8,5 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η Audemars Piguet για καλό σκοπό

Οι φίλοι του Hours θα θυμάστε σίγουρα ένα άρθρο μας του 2021 που αφορούσε το ποσό ρεκόρ που έπιασε σε φιλανθρωπική δημοπρασία ένα μοναδικό ρολόι Audemars Piguet από τη συνεργασία της με την Marvel, την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των κόμικς. Ήταν το Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon και στο καντράν του είχε τον υπερήρωα Μαύρο Πάνθηρα (δείτε το σχετικό θέμα εδώ). Τώρα η ελβετική ωρολογοποιία επανέρχεται με τον δεύτερο υπερήρωα της Marvel που προκύπτει από αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι άλλος από τον Spiderman και για άλλη μία φορά, εκτός από τη συλλεκτική έκδοση των 250 τεμαχίων, η Audemars Piguet έβγαλε «στο σφυρί» και ένα μοναδικό κομμάτι για φιλανθρωπικό σκοπό. Σε ένα λαμπερό event στο Central Park Tower στο Ντουμπάι πραγματοποιήθηκε δημοπρασία, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Audemars-Piguet και εμπνευστής της συνεργασίας με την Marvel, François-Henry Bennahmias (αριστερά) μαζί με τον Tom Best, διευθύνοντα σύμβουλο της Αuction Collective που ανέλαβε να φέρει εις πέρας τη δημοπρασία στο Ντουμπάι.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 8,5 εκατομμύρια δολάρια (από την πώληση του συγκεκριμένου ρολογιού και από άλλα αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν). Τα έσοδα αυτά θα επιτρέψουν στην Audemars Piguet να εξακολουθήσει να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιούργησε πριν από δύο χρόνια στις ΗΠΑ μαζί με την First Book (η οποία προμηθεύει με δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό παιδιά φτωχών και μη-προνομιούχων οικογενειών) και την Ashoka (η οποία έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών, δραστηριοποιείται σε 90 χώρες του πλανήτη και στηρίζει ανθρώπους με όραμα και καινοτόμες ιδέες, οι οποίοι προτείνουν λύσεις για καίρια και επείγοντα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικολογικά ζητήματα). Το πρόγραμμα «Time for Change: Dream, Act, Change our World» (Καιρός για Αλλαγή: Ονειρευτείτε, Δράστε, Αλλάξτε τον Κόσμο μας) έχει ως στόχο να προωθήσει την εκπαιδευτική ισότητα παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς και φροντιστές τα εργαλεία ώστε να εμπνεύσουν και να εμψυχώσουν τα νέα παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογένειες και από κοινότητες που βιώνουν τον αποκλεισμό, να γίνουν changemakers και να αλλάξουν τον κόσμο. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση του προγράμματος σε χώρες όπως η Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νιγηρία, ο Καναδάς και η Ινδονησία.

Το ρολόι

Το νέο Royal Oak Concept Tourbillon “Spider-Man” είναι λοιπόν το δεύτερο ρολόι της συνεργασίας ανάμεσα στην Audemars Piguet και στην Marvel.

Είναι μία συλλεκτική έκδοση 250 κομματιών, με Tourbillon και έναν συναρπαστικό skeleton μηχανισμό επάνω στον οποίο εμφανίζεται τρισδιάστατη η φιγούρα του δημοφιλούς υπερήρωα των κόμικς.

Έχει κάσα 42 χιλιοστών από τιτάνιο, μαύρη κεραμική στεφάνη και κορώνα. Ο Spider-Μan στέκεται με την χαρακτηριστική του πόζα επάνω στον αυτόματο Calibre 2974 ντυμένος με την μπλε και κόκκινη στολή του.

Το Royal Oak Concept Tourbillon “Black Suit Spider-Man”, δηλαδή το ένα και μοναδικό αντίτυπο που δημοπρατήθηκε στο Ντουμπάι, εμφανίζει τον Spider-Man με μαύρο ένδυμα, εμπνευσμένο από παλαιότερα κόμικς, όπως το The Amazing Spider-Man” #252 του 1984).

Η κάσα του είναι από λευκό χρυσό και φέρει διακόσμηση με λέιζερ σε μοτίβο που θυμίζει πόδια αράχνης, το οποίο μάλιστα φωσφορίζει στο σκοτάδι!

Δείτε και το σχετικό video…

