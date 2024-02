Αποκαθίσταται η «διπλωματία των πάντα» μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας;

Δύο γιγάντια πάντα θα αποσταλούν από την Κίνα στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγο, στο πρώτο δάνειο των ασπρόμαυρων αυτών «πρέσβεων» στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάστημα δύο δεκαετιών.

Παρότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των πάντα, εκπρόσωπος του San Diego Zoo Wildlife Alliance επιβεβαίωσε πως ο ζωολογικός κήπος θα λάβει τους δύο νέους ενοίκους του «όχι στο τόσο απώτερο μέλλον».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ πρότεινε πως η Κίνα θα μπορούσε να στείλει νέα πάντα στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, ως «απεσταλμένους φιλίας μεταξύ του κινεζικού και του αμερικανικού λαού».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εκστρατεία προστασίας των πάντα, και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των Καλιφορνέζων, ώστε να εμβαθύνουμε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών μας» είχε προαναγγείλει τον περασμένο Νοέμβριο ο Σι.

The China Wildlife Conservation Association has inked agreements with Madrid Zoo Aquarium of #Spain and San Diego Zoo Wildlife Alliance of the #US on #giantpanda conservation cooperation, as part of efforts to step up the protection of the species on a global level. pic.twitter.com/aVVps6f1nk

— People’s Daily, China (@PDChina) February 22, 2024