Νόμπελ Χημείας: Απονέμεται σε τρεις ερευνητές για την ανακάλυψη και σύνθεση των κβαντικών κουκίδων

Οι Μούντζι Γκ. Μπαουέντι, Λούις Ι. Μπρους και Αλεξέι Εκίμοφ, τρεις ερευνητές που εργάζονται στις ΗΠΑ, τιμήθηκαν με το φετινό βραβείο Νόμπελ Χημείας.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στους τρεις αυτούς επιστήμονες «για την ανακάλυψη και τη σύνθεση των κβαντικών κουκίδων».

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov "for the discovery and synthesis of quantum dots."

«Οι τιμηθέντες με το Νόμπελ (…) πέτυχαν την παραγωγή σωματιδίων που είναι τόσο μικρά που οι ιδιότητές τους καθορίζονται από κβαντικά φαινόμενα. Τα σωματίδια, τα οποία ονομάζονται κβαντικές κουκκίδες, έχουν τώρα μεγάλη σημασία στη νανοτεχνολογία», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η επιτροπή.

«Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να συμβάλουν (στην κατασκευή) εύκαμπτων ηλεκτρονικών, μικροσκοπικών αισθητήρων, λεπτότερων φωτοβολταϊκών και κρυπτογραφημένης κβαντικής επικοινωνίας», σημειώνει.

Τα νανοσωματίδια και οι κβαντικές κουκκίδες χρησιμοποιούνται στα φώτα Led και τις οθόνες των τηλεοράσεων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν χειρουργούς στην αφαίρεση καρκινικών ιστών.

Το ηλικίας άνω των εκατό ετών βραβείο απονέμεται από την Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 920.000 ευρώ).

Νωρίτερα σήμερα η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών εμφανίστηκε να δίδει ακούσια στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών επιστημόνων, οι οποίοι όπως έλεγε κέρδισαν το Νόμπελ Χημείας 2023.

Ο Μπαουέντι είναι καθηγητής στο MIT, ο Μπρους ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ο Εκίμοφ εργάζεται για την Nanocrystals Technology Inc.

First reactions from Moungi Bawendi – one of three newly announced 2023 chemistry laureates – during this morning's press conference.

“I was very surprised, sleepy, shocked, and very honoured.”

Ο Μπρους προσελήφθη από τα AT&T Bell Labs το 1972 όπου πέρασε 23 χρόνια, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος αυτού του χρονικού διαστήματος στην μελέτη νανοκρυστάλλων.

Ο Μπαουέντι γεννήθηκε στο Παρίσι και μεγάλωσε στη Γαλλία, την Τυνησία και τις ΗΠΑ. Πραγματοποίησε την μεταδιδακτορική του έρευνα υπό τον Μπρους και στη συνέχεια, το 1990 εντάχθηκε στο MIT, και έγινε καθηγητής το 1996.

Say hello! 👋

Moungi Bawendi got an early morning call from Stockholm breaking the news that he is one of the 2023 chemistry laureates.

How is he celebrating this morning? Teaching his @MIT class at 9.

We'll be sharing his first reaction very soon.

