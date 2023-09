Πόσο κοντά είμαστε στη θεραπεία της παράλυσης;

Για τον Gregoire Courtine μπορεί να μην αργήσει η στιγμή που άνθρωποι με σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη θα μπορούν, ύστερα από νοσηλεία μερικών εβδομάδων στο νοσοκομείο, να λαμβάνουν θεραπεία και να φεύγουν όρθιοι, περπατώντας. Το στοίχημα είναι μεγάλο καθώς το πρόβλημα αφορά εκατομμύρια ανθρώπους με παραπληγία και τετραπληγία σε όλο τον πλανήτη. Ο Courtine έχει θέσει ως σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει τη θεραπεία για την παράλυση που προκαλείται από κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Και απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν πρόκειται για ευσεβή πόθο, αφού υπάρχουν αποδείξεις και στοιχεία που του επιτρέπουν να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Ο Grégoire Courtine, συνδιευθυντής της .Neurorestore και κάτοχος του Βραβείου Επιχειρηματικότητας της Rolex, βοηθά τον παραπληγικό Michel Roccati να σταθεί στα πόδια του μετά την τοποθέτηση της συσκευής Επισκληριδίου Ηλεκτρικής Διέγερσης (EES).

«Ζω με αυτή την εμμονή, που δεν με αφήνει να ησυχάσω. Μέχρι να βρεθεί θεραπεία δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ», δηλώνει ο συνδιευθυντής της .Neurorestore, Grégoire Courtine. O Courtine ήταν ένας από τους ανθρώπους που τιμήθηκαν στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας της Rolex το 2019 (δείτε το σχετικό θέμα εδώ). Είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα εμφύτευμα για τη σπονδυλική στήλη που τη συνδέει με τον εγκέφαλο του ασθενούς μέσω μίας «ψηφιακής γέφυρας». Σε αυτό το επαναστατικό ερευνητικό πρόγραμμα συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με τη νευροχειρουργό Jocelyn Bloch.

Η συσκευή EES του Grégoire Courtine που εμφυτεύεται στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρει ηλεκτρικούς παλμούς στον νωτιαίο μυελό, ενεργοποιώντας τους μύες των ποδιών ώστε ο ασθενής να μπορεί να περπατήσει.

Η ψηφιακή γέφυρα αποτελείται από δύο εμφυτεύματα, ένα στην περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την κίνηση και το δεύτερο στη σπονδυλική στήλη, κάτω από το σημείο τραυματισμού. Το πρώτο εμφύτευμα καταγράφει τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που προέρχονται από τον εγκέφαλο και τα μεταφέρει στο δεύτερο, γεφυρώνοντας το κενό που υπάρχει και επιτρέποντας στους ασθενείς να κινούνται χρησιμοποιώντας τη σκέψη τους και μόνο.

Όπως εξηγεί η νευροχειρουργός και συνδιευθύντρια της εταιρείας .Neurorestore, Jocelyne Bloch, «ο νωτιαίος μυελός μας μοιάζει με αυτοκινητόδρομο. Μετά από έναν τραυματισμό του, η κίνηση σ’ αυτόν τον αυτοκινητόδρομο διακόπτεται. Ο εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ενεργός, εξακολουθεί να δίνει σήματα, αλλά τα σήματα αυτά διακόπτονται στο σημείο του τραυματισμού. Δημιουργήσαμε μία ψηφιακή γέφυρα για να επανασυνδέσουμε τον εγκέφαλο με τον νωτιαίο μυελό μέσω ηλεκτρικών καταγραφών και ερεθισμάτων».

Η νευροχειρουργός Jocelyne Bloch κρατά στα χέρια της το εμφύτευμα που θα τοποθετήσει χειρουργικά στον εγκέφαλο ασθενούς με παραπληγία.

Δουλεύοντας εντατικά τα τελευταία χρόνια, το ερευνητικό δίδυμο ήταν στην ευχάριστη θέση το 2022 να προχωρήσει στην εμφύτευση της συσκευής σε έναν παλιό ασθενή τους, τον Gert-Jan Oskam, ο οποίος προσφέρθηκε αμέσως να γίνει ο πρώτος που θα δοκιμάσει τη νέα τεχνολογία. Το 2011 ο Oskam είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατο και όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο οι γιατροί του είπαν ότι δεν πρόκειται να ξαναπερπατήσει. Ο Oskam όμως δεν έχασε τις ελπίδες του: «Μου είπαν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξαναπερπατήσεις. Ποτέ δεν αποδέχθηκα αυτή την απάντηση».

