Μπράιαν Μέι: «Εξαιρετικά περήφανος» για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Osiris-Rex της NASA

O κιθαρίστας των Queen και ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία της ροκ δήλωσε την περηφάνια του σε μήνυμά του που μετέδωσε το NASA TV.

«Γεια σας παιδιά της Nasa, θαυμαστές του σύμπαντος, λάτρεις των αστεροειδών, είμαι ο Μπράιαν Μέι των Queen και είμαι εξαιρετικά περήφανος που συμμετείχα ως μέλος στην ομάδα του Osiris-Rex. Δεν μπορώ να είμαι σήμερα μαζί σας, μακάρι να μπορούσα, έχω πρόβα για μια περιοδεία των Queen, ωστόσο η καρδιά μου είναι εκεί μαζί σας, καθώς περισυλλέγεται το πολύτιμο αυτό δείγμα», ανέφερε ο ίδιος.

«Καλή ημέρα επιστροφής δείγματος και συγχαρητήρια σε όλους όσοι δουλέψατε τόσο σκληρά στην αποστολή αυτή» πρόσθεσε.

Ο ροκ σταρ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον «αγαπημένο φίλο» Ντάντε Λορέτα, με τον οποίο δημιούργησε το βιβλίο Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid, έναν τρισδιάστατο άτλαντα του αστεροειδούς.

Το ένα τέταρτο του δείγματος θα διατεθεί για μελέτη σε μια ομάδα άνω των 200 ατόμων από 38 διεθνή ιδρύματα.

OSIRIS-REx landing was solid as a rock!

The first asteroid sample collected in space by @NASA landed in the Utah desert on Sunday, Sept. 24 at 10:52 AM ET. Arriving in Houston tomorrow, this mission could help scientists investigate the beginning stages of our solar system. pic.twitter.com/AO78ITXRet

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 24, 2023