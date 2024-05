Σολομός «ζόμπι»: Πώς μια φωτογραφία πυροδότησε πόλεμο στην Ισλανδία

Το αριστερό του μάτι λείπει, αλλά το δεξί φαίνεται να κοιτά απευθείας στον φωτογραφικό φακό. Η σάρκα γύρω από ένα στόμα ορθάνοιχτο είναι απούσα ή παραμορφωμένη, φαγωμένη από βακτήρια και παράσιτα. Σαν ένα ζωντανό πτώμα που επιμένει να κολυμπά. Πρόκειται για σολομό εκτροφείου, ένα ψάρι που γεννιέται και ζει σε μια απελπιστικά συνωστισμένη ιχθυοκαλλιέργεια προτού θανατωθεί για να γίνει γεύμα σε κάποιο τραπέζι.

Η ακτιβίστρια Veiga Grétarsdóttir, που απαθανάτισε τη φωτογραφία, αποκαλεί το θλιβερό αυτό θέαμα σολομό «ζόμπι» στο φιορδ Arnarfjörður της Ισλανδίας.

Μέσα σε μερικές ημέρες το περασμένο φθινόπωρο, περίπου 1 εκατ. τέτοιοι σολομοί, νεκροί ή ετοιμοθάνατοι, ανασύρθηκαν από τις ιχθυοκαλλιέργειες στα ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας.

Δεν είναι μόνο πως οι σολομοί καλλιέργειας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον παρά φύσιν και κόντρα στην οικολογική ηθική. Είναι πως οι κατά καιρούς μαζικές φυγές των ψαριών από τα ασφυκτικά γεμάτα δίχτυα στην ανοιχτή θάλασσα απειλούν το οικοσύστημα της χώρας, συνιστώντας κίνδυνο για τον πληθυσμό του άγριου σολομού.

Η δημόσια συζήτηση για τη μαζική εκτροφή σολομού στην Ισλανδία –στην οποία αφιερώνει πρόσφατη έρευνα το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel– είναι φλογερή, πολωμένη και όχι νέα.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ισλανδών αντιτίθενται πλέον στα εκτροφεία ψαριών στα ανοικτά των ακτών, υπό τον φόβο πως τα άρρωστα, παραμορφωμένα ψάρια θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανήκεστη ζημιά στα τοπικά οικοσυστήματα.

Διαμαρτυρίες έχουν πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ, ενώ οι τραγουδίστριες Björk και Rosalia αφιέρωσαν ακόμη και ένα τραγούδι στον σολομό. Ο ιδρυτής της αμερικανικής μάρκας υπαίθριων ειδών Patagonia επισκέφθηκε μάλιστα την Ισλανδία, σε μια προσπάθεια να πείσει προσωπικά τον πρόεδρο να σταματήσει την εκτροφή.

