Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορία πίσω από τις ελληνικές γραβάτες

Δεν γνωρίζουμε αν ο Κάρολος πράγματι θέλησε με τη γραβάτα του να περάσει κάποιο μήνυμα που ο θεσμικός του ρόλος δεν του επιτρέπει, πάντως, πριν από λίγα 24ωρα επέλεξε ένα αξεσουάρ που είχε άρωμα Ελλάδας, με κάθε έννοια.

Ο λόγος φυσικά για τη γραβάτα με τις κυματιστές ελληνικές σημαίες που ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας επέλεξε να φορέσει στη συνάντηση που είχε στην COP28, την 28η δηλαδή διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, με τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ρίσι Σούνακ.

Ενα τετ α τετ που ήρθε στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης του Σούνακ με τον Ελληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη που προκάλεσε μίνι διπλωματικό επεισόδιο και άνοιξε και πάλι θερμά τη συζήτηση για την επιστροφή των Μαρμάρων.

Ο Κάρολος πάντως δεν έχει κρύψει την αγάπη του ούτε για την Ελλάδα –ο πατέρας του, πρίγκιπας Φίλιππος εξάλλου γεννήθηκε στη χώρα μας, πριν εξοριστεί μαζί με την οικογένειά του όταν ήταν ακόμη σε βρεφική ηλικία– αλλά ούτε και για την ελληνική γραβάτα, συγκεκριμένα.

King Charles III sported a tie emblazoned with the Greek flag while meeting UK Prime Minister Rishi Sunak in Dubai — just days after the PM found himself embroiled in a diplomatic spat with the country https://t.co/5Xjt29ESjD

— Bloomberg Green (@climate) December 1, 2023