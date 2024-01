Ελον Μασκ: Επιτυχημένη η πρώτη εμφύτευση εγκεφαλικού τσιπ σε άνθρωπο από τη Neuralink

Την πρώτη επιτυχημένη τοποθέτηση εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε άνθρωπο, ανακοίνωσε ο Ελον Μασκ, ιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Neuralink, η οποία και δημιούργησε το εν λόγω «τσιπ».

Ειδικότερα, η μεταμόσχευση έγινε την περασμένη Κυριακή και ο ασθενής αναρρώνει ομαλά, πρόσθεσε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Τα αρχικά αποτελέσματα ανίχνευσαν πολλά υποσχόμενες αιχμές νευρώνων», τόνισε ο δισεκατομμυριούχος.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

