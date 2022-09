Νιώστε σαν να είστε στο Star Wars με το νέο τεχνολογικό ποδήλατο αιώρησης

Ένα τεχνολογικό ποδήλατο αιώρησης (hoverbike) πραγματοποίησε χθες το ντεμπούτο του στην αμερικανική αγορά, προκαλώντας αναπόφευκτες συγκρίσεις με τα διαστημικά ποδήλατα ταχύτητας των ταινιών «Star Wars».

Το ιπτάμενο ποδήλατο παρουσιάστηκε κατά της διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου στο Ντιτρόιτ, ενώ οι Ιάπωνες κατασκευαστές του προγραμματίζουν να το προωθήσουν εμπορικά στις ΗΠΑ την επόμενη χρονιά.

Το ποδήλατο τεχνολογικής αιώρησης XTURISMO κατασκευάζεται από την ιαπωνική εταιρία τεχνολογίας ERWINS Technologies, ενώ μπορεί να πετάξει για 40 λεπτά, με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

This is the world’s first flying bike. The XTURISMO hoverbike is capable of flying for 40 minutes and can reach speeds of up to 62 mph pic.twitter.com/ZPZSHJsmZm

— Reuters (@Reuters) September 16, 2022