Απλοί τρόποι για την καταπολέμηση του κοινού κρυολογήματος

Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία για το κοινό κρυολόγημα, όλοι φαίνεται πως έχουν ένα σίγουρο γιατροσόφι να προτείνουν.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή είναι τα συμπληρώματα ψευδαργύρου, η ενίσχυση του οργανισμού με την πρόσληψη βιταμίνης C, καθώς και η κατανάλωση της κλασικής κοτόσουπας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόλις εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα, για παράδειγμα εάν σας γρατζουνάει ο λαιμός σας, η μύτη σας είναι μπουκωμένη και το σώμα σας πονάει. Έτσι, μπορείτε να αντιμετωπίσετε το κρυολόγημα στην αρχή του ή τουλάχιστον να συντομεύσετε τη διάρκειά του και τη βαρύτητά του˙ αυτό λένε τουλάχιστον οι συμβουλές.

Μπορούν όμως οι απλές αυτές λύσεις να σταθούν επιστημονικά;

Σύμφωνα με τη δρα Suzanne Salamon, διευθύντρια Γηριατρικής στο συνεργαζόμενο με το Χάρβαρντ Beth Israel Deaconess Medical Center, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικές. «Όσο μένει κανείς εντός των ορίων σε ό,τι αφορά τη δοσολογία και δεν το παρακάνει, μπορεί να βοηθούν», επισημαίνει.

Συμπληρώματα ψευδαργύρου

Τα στοιχεία σχετικά με τις παστίλιες ψευδαργύρου είναι αρκετά αντιφατικά. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η αυξημένη πρόσληψη ψευδαργύρου βοηθά, ενώ άλλες ότι έχει μηδενικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η ετυμηγορία προς το παρόν; Οι παστίλιες ψευδαργύρου πιθανόν να προσφέρουν κάποια βοήθεια. Για παράδειγμα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open διαπίστωσε ότι οι παστίλιες ψευδαργύρου δεν επηρέασαν τη σοβαρότητα ή τη διάρκεια του κρυολογήματος περισσότερο από ένα εικονικό φάρμακο. Όμως, τα συμπληρώματα στη μελέτη αυτή περιείχαν μόνο 13 mg ψευδαργύρου.

Αντίθετα, μια ανάλυση στο τεύχος Μαΐου 2017 του επιστημονικού περιοδικού Journal of the Royal Society of Medicine Open διαπίστωσε ότι η διάρκεια του κρυολογήματος ήταν κατά μέσο όρο 33% μικρότερη στα άτομα που χρησιμοποιούσαν υψηλότερες ημερήσιες δόσεις δισκίων ψευδαργύρου.

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι πώς οι παστίλιες ψευδαργύρου ενδέχεται να βοηθούν στη μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι επιβραδύνουν την ταχύτητα της ιικής αντιγραφής στη μύτη και στον λαιμό.

Η λήψη συμπληρωμάτων ψευδαργύρου μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να ωφελήσει κάποιους, σύμφωνα με τη δρα Salamon. Να θυμάστε ότι δεν πρέπει να λαμβάνετε υπερβολική ποσότητα ψευδαργύρου. Η συνολική ημερήσια δόση ψευδαργύρου για μακροχρόνια χρήση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 mg, σύμφωνα µε τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Η δρ Salamon συνιστά τη λήψη μόνο μιας παστίλιας ψευδαργύρου τη φορά, τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα, για τέσσερις ημέρες. Πολλά μη συνταγογραφούμενα συμπληρώματα περιέχουν χαμηλές ποσότητες ψευδαργύρου, αλλά ελέγξτε την ετικέτα της συσκευασίας για να βεβαιωθείτε ότι παραμένετε εντός της ασφαλούς ημερήσιας ποσότητας.

Επίσης, να φάτε κάτι πριν πάρετε την παστίλια ψευδαργύρου, γιατί μπορεί να σας προκαλέσει ναυτία. Οι παστίλιες λειτουργούν καλύτερα όσο περισσότερο παραμένει η επικάλυψη που δημιουργούν στον λαιμό∙ γι’ αυτό μην πιείτε τίποτα για 15 λεπτά μετά τη λήψη τους.

