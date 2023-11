Γιατί οι αστρονόμοι «αποκηρύσσουν» τον Μαγγελάνο

Εδώ και αιώνες ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος έχει ένα σπάνιο προνόμιο: Το όνομά του να είναι «γραμμένο» όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στ’αστέρια, αφού έχει «βαφτίσει» δύο γαλαξίες – δορυφόρους του δικού μας Γαλαξία, το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου και το Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου – ορατά αμφότερα από το Νότιο Ημισφαίριο.

Τώρα, οι αστρονόμοι θέλουν να απαλλάξουν τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο από αυτήν την τιμή, επικαλούμενοι το βίαιο παρελθόν του ιδίως απέναντι στους αυτόχθονες πληθυσμούς κατά τη διάρκεια της πρώτης αποστολής για τον περίπλου της Γης. Ήταν ένας δολοφόνος που υποδούλωσε τους ιθαγενείς πληθυσμούς και πυρπόλησε τη γη τους, καταγγέλλουν, επιμένοντας πως το όνομά του δεν θα πρέπει πλέον να συνδέεται με τα Νέφη.

«Ο Μαγγελάνος διέπραξε φρικωδίες. Σε αυτό που σήμερα αποτελεί το Γκουάμ και τις Φιλιππίνες, αυτός και οι άνδρες του έκαψαν χωριά και σκότωσαν τους κατοίκους τους» εξηγεί η αστρονόμος Μία ντε λος Ρέγιες, από το Κολλέγιο Άμχερστ της Μασαχουσέτης, αναφερόμενη στην ισπανική αποστολή του 1519 της οποίας ηγήθηκε ο Μαγγελάνος και η οποία πέτυχε τον πρώτο περίπλου της Γης.

Σημειώνεται πως ο θαλασσοπόρος του 16ου αιώνα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι του προς τα Δυτικά, καθώς σκοτώθηκε από ιθαγενείς στρατιώτες σε νησί των Φιλιππίνων.

Σε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό APS Physics, η Ρέγιες καλεί τη Διεθνή Ένωση Αστρονομίας, το αρμόδιο σώμα για την ονοματοδοσία των αστρονομικών αντικειμένων, να μετονομάσει τα Νέφη του Μαγγελάνου.

«Εγώ και πολλοί άλλοι αστρονόμοι θεωρούμε πως τα αστρονομικά αντικείμενα και εγκαταστάσεις δεν πρέπει να φέρουν το όνομα του Μαγγελάνου ή οποιουδήποτε άλλου με βίαιη αποικιοκρατική κληρονομιά» σημειώνει η ίδια.

