met the two giant pandas to be cared for by the San Diego Zoo: Yun Chuan (pronounced yoon chu-an) and Xin Bao (pronounced sing bao). pic.twitter.com/kJtAqarmiv

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) April 29, 2024