Βιταμίνη C

Δεν είναι γνωστό πώς η βιταμίνη C μπορεί να καταπολεμά τον ιό που ευθύνεται για το κοινό κρυολόγημα. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί αναφέρουν ως πιθανό παράγοντα το ότι η βιταμίνη C είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η κατάλληλη δοσολογία παραμένει άγνωστη, επειδή οι έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει ποικίλες δόσεις με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Nutrients διαπίστωσε ότι οι ημερήσιες δόσεις άνω των 1.000 mg είχαν ισχυρότερη επίδραση στα συμπτώματα του κρυολογήματος συγκριτικά με χαμηλότερη ποσότητα.

Ισχύει, όμως, ότι όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο;

Η ανάλυση εντόπισε επίσης έρευνα που υποστηρίζει ότι η λήψη 6.000 έως 8.000 mg βιταμίνης C την ημέρα μείωνε τη διάρκεια του κρυολογήματος δύο φορές ταχύτερα από ό,τι η λήψη της μισής ποσότητας ανά ημέρα. «Ωστόσο, αυτές δεν είναι ρεαλιστικές ποσότητες για τον περισσότερο κόσμο», λέει η δρ Salamon.

Φωτ. Shutterstock

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C είναι μόνο 90 mg για τους ενήλικες άνδρες. Επιπλέον, ποσότητες άνω των 3.000 έως 4.000 mg είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα όπως διάρροια, ναυτία και στομαχικό πόνο. «Ωστόσο, δεν είναι παράλογο να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη βιταμίνη C για να βοηθήσουμε την καταπολέμηση ενός κρυολογήματος», λέει η δρ Salamon. Προτείνει να διατηρηθεί αρχικά η απαιτούμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C μέσω της διατροφής.

Μπορείτε να πετύχετε αυτόν τον στόχο με μισό φλιτζάνι ωμές κόκκινες πιπεριές (95 mg) ή 3/4 του φλιτζανιού χυμό πορτοκαλιού (93 mg).

Άλλες καλές πηγές βιταμίνης C είναι μισό φλιτζάνι πράσινες πιπεριές (60 mg), μισό φλιτζάνι μαγειρεμένο μπρόκολο (51 mg) και μισό φλιτζάνι φράουλες (49 mg).

Όταν αισθανθείτε να εμφανίζονται συμπτώματα κρυολογήματος, αυξήστε την ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C στα 1.000 έως 2.000 mg, λέει η δρ Salamon. «Όσο περισσότερο περιμένετε, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να είναι αποτελεσματική η επιπλέον δόση».

Είναι δύσκολο να λάβετε αυτή την πρόσθετη ποσότητα μόνο από τρόφιμα∙ έτσι προτείνει να λάβετε ένα συμπλήρωμα βιταμίνης C ή πολυβιταμίνες με επαρκή βιταμίνη C όταν αισθάνεστε το κρυολόγημα να έρχεται.

Κοτόσουπα

Είναι πιθανότατα το απόλυτο κλισέ στην καταπολέμηση του κρυολογήματος, ωστόσο τρώγοντας ένα πιάτο ζεστής κοτόσουπας μπορεί να ανακουφιστείτε από το κρύωμα.

Η κοτόσουπα λειτουργεί με διάφορους τρόπους, λέει η δρ Salamon. Ο ατμός βοηθά στην αποσυμφόρηση της μύτης, πολύ πιο αποτελεσματικά από όταν πίνετε ζεστό νερό ή τσάι. Ο μυελός των οστών που υπάρχει στους περισσότερους ζωμούς κοτόπουλου περιέχει αδιπονεκτίνη, μια ορμόνη που είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την ενίσχυση της υγείας, ιδιαίτερα για τη μείωση των φλεγμονών. Επίσης, η ποικιλία λαχανικών που περιέχει η σούπα, όπως τα καρότα, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, είναι πλούσια σε θεραπευτικά αντιοξειδωτικά.

Όπως και τα άλλα γιατροσόφια, η ζεστή κοτόσουπα μπορεί να βοηθήσει, και δεν βλάπτει να δοκιμάσετε.