Ο ασθενής Gert-Jan Oskam και η ομάδα της .Neurorestore, Andrea Galvez, Jocelyne Bloch, Grégoire Courtine και Henri Lorach, μελετούν το λογισμικό που επιτρέπει στον Oskam να κινεί τα πόδια του.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Μέσα λίγα μόλις λεπτά η ψηφιακή γέφυρα επέτρεψε στον Oskam να ελέγχει ένα άβαταρ του σώματός του σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του. Σε λίγες μέρες μπορούσε να κινεί και τα πόδια του. «Αυτή ήταν μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές στην επιστήμη που γίνεσαι μάρτυρας μίας επαναστατικής ανακάλυψης η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου», αναφέρει ο Grégoire Courtine.

O Gert-Jan Oskam και ο Grégoire Courtine δοκιμάζουν τις δυνατότητες του ασθενή να περπατά σε εξωτερικούς χώρους.

Ο δρόμος προς τη θεραπεία

Η πρώτη επιτυχία του Courtine ήταν η Επισκληρίδιος Ηλεκτρική Διέγερση (Epidural Electrical Stimulation ή EES), ένα εμφύτευμα που μεταφέρει ηλεκτρικούς παλμούς στο νωτιαίο μυελό ασθενών, κάτω από το σημείο τραυματισμού, διεγείροντας την κίνηση. Οι Courtine και Bloch παρατήρησαν ότι το εμφύτευμα όχι μόνο πρόσφερε άμεση κινητικότητα στους ασθενείς αλλά η συνεχής χρήση του βελτίωνε θεαματικά την πορεία του ασθενούς, αφού οι κατεστραμμένοι νωτιαίοι νευρώνες άρχισαν να αποκαθίστανται.

Παρόλο που τα αποτελέσματα της EES ήταν εντυπωσιακά, αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Courtine. Κι αυτό γιατί με τη μέθοδο EES οι ασθενείς πρέπει να πατούν ένα κουμπί για να ενεργοποιούν το εμφύτευμα στη σπονδυλική τους στήλη, διεγείροντας χειρωνακτικά τα πόδια τους για κάθε βήμα που πρόκειται να κάνουν. Αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αρκετά «φυσικό» για τον Courtine. Έτσι επινόησε την ιδέα της ψηφιακής γέφυρας, η οποία κυριολεκτικά μπορεί να μετατρέπει τις σκέψεις σε κινήσεις. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επιδιόρθωση των νευρικών ινών στους ασθενείς με EES σε συνδυασμό με την ψηφιακή γέφυρα, ώστε να μπορούν να ανακτήσουν τη χαμένη τους κινητικότητα. Ο Courtine ελπίζει ότι, χάρη και στη ώθηση που πήρε από το Βραβείο της Rolex, η ομάδα του θα καταφέρει να εξελίξει την τεχνολογία και να την καταστήσει πρακτική και οικονομικά προσιτή σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο που πάσχουν από τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης. «Ολόκληρη η ομάδα μας άντλησε δύναμη όταν κερδίσαμε το Βραβείο Επιχειρηματικότητας της Rolex», εξηγεί. «Το γεγονός ότι μία κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων πίστεψε στη δουλειά μας, μας ενεργοποίησε. Πήραμε θάρρος για να προχωρήσουμε παρακάτω, προς το άγνωστο».

Μετά την επιτυχημένη τοποθέτηση του συστήματο EES, ο Michel Roccati και ο Grégoire Courtine ανεβαίνουν μαζί μία σκάλα. Αυτή είναι μία από τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής από την ομάδα της .Neurorestore.

Εν τω μεταξύ η έρευνα και οι επιτυχίες συνεχίζονται. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η μέθοδος EES αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θεραπεία ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια ή πάσχουν από τη νόσο του Πάρκινσον. Με την υποστήριξη της Rolex, ο Courtine και η Bloch προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο το όνειρό τους για έναν κόσμο στον οποίο η παράλυση που προκαλείται από τους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης θα είναι θεραπεύσιμη.

Η συμβολή της Rolex

