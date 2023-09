Μαύρη τρύπα «καταπίνει μπουκιά – μπουκιά» άστρο σαν τον ήλιο

Οι μαύρες τρύπες είναι ουράνια αντικείμενα γνωστά για τη «λαιμαργία» τους καθώς συνηθίζουν να «καταβροχθίζουν» με την πελώρια βαρυτική τους έλξη τα αστέρια που έχουν την ατυχία τους να βρεθούν κοντά τους. Ωστόσο, κάποιες αποδεικνύονται πιο εγκρατείς καθώς δεν «καταβροχθίζουν», αλλά… τσιμπολογούν τα ουράνια θύματά τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, καταγράφηκε μια υπερμεγέθης μαύρη τρύπα στο κέντρο ενός σχετικά κοντινού γαλαξία ενώ «τσιμπολογούσε» ένα αστέρα ανάλογου μεγέθους και σύνθεσης με τον ήλιο καταναλώνοντας ύλη σχεδόν τριπλάσια της μάζας της σε κάθε πέρασμα του άστρου.

Το άστρο που βρίσκεται περίπου 250 εκατομμύρια έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα (σημειώνεται πως το ένα έτος φωτός, μονάδα μέτρησης απόστασης, ισοδυναμεί με 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα) παρατηρήθηκε να καταλήγει να απορροφάται λίγο λίγο από υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στην καρδιά ενός σπειροειδούς γαλαξία.

Cosmic noms 🍽️

Using our Swift observatory, scientists have discovered a black hole in a distant galaxy repeatedly nibbling on a Sun-like star, consuming a rate of about three Earth-masses of star material on each pass. Dig in: https://t.co/ZmyvlXXsCa pic.twitter.com/AaeGm1c8pX

