Επιστήμονες ανακάλυψαν σπάνιο «μαιευτήριο» χταποδιών στα βάθη του ωκεανού

Ερευνητές ανακάλυψαν ένα σπάνιο… «χταποδοτροφείο», ένα θαλάσσιο εκκολαπτήριο χταποδιών, στα ανοιχτά των ακτών της Κόστα Ρίκα, γεμάτο μαμάδες, αυγά και νεογέννητα χταποδάκια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Σμιτ.

Η ανακάλυψη της περιοχής αυτής αναπαραγωγής ανεβάζει τα γνωστά «μαιευτήρια» χταποδιών σε τρία, καθώς η ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε πως ένας ήδη γνωστός τόπος συγκέντρωσης χταποδιών βαθέων υδάτων, το Dorado Outcrop, είναι επίσης ένα ενεργό «μαιευτήριο – παιδικός σταθμός».

Scientists have discovered the third octopus nursery in the world off the coast of Costa Rica, in an area previously believed to be uninhabitable for new life pic.twitter.com/SniwiD5qPX

— CNN (@CNN) June 30, 2023